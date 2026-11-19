Η ESET, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των λύσεων κυβερνοασφάλειας, ανακοίνωσε το ESET Threat Intelligence Investigation Lab, την επέκταση της λύσης ESET Threat Intelligence. Πρόκειται για μια νέα σουίτα εργαλείων που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους αναλυτές ασφάλειας να εξάγουν αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα, για πιο γρήγορη και αποτελεσματική αξιολόγηση και ταξινόμηση περιστατικών ασφαλείας.

Το ESET Investigation Lab αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τα Κέντρα Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC) επιχειρήσεων, τους κρατικούς οργανισμούς, τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών κυβερνοασφάλειας (CERT), καθώς και τους παρόχους διαχειριζόμενων υπηρεσιών ασφάλειας (MSSP – Managed Security Service Providers), συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου απόκρισης σε περιστατικά.

Το ESET Investigation Lab δεν αντικαθιστά τις λύσεις πληροφοριών κυβερνοαπειλών (CTI) ούτε απαιτεί αλλαγές στις υφιστάμενες διαδικασίες των Κέντρων Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC). Αντίθετα, συμπληρώνει τις υπάρχουσες δυνατότητες, διευκολύνοντας τη μετάβαση από τον γρήγορο εμπλουτισμό και την αρχική ανάλυση των δεδομένων στην πιο λεπτομερή διερεύνηση ενός περιστατικού. Παράλληλα, προσφέρει στους αναλυτές μια αξιόπιστη δεύτερη γνώμη και σαφείς, κατανοητές αναφορές, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να προχωρούν στις κατάλληλες ενέργειες.

«Οι ομάδες ασφάλειας έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με ύποπτους δείκτες παραβίασης (IOC) και αρχεία και χρειάζονται γρήγορη, αξιόπιστη και φιλική προς την ιδιωτικότητα επαλήθευση, προκειμένου να καθορίσουν τα κατάλληλα επόμενα βήματα», δήλωσε ο Roman Kováč, Διευθυντής Έρευνας της ESET.

«Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους αναλυτές να απαντήσουν στα πιο κρίσιμα ερωτήματα: Είναι κάτι επικίνδυνο; Πού έχει εντοπιστεί; Και ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν; Το Investigation Lab καθιστά την τηλεμετρία της ESET πιο προσιτή στους πελάτες και την εμπλουτίζει με λεπτομερές πλαίσιο συμπεριφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες μπορούν να αποφασίζουν ταχύτερα και με μεγαλύτερη σιγουριά αν πρέπει να αποκλείσουν μια απειλή, να προχωρήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση, να κλιμακώσουν ένα περιστατικό ή να κλείσουν μια ειδοποίηση».

Οι ομάδες SOC καλούνται συχνά να αξιολογήσουν αντικρουόμενες εκτιμήσεις από διαφορετικούς προμηθευτές, να διαχειριστούν την έλλειψη επαρκούς πλαισίου συμπεριφοράς και να συμμορφωθούν με αυστηρές απαιτήσεις προστασίας της ιδιωτικότητας κατά την ανάλυση δειγμάτων. Η διαχείριση αυτών των προκλήσεων σε μεγάλη κλίμακα είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Οι ομάδες πρέπει να εξισορροπούν την αξιολόγηση μεγάλου όγκου περιστατικών με την εις βάθος διερεύνηση των πιο κρίσιμων συμβάντων, χωρίς να επιβαρύνουν τις υφιστάμενες διαδικασίες με περιττή λειτουργική πολυπλοκότητα.

Βασιζόμενο στις πληροφορίες που παρέχονται από το ESET LiveGuard Advanced και τη μονάδα παρακολούθησης συμπεριφοράς του ESET PROTECT, καθώς και στην τεχνογνωσία των ομάδων ESET Research, Threat Intelligence και MDR, το ESET Investigation Lab συνδυάζει την αναζήτηση δεικτών παραβίασης (IOC) κατά παραγγελία και την υποβολή δειγμάτων σε μια ενιαία ροή εργασιών με προτεραιότητα στη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API).

Η αναζήτηση IOC ελέγχει διευθύνσεις IP, URL, κατακερματισμούς αρχείων και ονόματα τομέων, αντιπαραβάλλοντάς τα με τα ιδιωτικά, επιμελώς επιλεγμένα δεδομένα τηλεμετρίας και πληροφοριών της ESET. Παράλληλα, η υποβολή δειγμάτων αξιοποιεί προηγμένη τεχνολογία sandboxing και μια διαδικασία εις βάθος ανάλυσης, παρέχοντας σαφή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των δειγμάτων. Οι δύο αυτές δυνατότητες βοηθούν τους αναλυτές να μεταβαίνουν ταχύτερα από την αρχική επικύρωση στη λήψη μέτρων, επιτρέποντάς τους να εμπλουτίζουν δεδομένα, να αποκλείουν απειλές, να απομονώνουν συστήματα, να διερευνούν περιστατικά ή να τα κλείνουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Το ESET Threat Intelligence Investigation Lab διατίθεται ως αυτόνομη υπηρεσία του ESET Threat Intelligence, μέσω της πύλης ESET TI και μέσω API.