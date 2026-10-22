Τοπικά γλωσσικά μοντέλα: η νέα υποδομή ψηφιακής κυριαρχίας

Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη περνά πλέον από τη φάση του εντυπωσιασμού στη φάση της ουσιαστικής αξιοποίησης. Επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί και επιστημονικοί φορείς αρχίζουν να την εντάσσουν στην ανάλυση εγγράφων, στη σύνταξη αναφορών, στη νομική και τεχνική έρευνα, καθώς και στην υποστήριξη σύνθετων αποφάσεων. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα χρησιμοποιηθούν Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα -Large Language Models ή LLMs- αλλά πού θα λειτουργούν, ποιος θα ελέγχει τα δεδομένα τους και υπό ποιους όρους θα ενσωματώνονται στις καθημερινές διαδικασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πλατφόρμες Local LLM αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Πρόκειται για συστήματα στα οποία το γλωσσικό μοντέλο λειτουργεί σε υποδομή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ίδιου του οργανισμού: σε έναν ισχυρό server, σε ιδιωτικό κέντρο δεδομένων ή ακόμη και σε απομονωμένο δίκτυο. Έτσι, τα ερωτήματα των χρηστών, τα εσωτερικά έγγραφα και οι παραγόμενες απαντήσεις δεν είναι αναγκαίο να αποστέλλονται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Η δυνατότητα αυτή είναι καθοριστική για οργανισμούς που διαχειρίζονται ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες. Δικηγορικά γραφεία, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα, κρίσιμες υποδομές, αμυντικοί φορείς και δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν τα δεδομένα τους ως απλό υλικό εισόδου σε ένα δημόσιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Ένα μόνο prompt μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, επαγγελματικό απόρρητο, εμπορικές πληροφορίες ή στοιχεία που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

Η ουσιαστική αξία μιας πλατφόρμας Local LLM, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην τοπική εκτέλεση ενός μοντέλου. Μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μπορεί να συνδέει το μοντέλο με επιμελημένες εσωτερικές βάσεις γνώσης, να αναζητεί τεκμήρια μέσα σε εγκεκριμένα έγγραφα και να παράγει απαντήσεις που συνοδεύονται από σαφείς αναφορές στις πηγές τους. Με τεχνικές όπως το Retrieval-Augmented Generation, η γενετική τεχνητή νοημοσύνη παύει να λειτουργεί ως ένα γενικό chatbot και μετατρέπεται σε ελεγχόμενο εργαλείο αξιοποίησης της οργανωσιακής γνώσης.

Για την Ελλάδα, η συζήτηση αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος. Το 2025, μόλις το 8,93% των ελληνικών επιχειρήσεων με τουλάχιστον δέκα εργαζομένους χρησιμοποιούσε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, έναντι 19,95% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια περίοδο, πληρωμένες υπηρεσίες cloud χρησιμοποιούσε το 24,33% των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανερχόταν στο 52,74%. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να εντοπίζει ελλείψεις στις ψηφιακές δεξιότητες και χαμηλό ποσοστό ειδικών ΤΠΕ στο σύνολο της απασχόλησης. Οι τοπικές πλατφόρμες δεν αίρουν από μόνες τους αυτές τις αδυναμίες· μπορούν, όμως, να προσφέρουν μια ασφαλέστερη και περισσότερο ελεγχόμενη διαδρομή υιοθέτησης.

Εξίσου σημαντική είναι η γλωσσική διάσταση. Η ελληνική νομική, διοικητική και τεχνική ορολογία δεν αποδίδεται πάντοτε με ακρίβεια από μοντέλα γενικής χρήσης. Όταν ένα τοπικό σύστημα συνδέεται με ποιοτικές ελληνόγλωσσες πηγές, μπορεί να υποστηρίζει αποτελεσματικότερα την επεξεργασία νόμων, συμβάσεων, κανονιστικών κειμένων, τεχνικών εγχειριδίων και εσωτερικών διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό, η γνώση διατηρείται εντός του οργανισμού και περιορίζεται η εξάρτηση από έναν μοναδικό διεθνή προμηθευτή.

Η ευρωπαϊκή κανονιστική πολιτική καθιστά αυτή την προσέγγιση ακόμη πιο επίκαιρη. Ο AI Act θεσπίζει, ανάλογα με τον ρόλο του οργανισμού και την κατηγορία κινδύνου κάθε συστήματος, απαιτήσεις διαφάνειας, εποπτείας και διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα, ο GDPR εξακολουθεί να εφαρμόζεται πλήρως όταν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η τοπική λειτουργία μπορεί να διευκολύνει τον έλεγχο της ροής των πληροφοριών, δεν ισοδυναμεί όμως αυτομάτως με συμμόρφωση. Απαιτούνται ταξινόμηση δεδομένων, κρυπτογράφηση, έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων, καταγραφή ενεργειών, πολιτικές διατήρησης και σαφής ανθρώπινη εποπτεία.

Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το «τοπικό» δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και «ασφαλές». Τα συστήματα αυτά μπορεί να παραμένουν ευάλωτα σε prompt injection, κακόβουλα έγγραφα, λανθασμένες ρυθμίσεις δικαιωμάτων ή διαρροή πληροφοριών από τη βάση γνώσης. Χρειάζονται συνεχείς δοκιμές, ενημερώσεις, αντίγραφα ασφαλείας, αξιολόγηση των μοντέλων, red teaming και μηχανισμοί επαλήθευσης των παραγόμενων απαντήσεων. Η ανθρώπινη κρίση παραμένει αναντικατάστατη, ιδίως όταν το αποτέλεσμα επηρεάζει δικαιώματα, οικονομικά συμφέροντα ή κρίσιμες λειτουργίες.

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον αξιόλογες υποδομές, ισχυρό ερευνητικό δυναμικό και πρωτοβουλίες όπως το AI Factory Pharos. Το ζητούμενο είναι αυτές οι δυνατότητες να μετατραπούν σε παραγωγική αξία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη δημόσια διοίκηση, την έρευνα και τους στρατηγικούς τομείς της χώρας. Οι Local LLM πλατφόρμες μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία και στις πραγματικές ανάγκες των οργανισμών.

Η επιλογή, τελικά, δεν είναι ένα απόλυτο δίλημμα μεταξύ τοπικής λειτουργίας και υπολογιστικού νέφους. Η ορθότερη προσέγγιση είναι εκείνη που βασίζεται στην ταξινόμηση των δεδομένων, στην εκτίμηση κινδύνου και στις επιχειρησιακές ανάγκες: τοπική επεξεργασία για ευαίσθητες εργασίες, ελεγχόμενη υβριδική αξιοποίηση όπου απαιτείται μεγαλύτερη κλίμακα και ανθρώπινη ευθύνη σε κάθε περίπτωση.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, τα Local LLMs δεν αποτελούν απλώς μία ακόμη τεχνολογική τάση. Συνιστούν υποδομή παραγωγικότητας, οργανωσιακής ανθεκτικότητας και ψηφιακής κυριαρχίας.

Γράφει ο Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς, AI & Cybersecurity Specialist

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom