Το ChatGPT μόλις άλλαξε τα πάντα στις AI εικόνες – Δες τι μπορεί να κάνει

Στις 21 Απριλίου του 2026 η OpenAI ανακοίνωσε το ChatGPT Images 2.0. Έκτοτε, η δημιουργία εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη πέρασε σε άλλο επίπεδο. Από Thumbnails για τα βίντεό σου στο YouTube σε αφίσες, infographics και καρουζέλ, όλα με καθαρό κείμενο, χωρίς ορθογραφικά λάθη και με λεπτομέρεια που θυμίζει δουλειά επαγγελματία designer. Το δοκίμασα προσωπικά με δικά μου πραγματικά σενάρια και θέλω να μοιραστώ μαζί σου αυτά που είδα.

Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο

Σκέφτεται πριν σχεδιάσει. Αναλύει το αίτημά σου, κάνει έρευνα στο internet για να ελέγξει αν η ιδέα στέκει και μόνο τότε ξεκινά να σχεδιάζει.

Αναλύει το αίτημά σου, κάνει έρευνα στο internet για να ελέγξει αν η ιδέα στέκει και μόνο τότε ξεκινά να σχεδιάζει. Ευανάγνωστο κείμενο. Με ακρίβεια περίπου 99% στους χαρακτήρες του κειμένου, ακόμη και σε infographics με πυκνή πληροφορία.

Με ακρίβεια περίπου 99% στους χαρακτήρες του κειμένου, ακόμη και σε infographics με πυκνή πληροφορία. Συνέπεια σε σειρές εικόνων. Με ένα prompt παράγει έως οκτώ εικόνες με τον ίδιο χαρακτήρα και το ίδιο ύφος, ιδανικό για καρουζέλ ή διαφάνειες.

Με ένα prompt παράγει έως οκτώ εικόνες με τον ίδιο χαρακτήρα και το ίδιο ύφος, ιδανικό για καρουζέλ ή διαφάνειες. Ρεαλισμός και υψηλή ανάλυση. Καλύτερος φωτισμός, περισσότερη λεπτομέρεια και πολλές αναλογίες για κάθε social media format.

Τι έφτιαξα στην πράξη

Ένα infographic που συγκρίνει τα δυνατά και αδύνατα σημεία των ChatGPT, Perplexity, Gemini και Claude σε μία διαφάνεια.

Μια φωτογραφία μου να μιλάω σε σεμινάριο μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους

Thumbnails για το βίντεό μου, με τη δική μου φωτογραφία και φωτορεαλιστικό φόντο.

Τον εαυτό μου ως αστροναύτη στο φεγγάρι, δίπλα σε ελληνική σημαία.

Ένα πόστερ με πρόγραμμα κυκλικής γυμναστικής για να πάρεις μαζί σου στο γυμναστήριο.

Ένα κολλάζ με τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν το 2000 στην Ελλάδα. Εδώ φάνηκαν και κάποιες αδυναμίες του ChatGPT. Ενώ η ορθογραφία ήταν τέλεια, κάποιες πληροφορίες ήταν λάθος. Για παράδειγμα ανέφερε πως η εθνική ελλάδος κατέκτησε το Euro το 2000, ενώ στην πραγματικότητα το κατέκτησε το 2004. Φυσικά μπορείς να το πεις και να στο διοθρώσει στο λεπτο.

Το συμπέρασμα

Το ChatGPT Images 2.0 δεν είναι απλώς ένα εργαλείο. Είναι ένας βοηθός για το content creation που μπορεί να σου γλιτώσει ώρες δουλειάς κάθε εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να είσαι designer, αρκεί να ξέρεις τι θέλεις και να μπορείς να το περιγράψεις σωστά σε μία πρόταση.

Φρόντισε καλού κακού όμως να ελέγξεις και να διασταυρώσεις τα στοιχεία, πριν τα δημοσιεύσεις.

Αν είσαι freelancer, coach ή επιχειρηματίας, το ερώτημα δεν είναι αν θα το χρησιμοποιήσεις, αλλά αν θα το κάνεις πριν από τους ανταγωνιστές σου.

👉 Για περισσότερες πληροφορίες δες το συνοδευτικό βίντεο στο YouTube.