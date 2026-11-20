Η Check Point Software Technologies, πρωτοπόρος και παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις κυβερνοασφάλειας, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τη Microsoft για την ανάπτυξη του Check Point SASE στο Microsoft Azure. Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να επεκτείνουν την ασφαλή πρόσβαση σε παγκόσμια περιβάλλοντα με υψηλότερες επιδόσεις, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και κεντρικοποιημένο έλεγχο, προωθώντας παράλληλα την αρχιτεκτονική Zero Trust, την υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και την ασφάλεια που βασίζεται στην ταυτότητα.

Καθώς οι οργανισμοί ενοποιούν τις λειτουργίες δικτύωσης και ασφάλειας μέσω του SASE και οι κατανεμημένες ομάδες εργασίας, καθώς και η κίνηση που δημιουργείται από εφαρμογές AI, αυξάνουν τις απαιτήσεις στα άκρα του δικτύου (edge), η υποκείμενη cloud υποδομή καθίσταται κρίσιμη για τη διασφάλιση σταθερής συνδεσιμότητας, εφαρμογής πολιτικών ασφαλείας και βέλτιστης εμπειρίας χρήστη σε επιχειρησιακή κλίμακα. Αξιοποιώντας το Microsoft Azure, η Check Point ενισχύει το cloud υπόβαθρο του Check Point SASE, ώστε να υποστηρίζει μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη και πιο ευέλικτη δρομολόγηση της κίνησης σε όλο το δίκτυο SASE.

Η επέκταση αυτή βασίζεται στη συνολικότερη συνεργασία της Check Point με τη Microsoft στον τομέα της επιχειρησιακής ασφάλειας και της ασφάλειας για εφαρμογές AI. Ως μέλος του Microsoft AI Cloud Partner Program και της Microsoft Intelligent Security Association (MISA), η Check Point απέκτησε πρόσφατα τη διάκριση Solutions Partner with Certified Software. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία ανακοίνωσε την επικείμενη ενσωμάτωση με το Microsoft Copilot Studio, η οποία θα βοηθά τους οργανισμούς να δημιουργούν και να αναπτύσσουν με ασφάλεια agents παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI) με ενσωματωμένες δυνατότητες προστασίας, διακυβέρνησης, συμμόρφωσης και πρόληψης απειλών.

«Οι αναπτύξεις SASE σε επιχειρησιακό επίπεδο γίνονται ολοένα μεγαλύτερες, πιο κατανεμημένες και πιο απαιτητικές από πλευράς επιδόσεων», δήλωσε ο Amit Bareket, Vice President of Cloud & SASE Customer Experience της Check Point Software Technologies. «Η επέκταση της συνεργασίας μας με τη Microsoft μάς επιτρέπει να υποστηρίζουμε αποτελεσματικότερα σύνθετα παγκόσμια περιβάλλοντα, από μεγάλους πληθυσμούς χρηστών έως εγκαταστάσεις υψηλής διακίνησης δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα την κεντρική διαχείριση και τη στρατηγική ασφάλειας με προτεραιότητα την πρόληψη που αναμένουν οι πελάτες μας από την Check Point.»

«Καθώς οι επιχειρήσεις εκσυγχρονίζουν την ασφαλή πρόσβαση για κατανεμημένους χρήστες και εφαρμογές, η υποδομή cloud και η διαχείριση ταυτότητας είναι καθοριστικής σημασίας για την παροχή σταθερής απόδοσης και προστασίας σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε η Anne Sheehan, Vice President, Enterprise Partner Sales, EMEA της Microsoft. «Η συνεργασία μας με την Check Point βοηθά τους πελάτες να επεκτείνουν την ασφαλή πρόσβαση σε παγκόσμια περιβάλλοντα, συνδυάζοντας την αξιόπιστη cloud πλατφόρμα του Microsoft Azure με την προσέγγιση πρόληψης της Check Point, ώστε να υποστηρίζουν στρατηγικές Zero Trust, να προστατεύουν ευαίσθητα δεδομένα και να υιοθετούν με ασφάλεια εφαρμογές AI.»

Η διευρυμένη ανάπτυξη του Check Point SASE στο Microsoft Azure αναμένεται να προσφέρει:

Ενισχυμένη παρουσία του Check Point SASE, με την υποστήριξη 48 επιπλέον σημείων παρουσίας (Points of Presence – PoPs) του Microsoft Azure.

Αρχιτεκτονική Zero Trust με επίκεντρο την ταυτότητα, μέσω ενσωμάτωσης με το Microsoft Entra.

Αξιοποίηση του παγκόσμιου δικτύου της Microsoft, με άμεση διασύνδεση σε περισσότερους από 4.000 παρόχους και συνεργάτες διασύνδεσης στο Internet για την υποστήριξη της ανάπτυξης του Check Point SASE.

Βελτιστοποιημένη, γεωγραφικά προσαρμοσμένη δρομολόγηση προς το Microsoft 365 και το Azure, με δυνατότητα διαχειριστικού ελέγχου των σημείων εισόδου και εξόδου σε ολόκληρο το SASE mesh.

Ενσωματωμένη ασφάλεια AI για την ανακάλυψη, διακυβέρνηση και προστασία εφαρμογών, agents και ροών εργασίας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα Check Point SASE, συμπεριλαμβανομένων των Check Point Private Access, Check Point Internet Access και Check Point SaaS Security

Το Check Point SASE προσφέρει κορυφαία πρόληψη απειλών, επιτυγχάνοντας ποσοστό αποκλεισμού κακόβουλου λογισμικού 99,8%, σύμφωνα με την αξιολόγηση Miercom’s 2026 Hybrid Mesh Network Security Competitive Assessment. Παράλληλα, κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση ταχύτητα ασφαλούς περιήγησης μεταξύ των λύσεων που δοκιμάστηκαν, φτάνοντας τα 1,13 Gbps. Μέσω της υβριδικής ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι χρήστες συνδέονται απευθείας στο internet, ενώ οι κρίσιμες δικλείδες προστασίας συνεχίζουν να εφαρμόζονται στη συσκευή τους.

Διαθεσιμότητα

Το Check Point SASE αναμένεται να διατεθεί μέσω του Microsoft Marketplace κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, απλοποιώντας τις διαδικασίες προμήθειας, επιταχύνοντας την υλοποίηση και επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις υφιστάμενες επενδύσεις τους στο cloud της Microsoft. Οι πελάτες που ενδιαφέρονται για τη νέα υποδομή SASE μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εκπρόσωπο της Check Point για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα χρονοδιαγράμματα ένταξης και τις διαθέσιμες επιλογές ανάπτυξης.