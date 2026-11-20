Το πρόσφατο παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στις υπηρεσίες του Microsoft 365 από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα πρόσβασης σε Outlook, Exchange Online, Teams και Copilot σε 74 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας όπου επηρεάστηκαν ακόμα και κρατικές δομές, ανέδειξε στην πράξη πόσο ευάλωτη γίνεται η επιχειρησιακή συνέχεια όταν ένας οργανισμός βασίζεται αποκλειστικά σε υποδομές cloud.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Microsoft, η διακοπή αυτή δεν προήλθε από κυβερνοεπίθεση, αλλά από τον ταυτόχρονο συνδυασμό τριών τεχνικών αστοχιών: ενός λανθάνοντος σφάλματος από τον περασμένο Ιούλιο, δυσλειτουργιών στις εσωτερικές συνδέσεις δικτύου και απώλειας άνω του 14% της χωρητικότητας των διακομιστών, γεγονός που οδήγησε σε αλυσιδωτή υπερφόρτωση.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εξ ολοκλήρου στο cloud, οι συνέπειές της ήταν άμεσες, καθώς περιλάμβαναν διακοπή της εταιρικής αλληλογραφίας και των ημερολογίων, αδυναμία χρήσης εξαρτώμενων εφαρμογών συνεργασίας και πλήρη αδυναμία τεχνικής παρέμβασης μέχρι την αποκατάσταση από τον πάροχο. Παράλληλα, οι αποζημιώσεις που προβλέπονται βάσει SLA περιορίζονται σε πιστώσεις μελλοντικών τιμολογίων έως 50% της μηνιαίας χρέωσης του Exchange, χωρίς να καλύπτουν την πραγματική επιχειρηματική ζημία.

Όπως επισημαίνει η Forscope, η μεγαλύτερη εταιρεία μεταπώλησης μεταχειρισμένου λογισμικού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η λύση δεν βρίσκεται στην εγκατάλειψη του cloud, αλλά στην υιοθέτηση ενός ισορροπημένου υβριδικού μοντέλου. Ο συνδυασμός των υπηρεσιών του με τοπικές υποδομές, όπως Windows Server, εφεδρικοί mail servers και μόνιμες άδειες χρήσης τύπου Office LTSC, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διατηρούν απρόσκοπτη πρόσβαση στα κρίσιμα αρχεία και την επικοινωνία τους, ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα των εξωτερικών δικτύων. Μέσω πιστοποιημένων δευτερογενών αδειών λογισμικού, το κόστος αυτής της δικλίδας ασφαλείας μειώνεται σημαντικά.

«Η διακοπή της περασμένης εβδομάδας λειτούργησε ως καμπανάκι αφύπνισης για πολλές επιχειρήσεις. Αμέσως μετά από αυτήν, καταγράψαμε σαφή αύξηση της ζήτησης για δευτερογενείς άδειες χρήσης. Οι εταιρείες δεν επιδιώκουν να εγκαταλείψουν το cloud, αλλά αναζητούν ένα αξιόπιστο εναλλακτικό πλάνο για την περίπτωση που αυτό τεθεί εκτός λειτουργίας, και το θέλουν με λογικό κόστος», δήλωσε ο Ludek Bartak, Head of Communication της Forscope.