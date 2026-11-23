Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2026, υπογράφηκαν 755 συμβάσεις ανάμεσα σε αναδόχους και αναθέτουσες αρχές για την προμήθεια λογισμικού, με συνολική αξία που ξεπερνά τα 616.800.000 ευρώ. Τις συμβάσεις υπέγραψαν 406 διαφορετικές αναθέτουσες αρχές και 373 ανάδοχοι.

Πού υπογράφηκαν οι συμβάσεις

Στην περιφέρεια Αττικής υπογράφηκε το 30,07% των συμβάσεων (227 συμβάσεις), με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 482.100.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμβάλλει σημαντικά μία σύμβαση υπηρεσιών cloud αξίας περίπου 120.860.000 ευρώ. Στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας το ποσοστό έφτασε στο 12,72% (96 συμβάσεις), με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 8.280.000 ευρώ.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι συμβάσεις με πανελλαδική εμβέλεια (Ελλάδα), που αντιστοιχούν στο 18,01% του συνόλου και συγκεντρώνουν πάνω από 106.800.000 ευρώ, με τη μεγαλύτερη από αυτές να αφορά την ενίσχυση του Ψηφιακού Σχολείου, αξίας περίπου 57.610.000 ευρώ. Ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο και η Δυτική Ελλάδα με 5,56% η καθεμία, η Θεσσαλία με 5,17% και η Κρήτη με 4,64%, ενώ καθεμία από τις υπόλοιπες περιφέρειες συγκεντρώνει λιγότερο από 4,5% των συμβάσεων, με τη Δυτική Μακεδονία να κλείνει τη λίστα με 0,93%.

Πώς ανατέθηκαν

Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιλέχθηκε από την πλειοψηφία των αναθετουσών αρχών, φτάνοντας το 75% των συμβάσεων για τις οποίες δηλώνεται η διαδικασία (321 συμβάσεις). Ακολουθεί η ανοιχτή διαδικασία με 76 συμβάσεις (18%), ενώ οι υπόλοιπες ανατέθηκαν κυρίως χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης ή ειδοποίησης παραχώρησης.

Το μέγεθος των συμβάσεων

Παρά την ύπαρξη ορισμένων πολύ μεγάλων έργων, η τυπική σύμβαση προμήθειας λογισμικού παραμένει μικρή: η διάμεση αξία ανέρχεται σε περίπου 10.400 ευρώ. Από τις συμβάσεις του τριμήνου:

29% αφορούσε ποσά που δεν ξεπερνούσαν τα 000 ευρώ

αφορούσε ποσά που δεν ξεπερνούσαν τα 20% αφορούσε ποσά από 000 έως 10.000 ευρώ

αφορούσε ποσά από έως 17% αφορούσε ποσά από 000 έως 20.000 ευρώ

αφορούσε ποσά από έως 34% αφορούσε μεγαλύτερα ποσά, άνω των 000 ευρώ

Οι ανάδοχοι

Περισσότερες από 370 εταιρείες μοιράστηκαν τον προϋπολογισμό του τρίτου τριμήνου του 2026. Η αγορά παρουσιάζει σχετικά μεγάλη διασπορά: οι 10 πιο δραστήριοι ανάδοχοι υπέγραψαν 163 συμβάσεις, δηλαδή το 22% του συνόλου, ενώ ο πιο δραστήριος ανάδοχος υπέγραψε 31 συμβάσεις.

Το πλεονέκτημα της έγκαιρης πληροφόρησης

Η χρήση μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας ενημέρωσης δημοσίων διαγωνισμών, μαζί με τις επιπλέον υπηρεσίες που παρέχει, μπορεί να προσφέρει κρίσιμα στρατηγικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις. Με αυτές τις υπηρεσίες, οι εταιρείες αποκτούν πολύτιμες πληροφορίες για την αγορά, ενισχύοντας την ικανότητά τους να σχεδιάζουν ανταγωνιστικές προσφορές με ακρίβεια.

Ενεργοί διαγωνισμοί για προμήθεια λογισμικού

Ακολουθούν 3 ενεργοί διαγωνισμοί για προμήθεια λογισμικού, με ανοιχτή διαδικασία, στους οποίους μπορούν να υποβάλουν προσφορά όλοι οι ενδιαφερόμενοι:

Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Εγγράφων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.11.26

Προθεσμία υποβολής: 09.12.26 15:00

Αναθέτουσα αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Προϋπολογισμός: 158.000 €

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Μαρωνείας-Σαπών μέσω Marketplace

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.11.26

Προθεσμία υποβολής: 08.12.26 15:00

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Προϋπολογισμός: 301.000 €

Υλοποίηση Έργου Ευφυούς Κτηνοτροφίας στο Βόρειο Αιγαίο (Smart Livestock Farming)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.11.26

Προθεσμία υποβολής: 08.12.26 15:00

Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Προϋπολογισμός: 5.128.205,13 €