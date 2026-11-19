Η Visa, παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές, ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση του προγράμματος Visa Agentic Ready στο οικοσύστημα αποδοχής πληρωμών. Το διευρυμένο πρόγραμμα, που εντάσσεται στην πρωτοβουλία Visa Intelligent Commerce, βοηθά τους εμπόρους, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (PSPs) και τις εταιρείες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών (acquirers) να προετοιμαστούν για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από ψηφιακούς βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agents) και να συμμετάσχουν στη επόμενη εποχή του εμπορίου. Σε αυτή τη νέα φάση συμμετέχουν περισσότεροι από 85 φορείς του οικοσυστήματος αποδοχής πληρωμών από όλη την Ευρώπη, ενώ αναμένεται να ενταχθούν επιπλέον χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έμποροι και τεχνολογικοί πάροχοι μέσα στο 2027.

«Οι ψηφιακοί βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανακαλύπτουν προϊόντα, πραγματοποιούν αγορές και πληρώνουν. Για να αναπτυχθούν σε μεγάλη κλίμακα οι συναλλαγές μέσω αυτών των βοηθών, καταναλωτές και επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να τις εμπιστεύονται, ενώ οι πάροχοι πληρωμών πρέπει να είναι βέβαιοι ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με ασφάλεια και αξιοπιστία», δήλωσε ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα. «Το Agentic Ready ενώνει το οικοσύστημα των πληρωμών για να δοκιμάσουμε στην πράξη τις βέλτιστες λύσεις, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη και να προετοιμάσουμε τις συναλλαγές μέσω AI για να ενταχθούν στην καθημερινότητά μας».

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η Ευρώπη διαθέτει ένα ιδιαίτερο περιβάλλον πληρωμών, με μεγάλη ποικιλομορφία εμπορικών επιχειρήσεων και καθιερωμένα προαπαιτούμενα για την ασφάλεια, την ταυτοποίηση και τον έλεγχο των συναλλαγών από τους καταναλωτές. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της Visa στην παροχή εμπιστοσύνης, ασφάλειας και τεχνολογίας που στηρίζουν νέες μορφές εμπορίου, το Agentic Ready for Acceptance έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει το οικοσύστημα να προετοιμαστεί για συναλλαγές μέσω AI agents, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το πρόγραμμα παρέχει σε εμπόρους, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και εταιρείες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών ένα κοινό πλαίσιο δοκιμών, ώστε να εξετάσουν πώς αξιόπιστοι ψηφιακοί βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αναγνωρίζονται, να πιστοποιούνται και να διεκπεραιώνονται οι συναλλαγές τους. Το πλαίσιο αυτό υποστηρίζει συναλλαγές τόσο με κάρτες ιδιωτών όσο και με εταιρικές κάρτες, δημιουργώντας τις βάσεις για υπηρεσίες και πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) μέσω AI agents. Παρέχοντας έναν κοινό τρόπο δοκιμής νέων εμπειριών, με αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής πληρωμών στην οποία ήδη βασίζονται, η Visa διευκολύνει τους συνεργάτες της να ενσωματώσουν στοιχεία εμπιστοσύνης και ευφυούς τεχνολογίας στις διαδικασίες των εμπορικών συναλλαγών τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Οι εταιρείες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών προσφέρουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες στις οποίες στηρίζονται οι έμποροι. Με την επέκταση του Agentic Ready, οι συμμετέχοντες μπορούν να δοκιμάσουν εφαρμογές συναλλαγών μέσω AI agents σε πραγματικές συνθήκες, βοηθώντας τη Visa να αξιολογήσει τον βαθμό ετοιμότητας και να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών αγορών, συστημάτων πληρωμών και εμπορικών επιχειρήσεων.

Δηλώσεις συνεργατών

Σπύρος Αρμενιάκος, Managing Director Euronet Merchant Services (epay) Greece: «Το agentic commerce είναι ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη των πληρωμών, φέρνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εμπορική συναλλαγή. Στην Euronet, μέσα από το OLON, συνδέουμε payments, integrations και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε ένα ενιαίο οικοσύστημα. Η συμμετοχή μας στο Visa Agentic Ready Program for Acceptance προσθέτει μία ακόμη δυνατότητα, προετοιμάζοντας εμάς, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που εξυπηρετούμε για το επόμενο κεφάλαιο του commerce.»

Χριστόφορος Χατζόπουλος, Country Head Global payments Greece, CEO NBG Pay: «Στην NBG Pay, προτεραιότητά μας είναι να βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες των ψηφιακών πληρωμών. Το agentic commerce μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέους, πιο απλούς και απρόσκοπτους τρόπους συναλλαγής για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Μέσα από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Visa Agentic Ready, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση των ασφαλών και αξιόπιστων υποδομών πληρωμών που θα υποστηρίξουν αυτή τη νέα εποχή των πληρωμών.»

Κάτια Σταθάκη, CEO Nexi Greece: Ως μέρος ενός από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους PayTech, η Nexi συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν την επόμενη γενιά ψηφιακών πληρωμών. Μέσα από το Visa Agentic Ready Program for Acceptance, συμβάλλουμε στην προετοιμασία του οικοσυστήματος αποδοχής πληρωμών για τις νέες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, με γνώμονα την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την απρόσκοπτη εμπειρία συναλλαγών.

Ιωάννης Κιτιξής, Country Head & Managing Director Worldline in Greece: «Οι πληρωμές που δρομολογούνται από AI agents έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις καθημερινές συναλλαγές πιο απλές και απρόσκοπτες, αλλά πρέπει να λειτουργούν με σαφείς δικλίδες ασφαλείας. Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Agentic Ready for Acceptance της Visa αποτελεί ένα πρακτικό βήμα που βοηθά τους εμπόρους να προετοιμαστούν για το εμπόριο που καθοδηγείται από AI agents. Μέσω της συνεργασίας μας με τη Visa και το ευρύτερο οικοσύστημα πληρωμών, μπορούμε να υποστηρίξουμε την ασφαλή και διαλειτουργική αποδοχή πληρωμών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πελάτες διατηρούν την εμπιστοσύνη και την ελευθερία επιλογής που αναμένουν.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η Visa Acceptance Platform συμπληρώνει το διευρυμένο πρόγραμμα Agentic Ready με δυνατότητες που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας πληρωμής, όπως αποδοχή πληρωμών από πολλαπλά κανάλια, διαχείριση στοιχείων πληρωμής, προστασία από απάτη και διαχείριση αμφισβητήσεων συναλλαγών. Μαζί, οι λύσεις αυτές προσφέρουν στους εμπόρους μια ολοκληρωμένη διαδρομή για την υποστήριξη εμπειριών μέσω AI agents, τη διεκπεραίωση συναλλαγών που ξεκινούν από αυτούς και την εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου απάτης και κινδύνων, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές τους.

Η σημερινή επέκταση του Visa Agentic Ready βασίζεται στην αρχική παρουσίαση του προγράμματος νωρίτερα φέτος, στο οποίο συμμετέχουν πλέον περισσότεροι από 40 Ευρωπαίοι εκδότες καρτών που προετοιμάζονται για το εμπόριο μέσω AI agents. Η πρωτοβουλία προσφέρει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έναν οργανωμένο τρόπο δοκιμής και επαλήθευσης συναλλαγών που ξεκινούν από ψηφιακούς βοηθούς, με χρήση των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών που τα ίδια εκδίδουν.

Έμποροι, εταιρείες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών και πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εκπρόσωπο της Visa με τον οποίο συνεργάζονται. Περισσότερες πληροφορίες για το πλήρες πλαίσιο Agentic Ready και την εφαρμογή του στο οικοσύστημα αποδοχής πληρωμών: Visa Agentic Ready for Acceptance Program.

Στους πρώτους συνεργάτες του οικοσυστήματος αποδοχής πληρωμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Visa Agentic Ready στην Ευρώπη συγκαταλέγονται: ABANCA, Adyen, Aera, Airwallex, Autopay, Banca Sella, Banca Transilvania, Bank of Valletta, Bankinter, Barclaycard Payments, BBVA, BPCE Merchant Services, Cal, Cardcom, Checkout.com, Citadele Banka, Clearhaus, Comercia Global Payments, Computop, Corvus Pay, Deutsche Bank, Dintero, Ecommbx, Ecommpay, eMerchantPay, ePay, Euronet Merchant Services ((through OLON brand), First Cash, Fiserv, Frisbii, GetNet, Global Payments, Grow, Grupo Caja Rural, Grupo Cooperativo Cajamar, HiPay, Hobex AG, Ibercaja, IdoSell, Isracard, JCC Payment Systems, Klarna, Landsbankinn, Lloyds Cardnet, Max IT Finance, Mollie, MONEI, Multisafepay B.V., myPOS, Nexi Group, Novalnet AG, Numia, Nuvei, Payabl., Paycomcy, PayMe, PayNL, Paynopain, Payone, PayPal, Paystrax, PayU, Phoenix Payments, Ping Pong, Przelewy24, Rapyd, Revolut, Rootline, Secupay AG, Shift4, SimplePay, SIPAY, Solidgate, Stripe, Swedbank Baltics, Svea Payments, Tatra Banka, Tranzila, Unicre, Unlimit, Upay, Verifone Payments GmbH, Vobapay GmbH, Visa Acceptance Solutions, Worldline, Zen.com.