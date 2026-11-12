Η DOTSOFT αναλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Ένα σημαντικό έργο εκσυγχρονισμού των δημοτικών υποδομών, με την αξιοποίηση 2.000 φωτιστικών LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης και έξυπνου συστήματος διαχείρισης οδοφωτισμού.

Η DOTSOFT Α.Ε. αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας», ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία στον τομέα των έξυπνων και βιώσιμων δημοτικών υποδομών.

Το έργο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση στον εκσυγχρονισμό του δημοτικού δικτύου φωτισμού, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού σε δρόμους, πλατείες, πάρκα και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 2.000 νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τα οποία θα αντικαταστήσουν υφιστάμενα συμβατικά φωτιστικά. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας LED αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στον περιορισμό των αναγκών συντήρησης.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος κεντρικής διαχείρισης και τηλεελέγχου του οδοφωτισμού, μέσω ειδικών ελεγκτών ηλεκτρικών πινάκων και ψηφιακής πλατφόρμας. Το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες απομακρυσμένης εποπτείας της λειτουργίας του δικτύου, παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας, προγραμματισμού του φωτισμού και έγκαιρου εντοπισμού δυσλειτουργιών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, με στόχο τη διασφάλιση της αξιόπιστης και αποδοτικής λειτουργίας των νέων υποδομών.

Μέσα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας επιδιώκει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ενεργειακά αποδοτικού και τεχνολογικά αναβαθμισμένου δικτύου δημόσιου φωτισμού, το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Η ανάληψη του έργου επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της DOTSOFT Α.Ε. στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities), που συνδυάζουν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, ενεργειακή αποδοτικότητα και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Με επίκεντρο την καινοτομία και τις πραγματικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η DOTSOFT συνεχίζει να συμβάλλει στον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό των ελληνικών Δήμων, δημιουργώντας σύγχρονες υποδομές με μακροχρόνια αξία για τις τοπικές κοινωνίες.