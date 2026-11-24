«Από τα έργα στις λύσεις: Η στρατηγική για τη νέα ψηφιακή δεκαετία»

Στην τέταρτη ενότητα εξετάστηκαν οι προτεραιότητες για τη νέα ψηφιακή δεκαετία, με έμφαση στη διασύνδεση των συστημάτων, στην αξιοποίηση των δεδομένων και στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών, απαντώντας στο ερώτημα πώς οι επενδύσεις θα προσφέρουν μετρήσιμο και διαρκές όφελος.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στη διαχείριση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνεργασία με τον κλάδο τεχνολογίας. Όπως σημείωσε: «Το συνέδριο του ΣΕΠΕ λειτουργεί κάθε χρόνο σαν ετήσιος απολογισμός, για το τι τρέξαμε το τελευταίο έτος και πόσο τελικά τα καταφέραμε ή όχι. Ο κλάδος σε μια δύσκολη χρονιά που έπρεπε όλοι μαζί, εμείς στο υπουργείο, η ΚτΠ, η ΗΔΥΚΑ και άλλοι φορείς, να τρέξουμε τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και να παραδώσουμε έργα λειτουργικά και αποτελεσματικά, το καταφέραμε. Και αυτό νομίζω πως πρέπει να το αναγνωρίσουμε στον κλάδο, δε χάσαμε ούτε ένα ευρώ. Και μάλιστα όχι μόνο δε χάσαμε, αλλά και ο κλάδος μας ήταν τελικά αυτός που έδωσε λύσεις όταν κάποια άλλα έργα δεν έτρεξαν στην ώρα τους, κατορθώνοντας να καλύψουμε το κενό που είχε δημιουργηθεί, δουλεύοντας μέχρι και την τελευταία ώρα».

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην πορεία της χώρας, ο κύριος Παπαστεργίου υπογράμμισε: «Η Ελλάδα δεν έχει λόγους να ντρέπεται. Στο παρελθόν ήμασταν από τις χώρες που δεν είχαμε αφομοιώσει ΤΝ. Ενώ ο δημόσιος τομέας πήγαινε καλά, ο ιδιωτικός τομέας ήθελε περαιτέρω πίεση. Σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, για τον Απρίλιο του 2026, η Ευρώπη κινείται με 12% χρήση σε ΜμΕ επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ΑΙ ή αυτοματοποιημένα συστήματα, το ίδιο όμως και η Ελλάδα. Άρα έχουμε φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν σημαίνει ότι αυτό αρκεί. Ορισμένες χώρες βρίσκονται πολύ πιο μπροστά. Αυτό δείχνει ότι κάτι γίνεται σωστά, κυρίως χάρη στον κλάδο που βρίσκεται πιο κοντά στις επιχειρήσεις και στην εφαρμογή των νέων λύσεων. Πρέπει, όμως, να συνεχίσουμε».

Για τις υποδομές, τα κέντρα δεδομένων και την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο «Δαίδαλος» έχει μπει στην «πρίζα», ότι τα κέντρα δεδομένων πρέπει να οργανωθούν με όρους βιωσιμότητας και αξιοποίησης καθαρής ενέργειας, καθώς και ότι τρέχουν παρεμβάσεις ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ. Όπως τόνισε για την ψηφιακή κυριαρχία και την ανθεκτικότητα: «Η ψηφιακή διπλωματία μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τη χώρα. Όμως δεν πρέπει να είμαστε αφελείς: δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι θα είμαστε πλήρως ανεξάρτητοι τεχνολογικά, ούτε άμεσα ούτε στο ορατό μέλλον. Μπορούμε, ωστόσο, να δημιουργήσουμε δικές μας υποδομές σε πεδία όπου αυτό είναι εφικτό. Χρειάζεται να κατηγοριοποιήσουμε τις υπηρεσίες και τα δεδομένα: τι πρέπει να διατηρούμε σε εθνικές υποδομές, τι μπορεί να βρίσκεται στο δημόσιο υπολογιστικό νέφος (public cloud) και τι στο δικό μας cloud. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των συστημάτων. Δεν είναι εύκολη η θωράκιση ενός δικτύου όπως εκείνο του ελληνικού Δημοσίου, με περίπου 400.000 χρήστες. Απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια. Και η ανθεκτικότητα δεν αφορά μόνο τα δεδομένα και τα πληροφοριακά συστήματα· αφορά επίσης την ενέργεια και τις φυσικές υποδομές».

Κλείνοντας, ο κύριος Παπαστεργίου αναγνώρισε τις πιέσεις από τις αυξήσεις κόστους στον κλάδο και σημείωσε: «Η Ελλάδα δεν είναι πλέον ένας απλός παρατηρητής των τεχνολογικών εξελίξεων. Σε αρκετούς τομείς πρωτοπορεί. Με συνεργασία και καλή συνεννόηση μπορούμε να τη φέρουμε ακόμη πιο μπροστά. Χαίρομαι που τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια συνεργαστήκαμε τόσο καλά με την αγορά, αλλά και με την κυρία Παπαρίδου προσωπικά. Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα ευέλικτο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού, με ουσιαστική συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων».

Στο πάνελ της ενότητας, ο Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, κύριος Σταύρος Ασθενίδης, ξεχώρισε ως σημαντικό έργο του Δημοσίου τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη δικαιοσύνη, το οποίο θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα για το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ανέδειξε και τη σημασία του εν εξελίξει έργου της Καρτέλας του Πολίτη, γνωστό και ως CRM. Ερωτηθείς για το τοπίο όπως θα διαμορφωθεί το 2027, αποκάλυψε πως η αναθεωρημένη βίβλος του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας για τα επόμενα χρόνια είναι ήδη στο Υπουργείο Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Παίρνοντας το λόγο, ο CEO της diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP, κύριος Αριστόδημος Θωμόπουλος υπογράμμισε: «Η εταιρεία μου ασχολείται με το κομμάτι της διοικητικής απλούστευσης, έχοντας επανασχεδιάσει δεκάδες διαδικασίες στον δημόσιο τομέα, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν 4 χιλιάδες διαδικασίες καταγεγραμμένες σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και κεντρικής κυβέρνησης που πρέπει να επανασχεδιαστούν διοικητικά, ενεργοποιώντας το εθνικό πλαίσιο απλούστευσης διαδικασιών». Για το μέλλον, προειδοποίησε: «Ο κλάδος πρέπει να σκεφτεί το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης. Το συσσωρευμένο κεφάλαιο που υπάρχει πρέπει να γίνει τεχνογνωσία και παραγωγικότητα και όχι μόνο να περιμένουμε τα εκάστοτε χρηματοδοτικά εργαλεία».

«Όπως ζητάμε, οι εταιρείες και ο ΣΕΠΕ, προσδοκούμε ότι στο μέλλον δεν θα χρειάζεται να περιμένουμε τα μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά αντίθετα ο κάθε φορέας θα πρέπει να έχει υπολογίσει τη συντήρηση και αναβάθμιση όλων αυτών των έργων στον προϋπολογισμό του», ανέφερε ο Διευθυντής Πωλήσεων Δημοσίου Τομέα της Byte, κύριος Πάνος Ξενάκης, συμπληρώνοντας: «το 2027 είναι έτος καμπής, κατά το οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε στη συνεχή και επαναλαμβανόμενη υποστήριξη των νέων υποδομών».

Στο ίδιο πλαίσιο ο Senior Strategic Account Manager, South Eastern Europe της Citrix, κύριος Βασίλης Πανάγος, τόνισε πως βασικό ζήτημα για το 2027 θα είναι η ασφάλεια, επισημαίνοντας πως θα έχουμε αρκετά περιστατικά, τόσο από χάκερς, όσο και από ΑΙ agents. «Μέχρι τώρα οι AI agents είχαν υποστηρικτικό ρόλο στην εργασία μας. Πλέον έχουν πρόσβαση σε πολλά συστήματα και εκτελούν εξ’ ολοκλήρου εργασίες που θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Head of Sales, Public Sector της Netcompany, SEE, κύριος Γιάννης Παπαοικονόμου, περιέγραψε ως έργο ορόσημο τη μεταρρύθμιση του ΕΦΚΑ. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η διαδικασία απονομής σύνταξης το 2019 απαιτούσε περίπου 500 μέρες, ενώ σήμερα έχει μειωθεί στις 42, μετά την ενοποίηση 35 ασφαλιστικών φορέων και 180 πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιήσαμε». Ως προτεραιότητα για το μέλλον, υπογράμμισε την ανάγκη για πολυετή χρηματοδότηση, που θα κατευθυνθεί προς την αναβάθμιση και λειτουργία των συστημάτων.

Από την πλευρά του ο Business Development Director της Active Computer Systems S.A., κύριος Πέτρος Παυλίδης, δεν παρέλειψε να αναφέρει πως ο κλάδος βρίσκεται σε κομβικό σημείο για την επόμενη μέρα του μετασχηματισμού. «Δεν αρκεί η αναβάθμιση των υποδομών των μεγάλων οργανισμών» συμπλήρωσε, «το θέμα είναι πώς θα επαναπροσδιορίσουμε την τεχνολογία, ώστε να βοηθήσει την καθημερινότητα και παραγωγικότητα αυτών των οργανισμών». Ταυτόχρονα, προειδοποίησε: «Πρέπει να προσέξουμε όλα τα έργα να καταλήξουν και σε μικρότερους και περιφερειακούς οργανισμούς. Είναι η ώρα να μεταβούμε σε ένα πιο ολιστικό μοντέλο, ώστε όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από το μέγεθος του οργανισμού».

Κλείνοντας τη συζήτηση ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 01SOLUTIONS HELLAS, κύριος Χαράλαμπος Σάμιος, έβαλε στη συζήτηση το παράδειγμα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως επιτυχημένο και εξαγώγιμο προϊόν. «Πριν λίγα χρόνια, το σύστημα εγκαταστάθηκε και στην Κύπρο, με άμεσα και απτά αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες θα πρέπει να αναπτύσσουν συστήματα που να μπορούν να λειτουργήσουν σε πολλαπλούς φορείς», δήλωσε. Όσον αφορά στην εποχή που ακολουθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, ανέφερε: «Κατά την περίοδο του Ταμείου έγινε πλειάδα έργων και τώρα φτάνουμε σε μια κατάσταση ταυτόχρονης ολοκλήρωσης τους. Από το 2027 και μετά περνάμε από τη φάση της κατασκευής στη φάση της απόδοσης και της ορθής αξιοποίησης των έργων».

«Defense Tech – δημιουργώντας το επόμενο οικοσύστημα καινοτομίας»

Στην πέμπτη ενότητα συζητήθηκε το πώς η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας για την άμυνα μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές για την ελληνική καινοτομία, εστιάζοντας στις συνεργασίες που θα χρειαστούν μεταξύ επιχειρήσεων, startups, ερευνητικών φορέων και Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου η έρευνα να οδηγήσει σε εφαρμόσιμες λύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τεχνολογίες με στρατιωτικές και πολιτικές εφαρμογές και στις ευκαιρίες για παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Ξεκινώντας με την ομιλία του ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επεσήμανε ότι η Ψηφιακή Τεχνολογία και η Εθνική Άμυνα είναι δύο κόσμοι που συνδέονται πολύ στενότερα απ’ όσο ενδεχομένως εκ πρώτης όψεως φαίνεται. «Στο περιβάλλον ασφαλείας που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, το πλεονέκτημα ανήκει σε εκείνον που αναπτύσσει ταχύτερα τις δυνατότητες συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης πληροφοριών· σε εκείνον που εντοπίζει πρώτος, αντιλαμβάνεται πρώτος και αποφασίζει πρώτος. Όχι κατ΄ ανάγκην σε εκείνον που διαθέτει το μεγαλύτερο οπλοστάσιο, αλλά σε εκείνον που έχει διαμορφώσει τον αποτελεσματικότερο κύκλο διασύνδεσης μεταξύ δεδομένων και λήψης αποφάσεων», ανέφερε ο στρατηγός, συμπληρώνοντας: «Ακριβώς γι’ αυτό, η «Ατζέντα 2030» ουδέποτε περιορίστηκε σε ένα απλό πρόγραμμα προμηθειών. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετασχηματισμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε έναν οργανισμό που μαθαίνει, προσαρμόζεται και εξελίσσεται με ταχύτητα. Και η ικανότητα ενός οργανισμού να μαθαίνει δεν μπορεί να υπερβαίνει την αντίστοιχη ικανότητα του οικοσυστήματος που τον περιβάλλει. Η αμυντική καινοτομία δεν αποτελεί πλέον συμπληρωματική παράμετρο της αμυντικής πολιτικής. Συνιστά θεμελιώδη πυλώνα της Εθνικής Άμυνας. Οφείλουμε να διαθέτουμε την ικανότητα να σχεδιάζουμε οι ίδιοι τα συστήματά μας και, εξίσου σημαντικό, να μπορούμε να τα παράγουμε με δικές μας δυνάμεις».

Παράλληλα, αναφερόμενος στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) σημείωσε πως οι διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν προκηρυχθεί από το 2025 αφορούν πλέον έργα συνολικής αξίας άνω των ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, με σημαντική συμμετοχή επιχειρήσεων από τους τομείς της πληροφορικής, του λογισμικού και των τηλεπικοινωνιών. «Για το τρέχον έτος έχουν προγραμματιστεί δώδεκα επιπλέον έργα. Τα έργα αυτά καλύπτουν ακριβώς τους τομείς στους οποίους αναφέρθηκα από το ίδιο βήμα πέρυσι: μη επανδρωμένα συστήματα, αντιμετώπιση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων, κυβερνοάμυνα, ασφαλείς επικοινωνίες, συστήματα αισθητήρων και επιτήρησης», είπε ο Στρατηγός συμπληρώνοντας: «Για τις Ένοπλες Δυνάμεις, αναδεικνύονται τρεις πρωταρχικοί στόχοι, οι οποίοι προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουμε να συνεργαστούμε με το ευρύτερο οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας. Πρώτος μας στόχος είναι να μοιραζόμαστε μαζί σας τα επιχειρησιακά προβλήματα που καλούμαστε να επιλύσουμε και όχι απλώς τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων που αναζητούμε. Δεύτερος στόχος μας είναι να διευρύνουμε τη δυνατότητα πρόσβασής σας στα πεδία ασκήσεων, στις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες και στα στελέχη που χειρίζονται τα επιχειρησιακά συστήματα. Τρίτος μας στόχος είναι να σας παρέχουμε απαντήσεις ταχύτερες, σαφέστερες και ουσιαστικότερες. Εκτιμώ ότι, στον επιχειρηματικό κόσμο, η σιωπή αποτελεί συχνά την πλέον δαπανηρή απάντηση».

Κλείνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε σε όσα οι Ένοπλες Δυνάμεις προσδοκούν από την ευρύτερη κοινότητα της τεχνολογίας και της καινοτομίας εστιάζοντας πρώτον, στην ανάπτυξη τεχνολογιών, που διασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία και τη στρατηγική αυτονομία, δεύτερον στην ανάπτυξη λύσεων με δυνατότητα ευρείας παραγωγής και κλιμάκωσης με το σχεδιασμό να υπερβαίνει το στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής και τα στενά όρια του αμυντικού τομέα και τέλος τρίτον, στην κοινή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και όχι μόνο στα τεχνολογικά προϊόντα.

Στο πάνελ της ενότητας «Defense Tech – δημιουργώντας το επόμενο οικοσύστημα καινοτομίας» ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δρ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, υπογράμμισε: «Θέλουμε να παράγουμε Διαστημική τεχνολογία στην Ελλάδα. Το Διάστημα δεν είναι εύκολο σπορ, αλλά μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα. Έχουμε ήδη 18 δορυφόρους σε τροχιά και έρχονται και άλλοι. Τρεις διαγωνισμοί από το νέο πρόγραμμα για το Διάστημα των 350 εκατ. ευρώ είναι ήδη «στον αέρα». Έχουμε ανεβάσει τον πήχη. Στα θέματα Διαστήματος, και κυρίως στο κομμάτι της παρατήρησης γης, έχουμε μια συγκροτημένη εθνική πολιτική και έχουμε καλύψει κάποιες από τις ανάγκες μας, τις οποίες μέχρι πριν από κάποια χρόνια τις αγοράζαμε από το εξωτερικό. Ζητάμε πράγματα που μόνο λίγες εταιρείες στην Ευρώπη και τον δυτικό κόσμο μπορούν να προσφέρουν. Στο πρώτο πρόγραμμα για το Διάστημα συμμετείχαν πάνω από 35 ελληνικές εταιρείες. Για το 2027 έχουμε τουλάχιστον 10 διαγωνισμούς, κάποιοι είναι ήδη στον αέρα. Την επόμενη διετία, θα έχουμε στις τεχνολογίες που συζητάμε μεγάλες αλλαγές, καθώς έρχεται το Director Device που θα ανανεώσει το σμήνος (constallation). Θα έχουμε 100 mbps στις συσκευές μας. Σαν Ευρωπαίοι δεν έχουμε κάτι να αντιπαραβάλλουμε, δεν έχουμε τέτοια τεχνολογία αυτήν τη στιγμή. Ετοιμαζόμαστε βέβαια να φτιάξουμε το IRIS²».

Συνεχίζοντας τη συζήτηση ο Managing Director της Profile Group, κύριος Αιμίλιος Βουδούρης, δεν παρέλειψε να αναφέρει: «Δεν έχουμε καμία φιλοδοξία να γίνουμε εταιρεία παραγωγής πυραύλων και drones, αλλά θέλουμε να συμμετάσχουμε ενεργά στο αμυντικό οικοσύστημα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόνομα συστήματα. Οποιαδήποτε στρατηγική επένδυση για την Profile δεν μπορεί παρά να ξεκινά πάντα από τον εργαζόμενο. Η Profile δημιουργεί πάνω από 30 χρόνια mission critical λογισμικό στην Ελλάδα, επομένως οποιαδήποτε στρατηγική επένδυση, δε θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει από το ανθρώπινο κεφάλαιο. Επόμενα βήματά μας είναι οι πιστοποιήσεις, οι συνεργασίες και το productization».

«Ο σύγχρονος στρατιώτης δεν έχει ανάγκη μόνο από εξοπλισμό. Έχει ανάγκη από την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στην πληροφορία. Οι κινητές συσκευές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εξοπλισμού του σύγχρονου στρατιώτη. Αυτές τις ημέρες λανσάρουμε πανευρωπαϊκά συσκευές “defence edition” που αφορούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε επίπεδο συσκευής εφαρμόζουμε στρατηγική zero trust. Όσον αφορά στις συνεργασίες μας, έχουμε και ελληνικές συνεργασίες, πέρα από τις διεθνείς γιατί πιστεύουμε στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας», τόνισε ο Επικεφαλής του τμήματος Β2Β Mobile eXperience της Samsung Electronics Hellas, κύριος Μιχάλης Λιάρος.

Παίρνοντας τη σκυτάλη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, σημείωσε «Είμαστε εδώ και χρόνια στον χώρο της Άμυνας. Σήμερα πρέπει ο φορέας, που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κρίσιμα αμυντικά συστήματα, να είναι σε ευθεία επικοινωνία με τις εταιρείες που θα τα κατασκευάσουν. Χρειάζεται μακροχρόνια επένδυση από τις εταιρείες που ασχολούνται με την αμυντική καινοτομία. Η δράση μας στο κομμάτι της Άμυνας μας έχει δώσει τη δυνατότητα να τρέχουμε έργα σε συνεργασία με μεγάλους διεθνείς παίκτες, ενισχύοντας περαιτέρω την εξωστρέφειά μας. Η Ελλάδα από χρήστης και μεταπωλητής τεχνολογίας γίνεται παραγωγός».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου QnR, Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, από την πλευρά του ανέφερε: «Αυτό που διαφοροποιεί την εμπορική χρήση από την αμυντική είναι η επιχειρησιακή ετοιμότητα των συστημάτων. Ο όμιλος έχει σήμερα τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις σε ΑΙ, κυβερνοασφάλεια, λογισμικό και dual use. Η Ελλάδα έχει έλλειμμα κλίμακας και αυτό ήταν και η δική μας βασική σκέψη μέσα από τις οκτώ εξαγορές που κάναμε τα τελευταία 24 χρόνια. Η εξωστρέφεια είναι κλειδί για εμάς».

Έναν απολογισμό της δράσης του ΕΛΚΑΚ, τα τελευταία 2,5 χρόνια, έκανε η Τζώρτζια Πρασίνου, Εντεταλμένη Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Όπως είπε, ήδη τρία συστήματα έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τα επόμενα τρία συστήματα αναμένεται να παραδοθούν στο προσεχές διάστημα, με στόχο να παρουσιαστούν πριν από το Πάσχα. «Πρόκειται για τρία διαφορετικά συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών μάχης, τα οποία αναπτύσσονται για διαφορετικές επιχειρησιακές αποστολές. Σε όλες τις συμβάσεις που έχουν ανατεθεί μέχρι στιγμής συμμετέχουν μέλη του οικοσυστήματος. Είμαστε μανιακά προσηλωμένοι στο να ανεβάσουμε ταχύτητα. Πώς θα απλουστεύσουμε τις διαδικασίες μας, που ενίοτε είναι βαριές, με στόχο όπου μπορούμε να τις ελαφρύνουμε. Κάτι που είναι τεχνολογικά άρτιο δεν σημαίνει ότι είναι και επιχειρησιακά άρτιο. Οι προσκλήσεις μας θα είναι ακόμη πιο στοχευμένες σε επιχειρησιακά προβλήματα και την επίλυσή τους».

«Κυβερνοασφάλεια – το κανονιστικό πλαίσιο και οι επόμενες προκλήσεις»

Στην έκτη ενότητα εξετάστηκε τι σημαίνει στην πράξη η εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου και πώς θα συνδυαστεί η συμμόρφωση με την αποτελεσματική προστασία συστημάτων και δεδομένων. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που θα φέρει η ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στην αντιμετώπισή τους.

Με ενδιαφέρον ακούστηκαν οι θέσεις του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ), κυρίου Μιχάλη Μπλέτσα, ο οποίος επεσήμανε: «Είμαστε σχεδόν στο 70-80% της εφαρμογής του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου NIS2. Μένει ανεκτέλεστο, ωστόσο, το πιο σημαντικό τμήμα που είναι η κατάρτιση και η εφαρμογή του πλαισίου συμμόρφωσης και ελέγχου, το οποίο πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027». Ταυτόχρονα ανέφερε πως θα σημειωθεί απρόσμενη επιτάχυνση στην διαδικασία προστίμων για τις παραβάσεις του NIS2, ενώ κατέληξε ότι η ελληνική αγορά δεν είναι ακόμα πλήρως εξοικειωμένη, όπως φάνηκε από την πρόσφατη υπόθεση με τις κυβερνοεπιθέσεις στα ψυγεία.

Συνεχίζοντας ο General Manager της Cisco Greece, Cyprus and Malta, κύριος Παναγιώτης Γκολέμης, τόνισε πως η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου είναι το μίνιμουμ που θα έπρεπε να υιοθετήσει η κάθε εταιρεία και οργανισμός. Συγκεκριμένα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, δήλωσε: «Δεν έχει εφεύρει κάποια καινούργια απειλή. Αυτό που άλλαξε είναι η μαζικότητα, η ταχύτητα και το χαμηλό πλέον κόστος των επιθέσεων. Άλλωστε, 6 στις 10 επιθέσεις βασίζονται σε phishing». Ως τρόπους αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων, ανέφερε «… τη χρήση εργαλείων τύπου ΑΙ defense, τα οποία αποκαλύπτουν δεδομένα που υποκλέπτονται και κρυμμένες εντολές που μπορεί να υπάρχουν στο προσκήνιο μιας επίθεσης, ενώ ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης είναι ο σχεδιασμός των λύσεων μας εγγενώς και εξαρχής με ενσωματωμένη την ασφάλεια».

Παίρνοντας τον λόγο ο Chief Technical Officer της Nova, κύριος Μανώλης Γρηγοράκης, δεν παρέλειψε να αναφέρει πως η μεγάλη πρόκληση για το μέλλον είναι η σμίκρυνση των χρόνων που απαιτούνται για τις δοκιμές και εγκρίσεις του λογισμού. «Αυτές είναι διαδικασίες που πρέπει να γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Εξίσου σημαντικό ρόλο θα έχει η διασφάλιση των back ups των συστημάτων και ο έλεγχος όλου του οικοσυστήματος, ειδικότερα των συνεργατών και δευτερογενών παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι συχνά αποδεικνύονται ο αδύναμος κρίκος σε μια κυβερνοεπίθεση», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας ο Akamai Business Unit Director της ATCOM, κύριος Αντώνης Μαυρομιχάλης, περιέγραψε το εμπόριο ως «το νούμερο 1 στόχο των κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες επιδιώκουν να ρίξουν όχι μόνο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά και τη διασύνδεση των διαφορετικών συστημάτων που το απαρτίζουν». Μιλώντας και για την καλόβουλη χρήση του ΑΙ στο εμπόριο, αποκάλυψε πως η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο καλύτερος αγοραστής σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. «Σύμφωνα με στοιχεία από την αμερικανική αγορά», δήλωσε, «η Τεχνητή Νοημοσύνη έκανε 2 φορές καλύτερες αγορές από τον μέσο πελάτη, ως βοηθός του αγοραστή». Τέλος, υπογράμμισε πως 85% των επιχειρήσεων έχει δεχθεί τουλάχιστον 1 φορά κυβερνοεπίθεση στην υποδομή διασύνδεσης των συστημάτων τους, αλλά μόνο το 22% είναι εξοικειωμένη με αυτή την υποδομή.