Η Ivanti, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, ανακοινώνει την τοποθέτηση του κ. Σωκράτη Ζαχάρωφ στη θέση του Country Manager Ελλάδας. Στο πλαίσιο των νέων του καθηκόντων, ο κ. Ζαχάρωφ θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας στη χώρα, με βασικούς άξονες την ενδυνάμωση της εμπορικής της παρουσίας, την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης.

Η Ivanti αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο λύσεων λογισμικού στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, της διαχείρισης IT υπηρεσιών και των Unified Endpoint Management (UEM) & Patch Management λύσεων, βοηθώντας οργανισμούς και επιχειρήσεις να προστατεύουν, να διαχειρίζονται και να υποστηρίζουν με αποτελεσματικότερο τρόπο το ψηφιακό τους περιβάλλον.

Ο κ. Σωκράτης Ζαχάρωφ διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας, με εξειδίκευση στην επιχειρηματική ανάπτυξη, τις στρατηγικές πωλήσεις B2B, τη διαχείριση μεγάλων πελατών και την ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει αναλάβει θέσεις αυξημένης ευθύνης σε εταιρείες τεχνολογίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων και στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.

Στο πλαίσιο του νέου του ρόλου, ο Σωκράτης Ζαχάρωφ θα επικεντρωθεί στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της Ivanti στην Ελλάδα, στην περαιτέρω ενεργοποίηση και διεύρυνση του δικτύου συνεργατών, καθώς και στην ενίσχυση των σχέσεων με μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.