Το Papaki παρουσιάζει νέο AI builder για τη δημιουργία εφαρμογών χωρίς κώδικα

Το Papaki, κορυφαίος digital enabler στην Ελλάδα, συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει τον νέο AI builder του για τη δημιουργία web εφαρμογών, κάνοντας την ψηφιακή ανάπτυξη μιας ιδέας πιο απλή και άμεση.

Με τη νέα λύση AI builder για εφαρμογές, οι χρήστες μπορούν να μετατρέψουν μια ιδέα σε λειτουργική web εφαρμογή, περιγράφοντας απλώς τι θέλουν να δημιουργήσουν. Χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού, το AI αναλαμβάνει τη δημιουργία του project, ενώ ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να προσαρμόσει το περιεχόμενο, το design και τις λειτουργίες του μέσα από απλά prompts.

Από websites και eshops μέχρι CRM συστήματα, dashboards και εσωτερικά εργαλεία, ο νέος AI builder δίνει σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να δημιουργούν και να εξελίσσουν τα δικά τους ψηφιακά projects με μεγαλύτερη ταχύτητα και αυτονομία.

«Στο Papaki, στόχος μας είναι να δίνουμε σε κάθε επαγγελματία και επιχείρηση τα εργαλεία για να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πραγματικές ψηφιακές λύσεις, απλά. Με τον νέο AI builder για εφαρμογές, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι απλώς για να απλοποιήσουμε διαδικασίες, αλλά για να δώσουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν. Μια ιδέα μπορεί πλέον να εξελιχθεί σε ένα λειτουργικό ψηφιακό project, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.», δήλωσε ο Commercial Director του Papaki, Νίκος Στουιλούδης.

Η νέα λύση AI builder για εφαρμογές είναι διαθέσιμη μέσα από το site του Papaki, προσφέροντας δωρεάν πλάνο χωρίς χρονικό περιορισμό, με credits που ανανεώνονται κάθε μήνα, ώστε οι χρήστες να μπορούν να δημιουργούν και να εξελίσσουν τα projects τους.