Η Logitech παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σειρά νέων εταιρικών προϊόντων στην ιστορία της

Το Rally Bar 2 επανασχεδιάζεται: Η κορυφαία video bar της Logitech στην αγορά αποκτά νέο επεξεργαστή Qualcomm, νέο φακό και αισθητήρες υψηλών προδιαγραφών, ήχο Right Sound 3 και κομψό, βιώσιμο σχεδιασμό με έμφαση στην ευκολία χρήσης

Παρουσιάζεται το Rally System 2 Pro: Μια λύση τηλεδιάσκεψης για μεγάλες, σύνθετες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων που μπορούν να χωριστούν σε επιμέρους χώρους

Η τεχνολογία ήχου Sound Shape κάνει το ντεμπούτο της: Μια καινοτομία που κατανέμει ομοιόμορφα τον ήχο σε χώρο μήκους 20 μέτρων — κάτι που έως τώρα ήταν εφικτό μόνο με δαπανηρές και πολύπλοκες διατάξεις ηχείων οροφής

Η Logitech παρουσίασε τη μεγαλύτερη σειρά νέων προϊόντων για επιχειρήσεις στην ιστορία της, σχεδιασμένη για να προετοιμάσει τις εταιρείες για την επανάσταση της AI.

Με πρωταγωνιστές τα Logitech Rally Bar 2, Rally System 2 Pro και την τεχνολογία Sound Shape, η νέα σειρά φέρνει προηγμένη υπολογιστική ισχύ, έξυπνες λειτουργίες και δυνατότητες ανίχνευσης μέσω αισθητήρων σε περισσότερους.

«Αυτή η δεύτερη γενιά έξυπνων συσκευών συνεργασίας μέσω βίντεο αποτελεί την απάντηση της Logitech στη νέα, διπλή αποστολή των τμημάτων IT: να προσφέρουν εξαιρετικές εμπειρίες συσκέψεων σήμερα και, παράλληλα, να προετοιμάζονται για ένα αύριο με κινητήρια δύναμη την AI», δήλωσε ο Henry Levak, general manager του τμήματος Team Workspace Solutions της Logitech.

Rally Bar 2: Η κορυφαία λύση της αγοράς, επανασχεδιασμένη για την εποχή της AI

Το Rally Bar 2 διαδέχεται το κορυφαίο στον κλάδο Rally Bar και ενισχύεται με chipset Qualcomm, το οποίο προσφέρει τετραπλάσια ισχύ επεξεργασίας edge AI σε σύγκριση με διάφορες άλλες video bars της αγοράς.

Ένας ειδικά σχεδιασμένος φακός και ένας αισθητήρας 1 ίντσας προσφέρουν εντυπωσιακή ευκρίνεια εικόνας, ενώ το Right Sound 3, που αξιοποιεί AI, φέρνει ήχο ποιότητας στούντιο στις αίθουσες συσκέψεων. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες επιτρέπουν την αυτόματη κράτηση αιθουσών συσκέψεων με την είσοδο των εργαζομένων στον χώρο, ενώ παράλληλα συλλέγουν δεδομένα πληρότητας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των επαγγελματικών τους χώρων.

Με τον κομψό σχεδιασμό του, το Rally Bar 2 εγκαθίσταται εύκολα από ένα μόνο άτομο μέσα σε λίγα λεπτά. Διαθέτει ενιαίο περίβλημα αλουμινίου, που διευκολύνει την ανακύκλωσή του.

Πιστοποιημένο για Microsoft Teams, Zoom Rooms και Google Meet και βασισμένο στο Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), το Rally Bar 2 συνδυάζει τα πρότυπα ασφάλειας εταιρικού επιπέδου της Microsoft με τις έξυπνες λειτουργίες αιθουσών της Logitech και τις χαρακτηριστικές εμπειρίες συσκέψεων που προσφέρει η εταιρεία.

Rally System 2 Pro: Πλήρης έλεγχος σε χώρους μεγάλης κλίμακας

Η παροχή ποιοτικών εμπειριών συσκέψεων με αξιοποίηση της AI σε μεγάλους χώρους πολλαπλών χρήσεων αποτελεί χρόνιο πρόβλημα για τα τμήματα IT. Παρότι οι χώροι αυτοί μπορεί να αντιπροσωπεύουν μικρό μόνο μέρος ενός κτιρίου, απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας των ομάδων IT.

Το Logitech Rally System 2 Pro είναι μια νέα σπονδυλωτή λύση που απλοποιεί δραστικά τις εγκαταστάσεις με εξοπλισμό από διαφορετικούς προμηθευτές σε σύνθετες αίθουσες και αίθουσες που μπορούν να χωριστούν σε επιμέρους χώρους.

Έτσι, η Logitech προσφέρει πλέον ένα ενιαίο σημείο προμήθειας λύσεων για κάθε χώρο, από μικρές έως πολύ μεγάλες αίθουσες.

Παρουσιάζεται το Sound Shape: Ήχος που ξεπερνά τις προσδοκίες

Ο ηχητικός εξοπλισμός χώρων υψηλής σημασίας, όπως οι αίθουσες συνεδριάσεων διοικητικών στελεχών και οι αίθουσες εκπαίδευσης, ήταν ανέκαθεν δύσκολη υπόθεση. Τα Rally Speaker 2 Pro και Rally Speaker 2 Max της Logitech ενσωματώνουν την πρωτοποριακή νέα τεχνολογία ήχου Sound Shape.

Το Sound Shape χρησιμοποιεί εστιασμένες ακουστικές δέσμες για να κατευθύνει με ακρίβεια τον ήχο προς τους ακροατές σε όλη την αίθουσα. Το αποτέλεσμα είναι η ομοιόμορφη κατανομή του ήχου σε χώρο μήκους 20 μέτρων (περίπου 65 ποδιών) — κάτι που προηγουμένως επιτυγχανόταν μόνο εν μέρει, μέσω δαπανηρών και πολύπλοκων εγκαταστάσεων με διατάξεις ηχείων οροφής.

Βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων νέας γενιάς Rally Bar 2:

Rally Bar 2: Video bar για μεσαίες και μεγάλες αίθουσες, με επεξεργαστική ισχύ νέας γενιάς, σύστημα 4 ηχείων, 6 μικρόφωνα beamforming, ανίχνευση πληρότητας και αισθητήρες περιβαλλοντικών συνθηκών.

Rally System 2 Pro: Σπονδυλωτό σύστημα τηλεδιάσκεψης για μεγάλες, σύνθετες αίθουσες και αίθουσες που μπορούν να χωριστούν σε επιμέρους χώρους. Περιλαμβάνει:

RoomMate 2 Pro: Μονάδα υπολογιστικής ισχύος με επεξεργαστή Qualcomm, που υποστηρίζει έως τρεις οθόνες 4K, πολλαπλές κάμερες, ηχεία και mic pods σε διαμορφώσεις Android, PC ή BYOD.

Rally AI Camera Pro: Συσκευή με δύο κάμερες, που συνδυάζει ευρυγώνιο αισθητήρα 1 ίντσας με τον εμβληματικό σχεδιασμό οπτικής κάμερας PTZ της Logitech.

Rally Speaker 2: Δικτυακό ηχείο με γραμμική διάταξη 7 μονάδων και κατευθυνόμενη δέσμη ήχου, που προσφέρει την ίδια ένταση και ευκρίνεια ομιλίας στο πίσω μέρος της αίθουσας όπως και στο μπροστινό.

Logitech Link: Ενσωματωμένη τεχνολογία AV-over-IP που συνδέει τις συσκευές Logitech με απλά καλώδια Category, χωρίς εξωτερικό extender και χωρίς PoE injectors.

Right Sight 3: Εξυπνότερη παρακολούθηση με πολλαπλές κάμερες, που αξιοποιεί κάμερες τοποθετημένες στον τοίχο ή στο κέντρο του τραπεζιού και διαφορετικές γωνίες λήψης, ώστε να καταγράφει αυτόματα την καλύτερη εικόνα της αίθουσας.

Rally Speaker 2 Pro: Soundbar με 32 micro-drivers, που κατανέμει ομοιόμορφα τον ήχο σε μεγάλες αίθουσες μέσω της νέας τεχνολογίας ήχου Sound Shape της Logitech.

Rally Speaker 2 Max: Soundbar με 64 micro-drivers, που κατανέμει ομοιόμορφα τον ήχο σε πολύ μεγάλες αίθουσες μήκους 20 μέτρων (65 ποδιών), μέσω της νέας, μοναδικής τεχνολογίας ήχου Sound Shape της Logitech.

Επιπλέον νέα προϊόντα

Tap IP 2: Χειριστήριο αφής για αίθουσες συσκέψεων, με σύνδεση στο δίκτυο, φωτεινότερη οθόνη και εξυπνότερες λειτουργίες.

Tap Scheduler 2: Πάνελ προγραμματισμού και κράτησης αιθουσών, με φωτεινότερη οθόνη υψηλότερης ανάλυσης, αναβαθμισμένη υπολογιστική ισχύ και ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Οι τιμές των Rally Bar 2 είναι 4.299€, Tap IP 2 είναι 1.299€ και Tap Scheduler 2 είναι 1.299€. Τα Rally System 2 Pro, RoomMate 2 Pro και η σειρά Rally Speaker 2 θα είναι διαθέσιμα το καλοκαίρι του 2027, ενώ ήδη πραγματοποιούνται επιδείξεις στο Logitech Experience Center στη Silicon Valley.

Η δυνατότητα εναλλαγής καμερών του Right Sight 3 θα διατεθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027, μέσω δωρεάν ενημέρωσης του λογισμικού CollabOS.