Διεθνή εμπορική εφαρμογή αποκτά το σύστημα μαγνητικών δοκιμών EOS Validation Facility της ελληνικής Emtech Space, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον από την Open Cosmos για την ευρωπαϊκή αποστολή NanoMagSat. Η τεχνολογία αναπτύχθηκε αρχικά για τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε εμπορικό προϊόν.

Η ελληνική εταιρεία παρέδωσε τον εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις της Open Cosmos στο Χάργουελ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έχει ήδη εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία. Η νέα εμπορική συνεργασία διευρύνει τη σχέση των δύο επιχειρήσεων, που ξεκίνησε μέσω του ελληνικού προγράμματος μικροδορυφόρων.

Το EOS Validation Facility σχεδιάστηκε αρχικά για την αποστολή Hellenic Space Dawn, στην οποία η Emtech Space έχει αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής φορέα. Στη συνέχεια η εταιρεία το εξέλιξε σε τυποποιημένο προϊόν εμπορικής διάθεσης (Commercial Off-The-Shelf – COTS), ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά διαστημικά προγράμματα χωρίς να απαιτείται νέος σχεδιασμός για κάθε πελάτη.

Στη NanoMagSat, το EOS χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των μαγνητικών παρεμβολών που παράγει ο εξοπλισμός των δορυφόρων. Πρόκειται για μια κρίσιμη διαδικασία, καθώς τα επιστημονικά όργανα που μεταφέρουν πρέπει να πραγματοποιούν μετρήσεις υψηλής ακρίβειας χωρίς να επηρεάζονται από τις μαγνητικές εκπομπές των ίδιων των συστημάτων τους.

Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) περιλαμβάνει τρεις δορυφόρους, οι οποίοι θα μελετήσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης και την ιονόσφαιρα, την περιοχή της ανώτερης ατμόσφαιρας που περιέχει ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Κύριος ανάδοχος είναι η Open Cosmos.

Το ελληνικό σύστημα επιτρέπει τη μέτρηση και τον χαρακτηρισμό των μαγνητικών εκπομπών, καθώς και τη διεξαγωγή δοκιμών υπό ελεγχόμενες συνθήκες που αναπαράγουν το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Ο επικεφαλής Τεχνολογίας Ηλεκτρομαγνητικών της Emtech Space, Αθανάσιος Κωτσαράς, επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι είναι καθοριστικοί για την επαλήθευση της απόδοσης των δορυφόρων και την αξιοπιστία των δεδομένων που θα συγκεντρώνουν στο Διάστημα.

Η NanoMagSat εντάσσεται στην πρωτοβουλία Scout του ESA για την ταχύτερη ανάπτυξη επιστημονικών αποστολών γεωπαρατήρησης. Η πρώτη εκτόξευση προγραμματίζεται για τα τέλη του 2027, ενώ οι υπόλοιποι δύο δορυφόροι προβλέπεται να ακολουθήσουν το 2028. Τα δεδομένα της αποστολής αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του διαστημικού καιρού και να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των συστημάτων πλοήγησης.

Η Open Cosmos έχει αναπτύξει συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις και πέρα από την Emtech Space. Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Open Cosmos Aegean, Μαρία Καλαμά, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων η εταιρεία συνεργάστηκε με 13 ελληνικούς εταίρους. Πολλοί από αυτούς έχουν πλέον ενταχθεί στην εφοδιαστική της αλυσίδα και συμβάλλουν σε διαστημικές αποστολές που αξιοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων υλοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τον ESA και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.