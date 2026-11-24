Σε ρυθμούς Black Friday συνεχίζουν να κινούνται η Telekom και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, με ακόμα περισσότερες προσφορές και προτάσεις σε δημοφιλή προϊόντα τεχνολογίας. Έως και τις 30 Νοεμβρίου, στα φυσικά καταστήματα αλλά και online στα telekom.gr και germanos.gr, οι καταναλωτές θα βρουν κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας σε προνομιακές τιμές και με έως 48 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας, για να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει, μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Επιπλέον, για αγορές αξίας 399€ και άνω, με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κερδίζουν επιπλέον 15% €πιστροφή. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής μέσω BOX NOW για online παραγγελίες αξίας 29€ και άνω στον ΓΕΡΜΑΝΟ.

Ειδικότερα, στην Telekom και τον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν:

το SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G 12/256GB , με οθόνη Dynamic AMOLED 2X 6,9”, ενσωματωμένη οθόνη απορρήτου και σύστημα τετραπλής κάμερας με κύρια 200MP, από 1.599€ στα 1.349€, με όφελος 250€.

, με οθόνη Dynamic AMOLED 2X 6,9”, ενσωματωμένη οθόνη απορρήτου και σύστημα τετραπλής κάμερας με κύρια 200MP, από 1.599€ στα 1.349€, με όφελος 250€. το Refurbished SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/128GB , Grade B, με οθόνη Dynamic AMOLED 2X 6,2” και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz, καθώς και σύστημα τριπλής κάμερας με κύρια 50MP, από 549€ στα 399€, με όφελος 150€.

, Grade B, με οθόνη Dynamic AMOLED 2X 6,2” και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz, καθώς και σύστημα τριπλής κάμερας με κύρια 50MP, από 549€ στα 399€, με όφελος 150€. το XIAOMI 17T 5G 12/256GB , με οθόνη AMOLED 6,59” και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, καθώς και τριπλό σύστημα καμερών στα 50MP με οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS), από 749€ στα 549€, με όφελος 200€.

, με οθόνη AMOLED 6,59” και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, καθώς και τριπλό σύστημα καμερών στα 50MP με οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS), από 749€ στα 549€, με όφελος 200€. το MOTOROLA Edge 70 Fusion 5G 12/256GB , με οθόνη Extreme AMOLED 6,78” και ρυθμό ανανέωσης 144Hz, καθώς και μπαταρία 7.000mAh με γρήγορη φόρτιση 68W TurboPower, από 599,90€ στα 399,90€, με όφελος 200€.

, με οθόνη Extreme AMOLED 6,78” και ρυθμό ανανέωσης 144Hz, καθώς και μπαταρία 7.000mAh με γρήγορη φόρτιση 68W TurboPower, από 599,90€ στα 399,90€, με όφελος 200€. το APPLE Watch Series 12 GPS , με προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης καρδιακών παλμών και λειτουργία Readiness, με τιμές προσφοράς από 399€ και όφελος 60€.

, με προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης καρδιακών παλμών και λειτουργία Readiness, με τιμές προσφοράς από 399€ και όφελος 60€. το smartwatch GARMIN Fenix 8 , με ενσωματωμένο GPS και φακό, καθώς και προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας και ευεξίας, με τιμές προσφοράς από 599,99€ και όφελος από 199€ έως 270€, ανάλογα με το μοντέλο.

, με ενσωματωμένο GPS και φακό, καθώς και προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας και ευεξίας, με τιμές προσφοράς από 599,99€ και όφελος από 199€ έως 270€, ανάλογα με το μοντέλο. τη Samsung 4K Mini LED TV M70H AI , 65 ιντσών με ανάλυση 4K Ultra HD, από 649€ στα 549€, με όφελος 100€.

, 65 ιντσών με ανάλυση 4K Ultra HD, από 649€ στα 549€, με όφελος 100€. τα APPLE MacBook Air , με ισχυρό 10πύρηνο επεξεργαστή M5 και οθόνη Retina 13” ή 15”, με τιμές προσφοράς από 1.299€ και όφελος 150€.

, με ισχυρό 10πύρηνο επεξεργαστή M5 και οθόνη Retina 13” ή 15”, με τιμές προσφοράς από 1.299€ και όφελος 150€. το ASUS Vivobook 8/512GB , με οθόνη 15.6″ Full HD και επεξεργαστή Ryzen 5 125, από 789€ στα 529€, με όφελος 260€ και δώρο 3 μήνες GOOGLE AI.

, με οθόνη 15.6″ Full HD και επεξεργαστή Ryzen 5 125, από 789€ στα 529€, με όφελος 260€ και δώρο 3 μήνες GOOGLE AI. το αποκλειστικό 5G LENOVO Idea Tab , με οθόνη IPS 11”, που συνοδεύεται από LENOVO Tab Pen και Θήκη, το οποίο διατίθεται σε δύο εκδόσεις: 4GB/128GB , από 319,90€ στα 219,90€, με όφελος 100€ και 8GB/256GB , από 449,90€ στα 279,90€, με όφελος 170€.

, με οθόνη IPS 11”, που συνοδεύεται από LENOVO Tab Pen και Θήκη, το οποίο διατίθεται σε δύο εκδόσεις: , από 319,90€ στα 219,90€, με όφελος 100€ και , από 449,90€ στα 279,90€, με όφελος 170€. την Action Camera X5 Insta360 , για λήψεις εν κινήσει, με τιμές προσφοράς από 449,90€ και όφελος από 79€ έως 150€, ανάλογα με το μοντέλο.

, για λήψεις εν κινήσει, με τιμές προσφοράς από 449,90€ και όφελος από 79€ έως 150€, ανάλογα με το μοντέλο. το φορητό ηχείο JBL PartyBox 330 , με ήχο υψηλής ποιότητας, τεχνολογία Auracast™ για σύνδεση πολλαπλών ηχείων και αυτονομία μπαταρίας έως 18 ώρες, από 598,99€ στα 499€, με όφελος 99,99€.

, με ήχο υψηλής ποιότητας, τεχνολογία Auracast™ για σύνδεση πολλαπλών ηχείων και αυτονομία μπαταρίας έως 18 ώρες, από 598,99€ στα 499€, με όφελος 99,99€. την XIAOMI H50 Pro Σκούπα Ρομπότ με ισχυρή αναρρόφηση 15.000Pa και σταθμό αυτόματου καθαρισμού All-in-One από 549€ στα 399€, με όφελος 150€.

με ισχυρή αναρρόφηση 15.000Pa και σταθμό αυτόματου καθαρισμού All-in-One από 549€ στα 399€, με όφελος 150€. την DELONGHI Magnifica Evo Next Αυτόματη Μηχανή Espresso με τεχνολογία LatteCrema Hot, από 569,90€ στα 469€ με όφελος 100,90€.

Επιπλέον, στα φυσικά καταστήματα Telekom και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, οι καταναλωτές που θα συνδυάσουν την αγορά νέας τηλεόρασης με νέα συνδρομή MagentaTV Streaming Cinema ή Full, μπορούν να επωφεληθούν από επιπλέον έκπτωση 100€ για την αγορά της τηλεόρασής τους, καθώς και από 2 μήνες δωρεάν συνδρομή.