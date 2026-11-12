Ανθρώπινες αίθουσες συνεδριάσεων με τις νέες συσκευές της Logitech

Όλοι έχουμε περάσει αρκετό χρόνο σε υβριδικές συνεδριάσεις στο γραφείο μας και όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνουν αυτές. Οι μισοί συμμετέχοντες κάθονται στο τραπέζι των συνεδριάσεων και οι άλλοι μισοί καλούν από το σπίτι τους, προσπαθώντας να δουν καθαρά μέσα από ένα μικροσκοπικό, γεμάτο κόκκους τετράγωνο, παλεύοντας να καταλάβουν ποιος είναι ο ομιλητής την εκάστοτε στιγμή. Παράλληλα, ο ήχος κόβεται κάθε φορά που κάποιος πληκτρολογεί και ο άνθρωπος που κάθεται στη μακρινή πλευρά του δωματίου ακούγεται λες και μιλά από τον πάτο ενός πηγαδιού.

Η Logitech θέλει να μετατρέψει όλη αυτή την εμπειρία σε ένα φαινόμενο του παρελθόντος. Στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφώσει στα γραφεία της στην Αθήνα, ο τεχνολογικός κολοσσός μας προσκάλεσε και μας παρουσίασε τη νέα σειρά εξειδικευμένων συσκευών για χώρους συνεδριάσεων. Από την εμπειρία μας εκεί, καταλάβαμε ότι η Logitech όχι μόνο ανανέωσε τις υπάρχουσες συσκευές της σε σημαντικό βαθμό, αλλά επανεξέτασε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα γραφεία και αποφάσισε να δώσει έμφαση στην πρακτικότητα.

Η έξυπνη συσκευή στο επίκεντρο της αίθουσας

Το αστέρι της νέας σειράς συσκευών είναι η νέα Rally Bar 2. Η αρχική Rally Bar αποτελούσε ήδη το πρότυπο για τις μεσαίες και τις μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων, οπότε ο πήχης βρισκόταν ήδη ψηλά για την εταιρεία. Η Logitech τον ξεπέρασε εύκολα ενισχύοντας τη νέα μορφή της με τον flagship επεξεργαστή Dragonwing της Qualcomm. Σε απλά ελληνικά, ο επεξεργαστής αυτός προσφέρει στη συσκευή τέσσερις φορές παραπάνω επεξεργαστική ισχύ σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Αυτή η επεξεργαστική ισχύς έχει τεράστια σημασία για μια κάμερα συνεδριάσεων. Επειδή είναι ενσωματωμένος στη συσκευή, κάνει κάθε διεργασία να εκτελείται πιο γρήγορα και πιο ομαλά. Σε συνεργασία με έναν ειδικά κατασκευασμένο φακό και ένα τεράστιο αισθητήρα της μιας ίντσας, κάνει την ποιότητα της εικόνας απίστευτα καθαρή. Ακόμα και σε αίθουσες με προβληματικό φωτισμό, όλοι στο τραπέζι φαίνονται καθαρά και με φυσικό τόνο. Το οπτικό πεδίο των 115 μοιρών εξασφαλίζει ότι τα σώματα των συμμετεχόντων δεν θα κόβεται επειδή κάποιος επέλεξε να κάτσει στην καρέκλα που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα.

Οι έξυπνες λειτουργίες της συσκευής κάνουν ένα βήμα εξέλιξης παραπάνω με τις τεχνολογίες RightSight 3 και RightSound 3. Αντί να προβάλει μια στατική, ευρυγώνια εικόνα του τραπεζιού, η έξυπνη κάμερα βάζει τους συμμετέχοντες σε κάδρα με τέτοιο τρόπο ώστε όποιος βρίσκεται μακριά να έχει την αίσθηση ότι κάθεται δίπλα στους υπόλοιπους. Στον τομέα του ήχου, η μπάρα χρησιμοποιεί έξι μικρόφωνα και τέσσερα ηχεία για να εξισορροπεί τις φωνές όλων των παριστάμενων. Η ένταση της ομιλίας του ανθρώπου που έχει πιο απαλή φωνή και που κάθεται στην απέναντι άκρη του τραπεζιού, αλλά και η ένταση εκείνου που κάθεται πιο κοντά στη μπάρα εξισορροπούνται αυτόματα και οτιδήποτε ακούγεται στο background φιλτράρεται εντελώς.

Τέλος ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος στο γραφείο

Εκτός από τις συνηθισμένες αίθουσες συνεδριάσεων που κάνει πιο έξυπνες, η Logitech αντιμετωπίζει και τους χώρους που συνήθως προκαλούν τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο στο τμήμα IT. Αναλογιστείτε τα τεράστια δωμάτια εκπαίδευσης, τα αμφιθέατρα ή άλλους ευέλικτους χώρους με συρόμενους τοίχους που κόβουν την αίθουσα σε δύο ξεχωριστούς χώρους. Παραδοσιακά, η εγκατάσταση οπτικοακουστικών συστημάτων σε αυτά τα δωμάτια σημαίνει την πρόσληψη εξειδικευμένων συνεργείων, την αγορά ακριβού εξοπλισμού από πέντε διαφορετικές μάρκες και το κρύψιμο άπειρων μέτρων καλωδίων.

Η απάντηση της Logitech είναι το Rally System 2 Pro. Είναι ένα modular σύστημα που επιτρέπει στις εταιρείες να διαμορφώνουν εξατομικευμένες λύσεις χρησιμοποιώντας συσκευές της Logitech που συνεργάζονται μεταξύ τους. Στην καρδιά αυτού του συστήματος είναι το RoomMate 2 Pro, ένα μικρό hub, που συνδυάζεται με τη Rally AI Camera Pro και χρησιμοποιεί έξυπνες διπλές κάμερες με 15x ζουμ για να αποτυπώσει καθετές εικόνες από την απέναντι πλευρά του δωματίου.

Αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο κατά τη διάρκεια της επίδειξης ήταν η ευκολία διασύνδεσης αυτών των συστημάτων. Χρησιμοποιώντας μια καινούρια προσέγγιση που ονομάζεται Logitech Link, όλες οι συσκευές συνδέονται μεταξύ τους με τα τυπικά καλώδια δικτύων. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για ενισχυτές σήματος ή για παροχή περισσότερου ρεύματος. Ακόμα καλύτερα, αν μια εταιρεία χωρίσει μια μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων σε δύο τμήματα για δύο ξεχωριστές συναντήσεις, ο υπεύθυνος μπορεί να χρησιμοποιήσει το single room mode ώστε ο ήχος και η εικόνα να εκπέμπονται και στα δύο ταυτόχρονα, ή το split room mode για ξεχωριστό ήχο και εικόνα, με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ήχος που αψηφά τη Φυσική

Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες στην παρουσίαση δεν ήταν κάτι που είδαμε, αλλά που ακούσαμε. Οι μεγάλες αίθουσες είναι διαβόητες για την κακή ακουστική τους. Συνήθως, αν κάποιος καθίσει στη μπροστινή σειρά, η ένταση των ηχείων είναι ενοχλητική, ενώ όσοι κάθονται πίσω δυσκολεύονται να ακούσουν μια ολόκληρη αυτούσια πρόταση. Μέχρι σήμερα, η λύση ήταν η τοποθέτηση αλλεπάλληλων ηχείων στο ταβάνι.

Η Logitech χρησιμοποιεί την τεχνολογία Sound Shape, η οποία είναι ενσωματωμένη στις μπάρες Rally Speaker 2 Pro και Rally Speaker 2 Max. Με τη βοήθεια 64 μικροσκοπικών drivers στη μπάρα που τοποθετείται στο μπροστινό μέρος της αίθουσας, το Sound Shape εκπέμπει τον ήχο ευθεία μπροστά προς το μέρος όπου κάθονται οι ακροατές και μακριά από τους τοίχους που προκαλούν αντίλαλο. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Είτε στέκεσαι μπροστά στην οθόνη, είτε 20 μέτρα μακριά, στο πίσω μέρος της αίθουσας, η ένταση και η καθαρότητα του ήχου είναι πανομοιότυπη. Και επειδή ο ήχος εκπέμπεται από το μπροστινό μέρος της αίθουσας, εκεί όπου βρίσκονται οι ομιλητές που βλέπεις στην οθόνη, το μυαλό σου καταγράφει την εμπειρία σαν μια φυσιολογική συζήτηση.

Μελετημένες πινελιές παντού

Πέρα από τις συσκευές που βρίσκονται στο επίκεντρο, η Logitech ξόδεψε ξεκάθαρα χρόνο να σκεφτεί και τις μικρές, καθημερινές ενοχλήσεις της ζωής στο γραφείο. Αναβάθμισε το επιτραπέζιο controller αφής, το Tap IP 2, αλλά και την οθόνη δέσμευσης της αίθουσας συνεδριάσεων, την Tap Scheduler 2, με πιο φωτεινές οθόνες και ενσωματωμένους αισθητήρες κίνησης.

Αυτοί οι αισθητήρες όχι μόνο ξυπνούν τις οθόνες όταν περνά κάποιος από μπροστά, αλλά αν κάποιος μπει σε μια άδεια αίθουσα, το σύστημα εντοπίζει την παρουσία του και δεσμεύει την αίθουσα για λογαριασμό του αυτόματα. Αν κάποια συνάντηση ακυρωθεί και δεν εμφανιστεί κανείς, απελευθερώνει αμέσως την αίθουσα για να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Προσφέρει επίσης στον διαχειριστή του γραφείου πραγματικά δεδομένα για τις αίθουσες που χρησιμοποιούνται πραγματικά, βοηθώντας την εταιρεία να σχεδιάσει καλύτερους χώρους εργασίας.

Εκτιμήσαμε επίσης το γεγονός ότι η Logitech παίρνει το θέμα της βιωσιμότητας και της εγκατάστασης στα σοβαρά. Το Rally Bar 2 είναι κατασκευασμένο από ένα ενιαίο σώμα αλουμινίου που είναι πολύ πιο εύκολο να ανακυκλωθεί όταν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, ενώ το σύστημα τοποθέτησης στον τοίχο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που ακόμα και ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να στήσει όλη την εγκατάσταση μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας.

Κοιτάζοντας το μέλλον

Το σπουδαίο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι οι εταιρείες δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ για να αποκτήσουν αυτόν τον εξοπλισμό και, πάνω απ’ όλα, ότι μπορούν να τον δουν και να δοκιμάσουν τις λειτουργίες του στον χώρο των γραφείων της Logitech κατόπιν ενός ραντεβού. Το Rally Bar 2 θα κοστίζει 4.299€, ενώ το Tap IP 2 και το Tap Scheduler 2 από 1.299€ το καθένα. Το Rally System 2 Pro και τα ηχεία Sound Shape θα ακολουθήσουν το καλοκαίρι του 2027.

Η αλήθεια είναι πως πολλές εταιρείες ψάχνουν αυτή την περίοδο να αντικαταστήσουν τον ογκώδη εξοπλισμό στις αίθουσες συνεδριάσεων, εξοπλισμό που βιάστηκαν να αγοράσουν κατά τη διάρκεια και λίγο μετά την περίοδο του COVID. Συνδυάζοντας έξυπνες λειτουργίες AI με απλουστευμένες μεθόδους εγκατάστασης και αληθινά εντυπωσιακή εικόνα και ήχο, η Logitech έχει κατασκευάσει μια σειρά συσκευών που κάνει τον υβριδικό τρόπο εργασίας αποτελεσματικό, χωρίς ίχνος συμβιβασμών.