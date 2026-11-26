Πολλοί χρησιμοποιούν το Viber απλώς για να πληκτρολογούν και να στέλνουν μηνύματα. Ωστόσο, η Rakuten Viber έχει σχεδιάσει ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής ειδικά για να κάνουν τις καθημερινές συνομιλίες πιο εύκολες. Η αυτόματη διόρθωση διορθώνει τα ορθογραφικά λάθη πριν σταλεί το μήνυμα, οι λίστες μετάδοσης στέλνουν το ίδιο μήνυμα σε έως 50 επαφές χωρίς ομαδική συνομιλία και ο έλεγχος των ειδοποιήσεων δεν τις αφήνει να κατακλύζουν τη μέρα σας. Η λειτουργία «Κοινές ομάδες» δείχνει σε ποιες ομαδικές συνομιλίες συμμετέχετε μαζί με κάποιον. Τέλος, μέσα από την αναζήτηση του Viber βρίσκετε τοπικές επιχειρήσεις, συνομιλείτε μαζί τους και κλείνετε ραντεβού χωρίς να βγείτε από την εφαρμογή.

Δείτε τι υπάρχει και πώς να το χρησιμοποιήσετε.

Αφήστε το Viber να διορθώνει τα ορθογραφικά σας λάθη

Αν έχετε προσέξει ποτέ μια λέξη με ορθογραφικό λάθος να υπογραμμίζεται σε μια συνομιλία χωρίς τελικά να διορθώνεται, αυτό σημαίνει ότι ο ορθογραφικός έλεγχος κάνει μόνο τη μισή δουλειά. Η αυτόματη διόρθωση είναι ξεχωριστή ρύθμιση.

Στον υπολογιστή, κάντε δεξί κλικ μέσα στο πεδίο μηνύματος. Θα δείτε δύο ξεχωριστές επιλογές: «Έλεγχος ορθογραφίας», που απλώς υπογραμμίζει τα λάθη, και «Αυτόματη διόρθωση ορθογραφίας», που τα διορθώνει καθώς πληκτρολογείτε. Ενεργοποιήστε τη δεύτερη αν θέλετε το Viber να κάνει τη διόρθωση για εσάς και όχι απλώς να επισημαίνει τα λάθη.

Στο κινητό, το Viber χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας, οπότε δεν υπάρχει ξεχωριστή ρύθμιση μέσα στην εφαρμογή. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση, ελέγξτε απευθείας τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου σας: στο iOS (Ρυθμίσεις → Γενικά → Πληκτρολόγιο → Αυτόματη διόρθωση) ή στις ρυθμίσεις της εφαρμογής πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτε στο Android (Gboard, Samsung Keyboard κ.λπ.).

Στείλτε ένα μήνυμα σε πολλούς, χωρίς ομάδα

Μια λίστα μετάδοσης σάς επιτρέπει να στείλετε το ίδιο μήνυμα σε έως 50 επαφές, χωρίς να δημιουργήσετε ομαδική συνομιλία. Κάθε παραλήπτης το λαμβάνει ως κανονικό ατομικό μήνυμα και μπορεί να σας απαντήσει απευθείας. Κανείς δεν βλέπει ποιοι άλλοι έλαβαν το μήνυμα και τίποτα δεν δείχνει ότι στάλθηκε μαζικά.

Υπάρχει μία προϋπόθεση: για να λάβει κάποιος ένα μήνυμα μετάδοσης από εσάς, πρέπει να σας έχει αποθηκεύσει ως επαφή στο τηλέφωνό του. Αυτός ο μηχανισμός εμποδίζει τη χρήση των λιστών μετάδοσης ως καναλιού για ανεπιθύμητα μηνύματα (spam). Αν δεν βρίσκεστε στις επαφές του, το μήνυμα απλώς δεν θα παραδοθεί ή τα συστήματα πρόληψης του Viber θα σας επισημάνουν ως αποστολέα ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα μετάδοσης:

Ανοίξτε το Viber στο κινητό σας Πατήστε «Συνομιλίες» και μετά το εικονίδιο σύνταξης νέου μηνύματος Πατήστε το εικονίδιο της λίστας μετάδοσης Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να συμπεριλάβετε Πατήστε «Τέλος»

Ιδανικό για μια προσωπική ανακοίνωση, μια πρόσκληση ή μια ενημέρωση που διαφορετικά θα έπρεπε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε σε πολλές ξεχωριστές συνομιλίες.

Βρείτε τις κοινές σας ομάδες

Αν είστε σε πολλές ομαδικές συνομιλίες με το ίδιο άτομο, όπως η ομάδα ενός project, η οικογενειακή συνομιλία και μια παρέα φίλων που τυχαίνει να επικαλύπτονται, είναι εύκολο να χάσετε τον λογαριασμό για το πού έχετε συζητήσει τι. Η λειτουργία «Κοινές ομάδες» το ξεκαθαρίζει αμέσως.

Ανοίξτε μια ατομική συνομιλία με αυτό το άτομο, πατήστε το όνομά του στο πάνω μέρος, επιλέξτε «Πληροφορίες και ρυθμίσεις συνομιλίας» και στη συνέχεια «Κοινές ομάδες». Θα δείτε σε μία λίστα όλες τις ομαδικές συνομιλίες στις οποίες είστε και οι δύο μέλη.

Βρείτε μια επιχείρηση και κλείστε ραντεβού, όλα σε μία συνομιλία

Χρειάζεστε μανικιούρ, νέο κομμωτή ή υδραυλικό; Πληκτρολογήστε αυτό που ψάχνετε (για παράδειγμα «ινστιτούτο ομορφιάς») στην κεντρική γραμμή αναζήτησης του Viber και θα εμφανιστούν οι τοπικοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί αυτής της κατηγορίας.

Κάθε αποτέλεσμα δείχνει πόσο μακριά βρίσκεται η επιχείρηση, εφόσον έχετε επιτρέψει στο Viber να χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας. Διαφορετικά, θα βλέπετε και πάλι σχετικές επιχειρήσεις, απλώς χωρίς αυτή την πληροφορία.

Πατήστε ένα αποτέλεσμα για να ανοίξετε το προφίλ της επιχείρησης. Εκεί θα βρείτε τη διεύθυνση, την κατηγορία και τον κατάλογο με τα προϊόντα της, ενώ μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως συνομιλία με την επιχείρηση, όπως σε κάθε κανονική συζήτηση.

Αν η επιχείρηση έχει ενεργοποιήσει την online κράτηση, θα δείτε επίσης το κουμπί «Κλείστε ραντεβού». Πατώντας το, μεταφέρεστε στη δική της σελίδα κρατήσεων για να επιλέξετε ώρα, χωρίς να βγείτε ποτέ από το νήμα της συνομιλίας.

Γρήγορες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Πώς διορθώνω ένα ορθογραφικό λάθος στο Viber αντί απλώς να το βλέπω υπογραμμισμένο;

Σε υπολογιστή Mac, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο μηνύματος και ενεργοποιήστε την «Αυτόματη διόρθωση ορθογραφίας». Στο κινητό, ενεργοποιήστε την αυτόματη διόρθωση στις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου του τηλεφώνου σας, καθώς το Viber χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο της συσκευής και όχι δικό του.

Ποιος είναι ο περιορισμός στα μηνύματα μετάδοσης;

Ο παραλήπτης πρέπει να έχει ήδη αποθηκεύσει τον αριθμό σας στις επαφές του. Αν δεν τον έχει αποθηκεύσει, δεν θα λάβει το μήνυμά σας.

Πώς βλέπω σε ποιες ομαδικές συνομιλίες συμμετέχω μαζί με κάποιον;

Ανοίξτε την ατομική σας συνομιλία μαζί του, πατήστε το όνομά του στο πάνω μέρος και επιλέξτε «Κοινές ομάδες».

Μπορώ να κλείσω ραντεβού με μια επιχείρηση απευθείας μέσα από το Viber;

Ναι, εφόσον η επιχείρηση έχει ενεργοποιήσει την online κράτηση. Ανοίξτε τη συνομιλία ή το προφίλ της και πατήστε «Κλείστε ραντεβού» για να μεταβείτε στη σελίδα κρατήσεών της και να επιλέξετε ώρα.