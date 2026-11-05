Μια αίτηση, μια υπόθεση, μια καλύτερη εμπειρία: Το CRM φέρνει νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πολίτη

Η καλύτερη παρακολούθηση των αιτημάτων και η συγκεντρωμένη πληροφόρηση βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής CRM, που φιλοδοξεί να κάνει τη σχέση με το Δημόσιο πιο απλή και αποτελεσματική.

Η υποβολή μιας αίτησης αποτελεί συχνά μόνο το πρώτο βήμα μιας συναλλαγής με τη Δημόσια Διοίκηση. Αυτό που ακολουθεί είναι εξίσου σημαντικό: η δυνατότητα του πολίτη να γνωρίζει την πορεία της υπόθεσής του, να έχει πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες και να ενημερώνεται χωρίς να χρειάζεται να απευθύνεται επανειλημμένα σε διαφορετικές υπηρεσίες.

Σε αυτή την ανάγκη έρχεται να απαντήσει η Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM), ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, που εισάγει μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και Δημοσίου.

Η πληροφορία συγκεντρώνεται, η εξυπηρέτηση απλοποιείται

Μία από τις βασικές επιδιώξεις του CRM είναι η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος στο οποίο ο πολίτης θα μπορεί να αποκτά ολοκληρωμένη εικόνα των συναλλαγών του με τη Δημόσια Διοίκηση.

Αιτήσεις, έγγραφα, εκκρεμείς υποθέσεις, προγραμματισμένα ραντεβού, ενημερώσεις και ειδοποιήσεις εντάσσονται σε μια κοινή λογική διαχείρισης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο οργανωμένη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν μια υπόθεση απαιτεί περισσότερα στάδια ή επικοινωνία με διαφορετικές υπηρεσίες. Αντί ο πολίτης να αναζητά αποσπασματικά πληροφορίες, το νέο μοντέλο στοχεύει στη διαμόρφωση μιας περισσότερο συνεκτικής εμπειρίας.

Η ουσιαστική αλλαγή δεν αφορά μόνο την ταχύτητα, αλλά και τη διαφάνεια στην ενημέρωση και την ευκολία με την οποία ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τις υποθέσεις που τον αφορούν.

Ένα Δημόσιο που λειτουργεί πιο συντονισμένα

Η αποτελεσματική εξυπηρέτηση προϋποθέτει σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, ασφαλή διαχείριση δεδομένων και διαλειτουργικότητα μεταξύ των δημόσιων συστημάτων.

Αυτή τη φιλοσοφία υπηρετεί το CRM, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη συνοχή της Δημόσιας Διοίκησης και να περιορίσει την πολυπλοκότητα που συχνά χαρακτηρίζει τις διοικητικές διαδικασίες.

Στην υλοποίηση του έργου συμβάλλει η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., ο κεντρικός κόμβος σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης έργων ΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα. Με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύνθετα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών, προωθώντας τη διαλειτουργικότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Το έργο «Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή CRM» εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Για τον πολίτη, η αλλαγή έχει μια απλή σημασία: καλύτερη ενημέρωση, λιγότερη αβεβαιότητα και μια πιο οργανωμένη σχέση με το Δημόσιο.