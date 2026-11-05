Η ContactPigeon παρουσιάζει το Menura AI Data Canvas, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για να υποστηρίξει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων retail και eCommerce. Επιχειρηματίες, στελέχη και ομάδες μπορούν να θέτουν ερωτήσεις πάνω στα δεδομένα τους σε φυσική γλώσσα, να εντοπίζουν εμπορικές ευκαιρίες και να μετατρέπουν όσα μαθαίνουν για τους πελάτες τους σε live audiences για στοχευμένες καμπάνιες, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν SQL.

Μια εμπορική ευκαιρία μπορεί εύκολα να χάσει τη δυναμική της όταν η ομάδα περιμένει ακόμη ένα report, ένα spreadsheet ή μια λίστα πελατών που πρέπει να δημιουργηθεί από την αρχή. Το Canvas συνδέει την ερώτηση, την ανάλυση και τη δημιουργία κοινού σε μία ενιαία ροή, ώστε η ομάδα να μπορεί να εστιάζει στην επόμενη εμπορική κίνηση και όχι απλώς στην επόμενη αναφορά.

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Ένας επιχειρηματίας μπορεί να ρωτήσει: «Ποιοι από τους πελάτες μας με τη μεγαλύτερη αξία αγορών δεν έχουν πραγματοποιήσει αγορά τις τελευταίες 90 ημέρες;». Το Canvas αναλύει τα συνδεδεμένα δεδομένα και παρουσιάζει KPIs, γραφήματα και εξηγήσεις σε απλή γλώσσα. Από εκεί, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μπορούν να συνεχίσουν την ανάλυση με μια συμπληρωματική ερώτηση, όπως «Τι αγόραζαν πριν;», να προσαρμόσουν τα κριτήρια και να δημιουργήσουν ένα νέο customer segment για μια καμπάνια. Η απάντηση δεν αποτελεί το τέλος μιας αναφοράς, αλλά μετατρέπεται σε αφετηρία για την επόμενη επιχειρηματική κίνηση.

Τα κοινά που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις μπορούν να δημιουργηθούν κατευθείαν μέσα στην πλατφόρμα της ContactPigeon, για πολυκαναλικές καμπάνιες μέσω email, SMS, Viber και WhatsApp, ή να συγχρονιστούν με συνδεδεμένους λογαριασμούς Google Ads και Meta. Η προγραμματισμένη ανανέωση βοηθά ώστε τα κοινά να παραμένουν ενημερωμένα, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργούνται ξανά χειροκίνητα κάθε φορά. Παράλληλα, η ομάδα διατηρεί τον έλεγχο του περιεχομένου, της αποστολής και του προϋπολογισμού στις αντίστοιχες πλατφόρμες. Μετά την ολοκλήρωση της καμπάνιας, τα διαθέσιμα δεδομένα από τις καμπάνιες και τις αγορές μπορούν να οδηγήσουν στην επόμενη ερώτηση: «Ποιοι πελάτες επέστρεψαν;».

Γνωρίζετε την επιχείρησή σας. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε SQL.

Οι χρήστες μπορούν να θέτουν ερωτήσεις στα ελληνικά ή στα αγγλικά σχετικά με τις πωλήσεις, τους πελάτες, τα προϊόντα και τα αποτελέσματα των μάρκετινγκ ενεργειών τους. Το Canvas περιλαμβάνει έτοιμες ιδέες για ερωτήσεις που λειτουργούν ως σημείο εκκίνησης, ενώ οι συμπληρωματικές ερωτήσεις επιτρέπουν στην ανάλυση να εξελίσσεται φυσικά.

Στον οπτικό καμβά, οι ερωτήσεις και τα ευρήματα παραμένουν συγκεντρωμένα και οργανωμένα στο ίδιο περιβάλλον. Οι συνάδελφοι που χρησιμοποιούν τον ίδιο εταιρικό λογαριασμό μπορούν να αποθηκεύουν, να μοιράζονται και να επανεξετάζουν την ανάλυση με νέα δεδομένα, χωρίς να ξεκινούν κάθε φορά από την αρχή.

Αυτός είναι ο εκδημοκρατισμός των δεδομένων στην πράξη: περισσότερα άτομα μέσα στην επιχείρηση μπορούν να εντοπίζουν ευκαιρίες, να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και να προετοιμάζουν την επόμενη ενέργεια. Οι επιχειρησιακές ομάδες αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ οι data analysts μπορούν να επικεντρώνονται στις εργασίες που απαιτούν τη δική τους εξειδίκευση.

Όχι μόνο η απάντηση, αλλά και το πώς προέκυψε.

Για την ανάλυση, το Canvas ανατρέχει πρώτα στα συνδεδεμένα δεδομένα της επιχείρησης και στη συνέχεια διαμορφώνει την εξήγηση. Ο χρήστης μπορεί να εξετάσει τους αριθμούς, τα φίλτρα και τις παραδοχές πίσω από την απάντηση και, αν χρειάζεται, να προσαρμόσει την ερώτησή του. Οι αναλύσεις διαβάζουν τα δεδομένα χωρίς να τα τροποποιούν και περιορίζονται στον λογαριασμό της επιχείρησης.

«Η αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν βρίσκεται σε μία ακόμη απάντηση στην οθόνη, αλλά στο επόμενο βήμα που μπορεί να κάνει η επιχείρησή σας», δήλωσε ο Γιώργος Μοιρώτσος, CEO και co-founder της ContactPigeon. «Εκδημοκρατισμός των δεδομένων σημαίνει ότι το κάθε άτομο που έχει μια ερώτηση μπορεί και να αξιοποιήσει την απάντηση. Με το Canvas θέλουμε η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει μέρος του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται μια επιχείρηση και όχι απλώς ένα ακόμη εργαλείο που δοκιμάζει.»

Διαθεσιμότητα

Το Menura AI Data Canvas είναι ήδη διαθέσιμο. Η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινήσει με μια ερώτηση. Δείτε το Menura AI Data Canvas στην πράξη και ζητήστε μια παρουσίαση.

Σχετικά με την ContactPigeon

Η ContactPigeon είναι μια AI customer engagement platform για σύγχρονες επιχειρήσεις retail και eCommerce, που συνδυάζει customer data, predictive intelligence και conversational AI σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Βοηθά τα brands να κατανοούν καλύτερα τους πελάτες τους, να αυτοματοποιούν την εξατομίκευση και να ενισχύουν την εμπορική τους απόδοση σε κάθε σημείο επαφής.

Πέρα από το παραδοσιακό marketing automation, η ContactPigeon αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για πιο έξυπνο segmentation, product discovery, προσωποποιημένες προτάσεις, lifecycle journeys και real-time engagement σε μεγάλη κλίμακα. Σήμερα, εκατοντάδες επιχειρήσεις retail και eCommerce, μεταξύ των οποίων οι Hertz, Tommy Hilfiger, Calvin Klein και Plaisio, εμπιστεύονται την ContactPigeon για την αύξηση των εσόδων, την ενίσχυση της πιστότητας και τη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων με τους πελάτες τους.