Οι ερευνητές της Kaspersky εντόπισαν κυβερνοεπιθέσεις που εκμεταλλεύονται το έντονο ενδιαφέρον των gamers παγκοσμίως για την κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI. Σύμφωνα με τα δεδομένα τηλεμετρίας της εταιρείας, από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2026 καταγράφηκαν 27.416 ανιχνεύσεις κακόβουλου λογισμικού και δυνητικά ανεπιθύμητων εφαρμογών που σχετίζονται με το GTA VI. Για να μολύνουν τις συσκευές των χρηστών, οι δράστες ενδέχεται να διανέμουν πλαστά προγράμματα εγκατάστασης, εργαλεία που υπόσχονται να παρακάμψουν τη διαδικασία ενεργοποίησης του παιχνιδιού, καθώς και άλλες παραπλανητικές εφαρμογές. Η Kaspersky εντόπισε επίσης πολυάριθμες απόπειρες phishing με δόλωμα το GTA VI, με στόχο την υποκλοπή χρημάτων και προσωπικών δεδομένων.

Το GTA VI έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κονσόλες στις 19 Νοεμβρίου 2026, με την ώρα διάθεσης να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη ζώνη ώρας. Σε ορισμένες περιοχές, το παιχνίδι έγινε διαθέσιμο ήδη από τις 18 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας για PC. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν τη σύγχυση των χρηστών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του παιχνιδιού στις διάφορες πλατφόρμες, διανέμοντας κακόβουλα ή δυνητικά επιβλαβή αρχεία που εμφανίζονταν ως επίσημα προγράμματα εγκατάστασης, εργαλεία ενεργοποίησης, προγράμματα δημιουργίας κλειδιών ενεργοποίησης ή cheats που υπόσχονταν καλύτερες επιδόσεις στο παιχνίδι. Στόχευσαν κυρίως χρήστες PC, προσφέροντάς τους πλαστές εκδόσεις του παιχνιδιού. Αντί για το GTA VI, τα αρχεία αυτά ενδέχεται να περιέχουν διάφορες απειλές, από Trojans έως παρεμβατικό adware. Καθώς η δυνατότητα προφόρτωσης του παιχνιδιού παρέχεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων δικτύων των κονσολών, κάθε εργαλείο τρίτου που υπόσχεται πρόωρη εγκατάσταση είναι εξ ορισμού πλαστό και ενδέχεται να είναι κακόβουλο.

«Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται συστηματικά τον ενθουσιασμό του κοινού για γεγονότα που περιμένει εδώ και καιρό. Αυτό μπορεί να είναι η κυκλοφορία ενός πολυαναμενόμενου smartphone ή η έναρξη της προπώλησης εισιτηρίων για τη συναυλία ενός μεγάλου καλλιτέχνη. Ο ενθουσιασμός γύρω από την κυκλοφορία του νέου GTA μπορεί να οδηγήσει ορισμένους παίκτες στη λήψη κακόβουλου λογισμικού ή άλλων δυνητικά επιβλαβών ή ανεπιθύμητων εφαρμογών. Σε αυτές περιλαμβάνονται εφαρμογές που προβάλλουν διαφημίσεις ή αλλάζουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Συνιστούμε στους χρήστες να παραμένουν σε εγρήγορση και να αγοράζουν παιχνίδια αποκλειστικά από επίσημα κανάλια διανομής», σχολιάζει ο Evgeny Kuskov, ειδικός σε θέματα ασφάλειας της Kaspersky.

Η Kaspersky είχε προειδοποιήσει και στο παρελθόν για απάτες που εκμεταλλεύονταν την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GTA VI, μέσω δήθεν διαρροών, υποσχέσεων για πρόωρη πρόσβαση και ψεύτικων προπαραγγελιών. Απατεώνες που διαχειρίζονταν ιστοσελίδες με την ονομασία «CyberLeek» διαφήμιζαν εκδόσεις του παιχνιδιού που υποτίθεται ότι είχαν διαρρεύσει. Προσέφεραν «πρόσβαση στο πλήρες παιχνίδι» έναντι 1.000 δολαρίων ή 24ωρη πρόσβαση σε δοκιμαστική έκδοση έναντι 100 δολαρίων. Παράλληλα, διοργάνωναν εκστρατείες crowdfunding, υποσχόμενοι ότι θα διέθεταν το παιχνίδι σε όλους μόλις συγκεντρωνόταν το απαιτούμενο ποσό. Η Kaspersky εντόπισε, επίσης, πλαστές ιστοσελίδες προπαραγγελίας και λήψης του παιχνιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες καλούνταν να κατεβάσουν ύποπτο λογισμικό με το πρόσχημα της επιβεβαίωσης ότι δεν ήταν ρομπότ. Καταγράφηκαν ακόμη παραπλανητικά αιτήματα πληρωμής και απόπειρες υποκλοπής προσωπικών στοιχείων.

Για την προστασία των χρηστών από τέτοιου είδους απάτες, η Kaspersky συνιστά τα εξής:

Να αγοράζετε παιχνίδια αποκλειστικά από επίσημα κανάλια διανομής . Πραγματοποιείτε προπαραγγελίες ή αγορές μόνο μέσω των επίσημων ηλεκτρονικών καταστημάτων των κονσολών ή από εξουσιοδοτημένα φυσικά καταστήματα. Μην κατεβάζετε ποτέ από ιστοσελίδες τρίτων ή μέσω torrent εργαλεία που υπόσχονται πρόωρη πρόσβαση στο παιχνίδι.

. Πραγματοποιείτε προπαραγγελίες ή αγορές μόνο μέσω των επίσημων ηλεκτρονικών καταστημάτων των κονσολών ή από εξουσιοδοτημένα φυσικά καταστήματα. Μην κατεβάζετε ποτέ από ιστοσελίδες τρίτων ή μέσω torrent εργαλεία που υπόσχονται πρόωρη πρόσβαση στο παιχνίδι. Μην εμπιστεύεστε ανακοινώσεις που υπόσχονται πρόωρη πρόσβαση ή ενεργοποίηση του παιχνιδιού . Αγνοείτε μηνύματα που ισχυρίζονται ότι έχουν διαρρεύσει εκδόσεις παιχνιδιών τις οποίες μπορείτε ήδη να παίξετε. Να είστε εξίσου επιφυλακτικοί απέναντι σε προσφορές για πρόωρη λήψη παιχνιδιών, δημιουργία κωδικών ενεργοποίησης ή χρήση cheats μέσω διαδικτύου για τίτλους που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει.

. Αγνοείτε μηνύματα που ισχυρίζονται ότι έχουν διαρρεύσει εκδόσεις παιχνιδιών τις οποίες μπορείτε ήδη να παίξετε. Να είστε εξίσου επιφυλακτικοί απέναντι σε προσφορές για πρόωρη λήψη παιχνιδιών, δημιουργία κωδικών ενεργοποίησης ή χρήση cheats μέσω διαδικτύου για τίτλους που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει. Χρησιμοποιήστε αξιόπιστες λύσεις κυβερνοασφάλειας. Το Kaspersky Premium εντοπίζει και αποκλείει αυτόματα κακόβουλες λήψεις και συνδέσμους phishing στις συσκευές σας.