Η κυβερνοασφάλεια δεν σταματά πια στο εταιρικό δίκτυο. Οι εφαρμογές ζουν στο cloud, οι εργαζόμενοι συνδέονται από παντού και ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς γίνεται μέσα σε έναν browser. Η απειλή μπαίνει από ένα κλεμμένο password, ένα phishing link ή ένα εργαλείο που το IT δεν έχει εγκρίνει. Σε αυτό το περιβάλλον η Nord Security, ο όμιλος πίσω από το NordVPN, προτείνει προστασία σε κάθε επίπεδο, και μέσω της interworks.cloud, a Climb Company, η προσέγγιση αυτή φτάνει στην ελληνική και νοτιοανατολική ευρωπαϊκή αγορά.

Ένα οικοσύστημα για τα hot topics της αγοράς

Με 10+ χρόνια στην αγορά, 30.000+ επιχειρήσεις και αποτίμηση 3 δισ. δολαρίων, η Nord Security απαντά στα θέματα που απασχολούν σήμερα τους IT managers: κλεμμένα διαπιστευτήρια, διαρροές δεδομένων, εργασία από παντού και shadow IT. Το NordPass προστατεύει και ελέγχει τα διαπιστευτήρια, το NordLayer δίνει ασφαλή πρόσβαση στους εταιρικούς πόρους με ZTNA και Secure Web Gateway, και η NordStellar παρακολουθεί 24/7 διαρροές δεδομένων, dark web και επιφάνεια επίθεσης.

Η ανάγκη είναι πιο επιτακτική για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αναφορά της NordStellar, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έως 200 εργαζόμενους, δέχθηκαν το μεγαλύτερο μέρος των επιθέσεων ransomware το 2025. Την ίδια ώρα, η IBM εντοπίζει το shadow AI πίσω από το 43% των περιστατικών ασφαλείας το 2026, από 20% το 2025, όπως αναφέρει η NordLayer.

NordLayer Browser: ο browser ως νέο endpoint

Το NordLayer Browser, που κυκλοφόρησε επίσημα την 1η Απριλίου 2026, είναι ένας enterprise browser προσιτός και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσφέρει ορατότητα στη χρήση SaaS και στο shadow IT, στοιχεία DLP, προστασία από κακόβουλους ιστότοπους, SSO και MFA, ενώ επιτρέπει ασφαλή χρήση προσωπικών συσκευών (BYOD). Η Gartner προβλέπει ότι έως το 2030 οι enterprise browsers θα είναι η κεντρική πλατφόρμα παραγωγικότητας και ασφάλειας.

NordLayer AI Scout: ορατότητα στην AI που ήδη χρησιμοποιείται

Η υιοθέτηση της AI προχωρά ταχύτερα από την ικανότητα του IT να την παρακολουθήσει. Το NordLayer AI Scout, που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2026, δείχνει ποια εργαλεία AI χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, εγκεκριμένα ή μη, και ποια δεδομένα μοιράζονται. Το ενσωματωμένο AI DLP ελέγχει τα prompts πριν σταλούν και μπορεί να προειδοποιήσει, να αποκρύψει ευαίσθητα στοιχεία ή να μπλοκάρει το αίτημα, ενώ η πλατφόρμα καταγράφει MCP servers και AI agents και μετρά την πραγματική υιοθέτηση. Στόχος είναι η επιχείρηση να αποφασίζει πού χρειάζονται έλεγχοι, αντί να απαγορεύει στα τυφλά κάθε εργαλείο.

Ο ρόλος της interworks.cloud

Η Nord Security αναπτύσσεται μέσω συνεργατών, και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη τον ρόλο αυτό έχει η interworks.cloud, a Climb Company, ως value-added cloud distributor με εκατοντάδες μεταπωλητές και MSPs σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βουλγαρία. Το partner program περιλαμβάνει υψηλά περιθώρια κέρδους, καμία αρχική επένδυση, multi-tenant panels για MSPs, μηνιαία χρέωση και υποστήριξη 24/7. Για τον τελικό πελάτη, αυτό μεταφράζεται σε ένα ενιαίο σημείο τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης για τις λύσεις ασφάλειας που χρειάζεται, ενώ η ένταξη στον όμιλο Climb Global Solutions (NASDAQ: CLMB) προσθέτει διεθνή εμβέλεια.

360° Cyber Defense Business Breakfasts: δύο πόλεις, ένα κοινό μήνυμα

Η συνεργασία έγινε απτή την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με δύο κλειστά partner events που διοργάνωσε η interworks.cloud με τη Nord Security στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Στα κλειστά αυτά events, ο Benas Pabilionis της Nord Security παρουσίασε τα NordPass, NordLayer και NordStellar, με τα τελευταία updates και τις ευκαιρίες για συνεργάτες. Συνολικά συμμετείχαν πάνω από 30 συνεργάτες, και το περιορισμένο μέγεθος των εκδηλώσεων τους έδωσε τη δυνατότητα να εμβαθύνουν περισσότερο στις συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιό τους. Οι συνεργάτες μίλησαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους vendors, είδαν πώς οι λύσεις συνδυάζονται σε ένα μοντέλο προστασίας «360°» και εξερεύνησαν νέες ευκαιρίες επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Η ασφάλεια σήμερα δεν σταματά στο VPN· ξεκινά από εκεί. Με τη Nord Security να φέρνει την τεχνολογία και την interworks.cloud την εμπειρία της τοπικής αγοράς, οι συνεργάτες έχουν τα εργαλεία να μετατρέψουν την κυβερνοασφάλεια σε ευκαιρία ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις και οι πάροχοι που θέλουν να μάθουν περισσότερα μπορούν να επικοινωνήσουν με την interworks.cloud.