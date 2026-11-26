Με αφορμή τις επικείμενες εκπτωτικές ημέρες και την έναρξη της εορταστικής περιόδου, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ηλεκτρονικές αγορές αυξάνονται σημαντικά, η ΕΕΤΤ απευθύνει χρήσιμες συστάσεις στους καταναλωτές και τους καλεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτυακών πλατφορμών (marketplaces).

Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις διαδικτυακές αγορές και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές τα ακόλουθα:

Ελέγξτε τα στοιχεία του πωλητή πριν προβείτε σε μία διαδικτυακή αγορά από την πλατφόρμα

Όταν αγοράζετε προϊόντα μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, ενδέχεται να συναλλάσσεστε με ανεξάρτητους επαγγελματίες πωλητές και όχι απαραίτητα με την ίδια την πλατφόρμα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχετε την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή, τα οποία η πλατφόρμα οφείλει να καθιστά διαθέσιμα με σαφή, εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό τρόπο.

Ελέγξτε τις πληροφορίες για το προϊόν

Διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή του προϊόντος και αναζητήστε σημαντικές πληροφορίες, όπως είναι τα στοιχεία του κατασκευαστή, οι απαιτούμενες σημάνσεις και τυχόν προειδοποιήσεις ασφαλείας, όπου προβλέπονται. Οι πλατφόρμες οφείλουν να παρέχουν στους επαγγελματίες πωλητές τη δυνατότητα να αναρτούν τις πληροφορίες που απαιτεί η νομοθεσία.

Αναγνωρίστε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο που προωθείται επί πληρωμή

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε ότι τυχόν προτεινόμενες επιλογές που σας εμφανίζονται πρώτα, μπορεί να αποτελούν πληρωμένη διαφήμιση και να μην ανταποκρίνονται απαραίτητα στις δικές σας ανάγκες. Για τον λόγο αυτόν, οι διαφημίσεις πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια. Η πλατφόρμα οφείλει να ενημερώνει τους καταναλωτές αναφορικά με το ποιος διαφημίζεται, ποιος πληρώνει και για ποιους λόγους προβάλλεται η διαφήμιση σε έναν χρήστη.

Αναζητήστε στις ρυθμίσεις της πλατφόρμας τον τρόπο με τον οποίο σας προτείνει προϊόντα

Οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν συχνά συστήματα συστάσεων, τα οποία καθορίζουν ποια προϊόντα σας προβάλλονται κατά προτεραιότητα, συνήθως με βάση τις διαδικτυακές σας προτιμήσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να παρουσιάζουν στους όρους χρήσης, με σαφή και κατανοητό τρόπο, τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος συστάσεων αλλά και τυχόν επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για να προσαρμόζετε τις προτάσεις περιεχομένου.

Σημειώνεται ότι στις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε σύστημα συστάσεων που δεν βασίζεται στην κατάρτιση του προσωπικού σας προφίλ.

Διατηρήστε τον έλεγχο των αγοραστικών σας επιλογών

Αναγνωρίστε παραπλανητικές πρακτικές και αποφύγετε βιαστικές αγορές υπό την πίεση μίας πλατφόρμας. Οι πλατφόρμες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σχεδιαστικές πρακτικές που παραπλανούν ή χειραγωγούν τους χρήστες (dark patterns), επηρεάζοντας τις επιλογές τους, όπως η έντονη προβολή μιας επιλογής έναντι άλλων ή τα επαναλαμβανόμενα αναδυόμενα παράθυρα (pop-ups).

Κάντε αναφορά στην πλατφόρμα, εάν εντοπίσετε παράνομο περιεχόμενο/προϊόν

Αν εντοπίσετε περιεχόμενο/προϊόν που θεωρείτε ότι είναι παράνομο, μπορείτε να υποβάλετε αναφορά στην πλατφόρμα.

Λάβετε υπόψη ότι οι πλατφόρμες οφείλουν να διαθέτουν εύκολα προσβάσιμο και εύχρηστο μηχανισμό αναφοράς παράνομου περιεχομένου. Επιπλέον, πρέπει να εξετάζουν την αναφορά ενός χρήστη και να τον ενημερώνουν για την απόφασή τους. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με την απόφαση, μπορεί να ζητήσει επανεξέταση μέσω της πλατφόρμας ή να απευθυνθεί σε πιστοποιημένο φορέα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης της πλατφόρμας

Μπορείτε να διαβάσετε τους όρους χρήσης της πλατφόρμας και ιδίως τους κανόνες που εφαρμόζει σχετικά με το περιεχόμενο, τις διαδικασίες ελέγχου και τη διαχείριση αναφορών ή παραπόνων. Οι όροι αυτοί πρέπει να διατυπώνονται με απλή και κατανοητή γλώσσα.

Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) θέτει σημαντικές υποχρεώσεις στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με στόχο την καλύτερη προστασία των χρηστών στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι καταναλωτές, από την πλευρά τους, καλούνται να αξιοποιούν τις δυνατότητες ενημέρωσης που τους παρέχονται και να πραγματοποιούν με προσοχή τις ηλεκτρονικές τους αγορές.