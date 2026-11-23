Ιδιαίτερα σημαντικές αναμένονται να είναι οι αναπτυξιακές προοπτικές και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα δημιουργήσει για την ελληνική οικονομία η ανάπτυξη των Ψηφιακών Κόμβων (Digital Hubs). Οι κόμβοι αυτοί λειτουργούν ως οικοσυστήματα επιχειρηματικής και τεχνολογικής δραστηριότητας προσελκύοντας επενδύσεις, δημιουργώντας εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τις εξαγωγές υπηρεσιών ΤΠΕ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της νέας μελέτης της Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, με τίτλο «Η Ελλάδα ως κόμβος ψηφιακής τεχνολογίας», που παρουσιάστηκε στο digital economy forum 2026, μέσα στην επόμενη πενταετία αναμένεται:

Η δημιουργία περίπου 21.000 θέσεων εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

για εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η προσέλκυση πρόσθετων άμεσων ξένων επενδύσεων ύψους περίπου 1,35 δισ. ευρώ , ενισχύοντας τη διεθνή επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας.

, ενισχύοντας τη διεθνή επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας. Η ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 1,15% σε ετήσια βάση, κατά την περίοδο πλήρους ωρίμανσης των Ψηφιακών Κόμβων (2031–2033), με επίδραση που εκτιμάται ότι θα είναι σχεδόν διπλάσια από τον προβλεπόμενο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης των επόμενων ετών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, εκτιμάται ότι η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο ως ψηφιακής κόμβος σε τρεις τύπους τεχνολογίας που συνδυάζουν την εγχώρια δυνατότητα και την ελκυστικότητα της παγκόσμιας αγοράς, στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τις ψηφιακές λύσεις για τη Δημόσια Διοίκηση (GovTech) και την ψηφιακή υγεία και φαρμακευτική (HealthTech). Μια επιπλέον εκτίμηση είναι η ανάγκη για κατάρτιση ενιαίου Προγράμματος Δημιουργίας Κόμβων, εστιασμένο στη μαζική προσέλκυση ταλέντου, τη δημιουργία εξειδικευμένου Fund και την επιδότηση εθνικών και τοπικών δομών.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η επίδραση των Κόμβων ΤΠΕ στην ελληνική οικονομία προβλέπεται πολύ σημαντική, με τον αντίκτυπό τους να υπολογίζεται στο +1,12% επί του ΑΕΠ της χώρας και +11,19% επί του κλάδου ΤΠΕ συνολικά, το 2031.

Στο πλαίσιο της μελέτης, καταγράφονται, επίσης, και τα πιο σημαντικά εμπόδια που επηρεάζουν την ανάπτυξη των Ψηφιακών Κόμβων και την προσέλκυση επενδύσεων. Ειδικότερα, το 82% των επιχειρήσεων θεωρεί τη γραφειοκρατία βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη του κλάδου. Στις σημαντικότερες προκλήσεις περιλαμβάνονται ακόμα το κόστος και η φορολογική επιβάρυνση, το μικρό μέγεθος και ο κατακερματισμός των επιχειρήσεων, η αποσπασματική διεθνής προβολή της Ελλάδας ως τεχνολογικού προορισμού, η περιορισμένη εγγύτητα σε κεφάλαια ανάπτυξης καθώς και η έλλειψη επαρκούς αριθμού έμπειρων και ανώτερων στελεχών και η δυσκολία προσέλκυσης εξειδικευμένων ξένων στελεχών.

O κ. Νίκος Χριστοδούλου, Partner και Technology & Transformation Leader της Deloitte Eλλάδος, δήλωσε σχετικά: «Την τελευταία πενταετία ο κλάδος ΤΠΕ έγινε ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας. Τώρα που ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στον κλάδο μπορεί να αξιοποιηθεί στη δημιουργία των ψηφιακών hubs και να βοηθήσει στην εξωστρέφειά του».

Από τη μεριά της η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ δήλωσε σχετικά: «Η φετινή μελέτη της Deloitte για τον ΣΕΠΕ, με εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία, καταδεικνύει πως η Ελλάδα, μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο ψηφιακής τεχνολογίας, για Δημόσιες υπηρεσίες, Τεχνητή Νοημοσύνη και Υγεία. Ο κλάδος Ψηφιακής Τεχνολογίας, έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί διεθνώς, να συνεισφέρει στην εξωστρέφεια της χώρας, και να διπλασιάσει την ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ελλάδας. Έχουμε τη γνώση. Έχουμε τους ανθρώπους. Έχουμε τις επιχειρήσεις. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν διαθέτουμε τις δυνατότητες. Το ερώτημα είναι, αν θα κινηθούμε με την ταχύτητα, τη στρατηγική, και την αποφασιστικότητα που απαιτεί η εποχή μας».

Εκτίμηση αντικτύπου έως το 2033

Παράλληλα, πέρα από τα άμεσα οικονομικά οφέλη, καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική, που αναμένεται να διαμορφωθεί στον κλάδο των ΤΠΕ, με το μέσο ετήσιο όφελος την περίοδο 2031–2033 να εκτιμάται σε +1,15% του ΑΕΠ και +10,61% του κλάδου ΤΠΕ. Πρόκειται για μια δυναμική που μπορεί να αποτελέσει σταθερό μοχλό παραγωγικού μετασχηματισμού, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας νέων ευκαιριών για την ελληνική οικονομία.