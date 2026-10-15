Athens Salesforce Summit 2026: η Salesforce ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα στην εποχή του Agentic AI

Εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και τεχνολογικού κόσμου, από το δίκτυο πελατών και συνεργατών του οικοσυστήματος της Salesforce καθώς και στελέχη της εταιρείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συναντήθηκαν στο Athens Salesforce Summit 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Η διοργάνωση έφερε στην Αθήνα τις τελευταίες εξελίξεις της Salesforce γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και το όραμα του Agentic Enterprise.

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Dreamforce στο Σαν Φρανσίσκο, το Athens Summit ανέδειξε τη μετάβαση της Agentic AI από τον πειραματισμό στην επιχειρηματική εφαρμογή. Μέσα από ζωντανές επιδείξεις, τα στελέχη της Salesforce παρουσίασαν τις δυνατότητες των Claudeforce και Slackforce, αναδεικνύοντας πώς οι AI agents μπορούν να υποστηρίζουν ή να αναλαμβάνουν σύνθετες επιχειρησιακές εργασίες, να αυτοματοποιούν διαδικασίες και να αλληλεπιδρούν με πελάτες ή εργαζόμενους μέσω φυσικής φωνητικής επικοινωνίας με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, την αύξηση της παραγωγικότητας και την επιτάχυνση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού.

Το μέλλον των επιχειρήσεων στην εποχή του Agentic AI

Στην κεντρική ομιλία με τίτλο “Reimagining your Business with AI & Data”, η Senior Vice President Πωλήσεων, Growth Markets, Ana Alonso Muñumer, παρουσίασε την προσέγγιση της Salesforce για το Agentic Enterprise, όπου άνθρωποι και AI agents συνεργάζονται. Η προσέγγιση αυτή συνδέει τα δεδομένα, τις εφαρμογές, τους AI agents και τις διεπαφές χρήστη σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι ο συνδυασμός των δυνατοτήτων συλλογισμού των προηγμένων γλωσσικών μοντέλων με την επιχειρησιακή λογική του CRM, τους επιχειρησιακούς κανόνες και τους μηχανισμούς διακυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο, η Salesforce επιδιώκει να συνδυάσει την ευελιξία του AI με την ακρίβεια, τον έλεγχο και την αξιοπιστία που απαιτεί η λειτουργία μιας επιχείρησης. Στο επίκεντρο αυτής της αρχιτεκτονικής βρίσκονται τέσσερις βασικές τεχνολογικές δυνατότητες:

Το AIforce ως διεπαφή συνεργασίας ανθρώπων και ΑΙ agents. Στις βασικές ενσωματώσεις περιλαμβάνονται το Claudeforce, που συνδυάζει τις δυνατότητες συλλογισμού του Claude της Anthropic με τα δεδομένα και τους μηχανισμούς διακυβέρνησης της Salesforce, και το Coworker, το οποίο ενσωματώνει το ΑΙ απευθείας στο περιβάλλον χρήστη του Lightning.

Το Agentforce με εξειδικευμένους αυτόνομους agents για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, marketing και εμπόριο, οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν απευθείας σύνθετες εργασιακές ροές, με μηχανισμούς ανθρώπινης εποπτείας.

Το Data 360 που ενοποιεί σε πραγματικό χρόνο δεδομένα πελατών μέσω MuleSoft και Informatica χωρίς να απαιτεί διπλή αποθήκευση, και

Το Enterprise AI Harness, ως υποδομή εμπιστοσύνης, το οποίο διαχειρίζεται ζητήματα ασφαλείας, πολιτικών, δικαιωμάτων πρόσβασης και ελέγχου σε όλα τα μοντέλα ΑΙ. Παράλληλα, η Salesforce δε χρησιμοποιεί ποτέ δεδομένα πελατών για την εκπαίδευση των μοντέλων της (πολιτική Zero Data Retention).

Παράλληλα, η αρχιτεκτονική επεκτείνει τις δυνατότητες της AI πέρα από μια μεμονωμένη εφαρμογή. Μέσω Model Context Protocol (MCP) servers, δεδομένα και ροές εργασίας της Salesforce μπορούν να αξιοποιούνται στα περιβάλλοντα όπου ήδη εργάζονται οι χρήστες, όπως το Claude, το Slack, το ChatGPT και το Microsoft Teams.

Η Agentic AI κερδίζει έδαφος στην ελληνική αγορά

Η Salesforce ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη δυναμική που παρουσιάζει η υιοθέτηση της ΑΙ στην ελληνική αγορά. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δοκιμάζουν ή αξιοποιούν AI agents για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Την τελευταία τριετία η εταιρεία έχει διπλασιάσει τον αριθμό των στελεχών που υποστηρίζουν την ελληνική αγορά, ενώ σχεδιάζει να διευρύνει περαιτέρω τη δραστηριότητά της στη χώρα.

Η εταιρεία κάνει τα πρώτα σημαντικά βήματά της στον χρηματοοικονομικό κλάδο, αναπτύσσει την παρουσία της στον τουρισμό και στη φιλοξενία και σχεδιάζει να επεκταθεί σε άλλους εγχώριους τομείς με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Ήδη στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται εταιρείες όπως οι Motor Oil, Allwyn, Frigoglass, Elgeka και Stella Hotels.

Νέες δυνατότητες AI για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της εταιρείας για την εξέλιξη των λύσεών της, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του Agentforce, της πλατφόρμας AI agents της Salesforce. Η πλήρης υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας, διαθέσιμη από τα τέλη του 2025, επιτρέπει στις ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιούν AI agents σε λειτουργίες όπως οι πωλήσεις, η εξυπηρέτηση πελατών, το marketing και το εμπόριο.

Παράλληλα, η Salesforce σχεδιάζει να διαθέσει το Agentforce Voice με πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας το πρώτο εξάμηνο του 2027, προσφέροντας τη δυνατότητα φυσικής φωνητικής επικοινωνίας με αυτόνομους AI agents.

Ισχυρή διεθνής δυναμική

Η αυξανόμενη υιοθέτηση του Agentic AI αποτυπώνεται ήδη στη διεθνή δραστηριότητα της Salesforce. Στο δεύτερο τρίμηνο, ο αριθμός των agents που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία αυξήθηκε κατά 70% σε τριμηνιαία βάση, ενώ 9 από τις 10 κορυφαίες εταιρείες AI παγκοσμίως χρησιμοποιούν Salesforce και Slack.

Τα οφέλη είναι ήδη μετρήσιμα σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Η Formula 1, για παράδειγμα, έχει πετύχει ποσοστό επίλυσης αιτημάτων 86% από την πρώτη επαφή και μείωση κατά 80% στους χρόνους απόκρισης μέσω email, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της Salesforce. Παράλληλα, η Salesforce επενδύει σε ένα ανοιχτό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιλέγουν διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με τις ανάγκες τους, μεταξύ των οποίων το Claude της Anthropic και το GPT της OpenAI.

Με περισσότερους από 83.000 εργαζομένους παγκοσμίως και μια κοινότητα άνω των 23 εκατομμυρίων Trailblazers, η Salesforce μεταφέρει τη διεθνή τεχνογνωσία της στην ελληνική αγορά. Η ενίσχυση της τοπικής της παρουσίας και η διάθεση νέων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική γλώσσα εντάσσονται στην προσπάθειά της να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.