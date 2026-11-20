Σε μια εποχή όπου η ευκολία, η ταχύτητα και η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις, η Freenow by Lyft εμπλουτίζει το εύρος των εταιρικών της υπηρεσιών, παρουσιάζοντας δύο νέες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων: το Business Travel και το Client Travel.

Οι λύσεις απευθύνονται σε εταιρείες και οργανισμούς όλων των κλάδων, από τον τουρισμό και την εστίαση έως την υγεία και τις υπηρεσίες, καλύπτοντας τόσο τις μετακινήσεις των εργαζομένων όσο και την εξυπηρέτηση πελατών και επισκεπτών. Στόχος είναι να περιοριστούν οι σύνθετες διαδικασίες διαχείρισης, να ενισχυθεί ο έλεγχος των εταιρικών εξόδων και να προσφέρεται μια απρόσκοπτη εμπειρία μετακίνησης σε κάθε σημείο επαφής με την επιχείρηση.

Business Travel: Κεντρική διαχείριση και έλεγχος των εταιρικών μετακινήσεων

Η υπηρεσία Business Travel δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαχειρίζονται κεντρικά τις μετακινήσεις των εργαζομένων τους, ορίζοντας πολιτικές μετακινήσεων και κέντρα κόστους, με παράλληλη πρόσβαση σε συγκεντρωτικές αναφορές εξόδων. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να πραγματοποιούν τις διαδρομές τους μέσω της εφαρμογής Freenow, ενώ οι εταιρείες αποκτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο των δαπανών, περιορίζοντας τη διοικητική επιβάρυνση που συνδέεται με τη διαχείριση των εξόδων. Παράλληλα, η λύση προσφέρει ευελιξία στον τρόπο πληρωμής, υποστηρίζοντας τόσο την κεντρική τιμολόγηση όσο και την πληρωμή με εταιρικές πιστωτικές κάρτες.

Client Travel: Αναβαθμισμένη εμπειρία για πελάτες, επισκέπτες και φιλοξενούμενους

Με το Client Travel, οι επιχειρήσεις μπορούν να οργανώνουν μετακινήσεις για λογαριασμό τρίτων, χωρίς να απαιτείται οι ίδιοι να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Freenow. Μέσω εξειδικευμένων εργαλείων, μπορούν να προγραμματίζουν μετακινήσεις εκ των προτέρων, εξασφαλίζοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και επισκεπτών τους, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, ή να καλούν ταξί άμεσα, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, υγειονομικές μονάδες και χώρους πολιτισμού, εντάσσοντας τη μετακίνηση στην ευρύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας που προσφέρουν.

Η ψηφιακή ευκολία ως νέα προτεραιότητα στις επαγγελματικές μετακινήσεις

Οι νέες λύσεις ανταποκρίνονται στις τάσεις που καταγράφει το Corporate Mobility Report της Freenow. Σύμφωνα με την έρευνα, το 73% των business travellers στην Ελλάδα δίνει μεγαλύτερη αξία σε μια εύκολη, ψηφιακή και αυτοματοποιημένη εμπειρία μετακίνησης από ό,τι στα premium χαρακτηριστικά του οχήματος, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τέταρτη θέση μεταξύ των επτά ευρωπαϊκών αγορών που εξετάστηκαν. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 45% των χρηστών εξακολουθεί να πληρώνει τις επαγγελματικές διαδρομές με προσωπική κάρτα και να υποβάλλει στη συνέχεια αίτημα επιστροφής χρημάτων, μια διαδικασία που δημιουργεί πρόσθετη διοικητική εργασία. Το Business Travel έρχεται να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη, διευκολύνοντας τη διαχείριση και την παρακολούθηση των εταιρικών εξόδων.

Η Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια της Freenow by Lyft Ελλάδας, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις λύσεις που απλοποιούν την καθημερινότητά τους και κάνουν τις μετακινήσεις πιο εύκολες για όλους. Με τις νέες υπηρεσίες μας, ανταποκρινόμαστε στις διαφορετικές ανάγκες κάθε κλάδου, από τη διαχείριση των εταιρικών μετακινήσεων έως την εξυπηρέτηση πελατών και επισκεπτών ξενοδοχείων και όχι μόνο».

Ο David Koral, Director of Sales της Freenow by Lyft, πρόσθεσε: «Η εταιρική κινητικότητα εξελίσσεται πέρα από τις μετακινήσεις των εργαζομένων. Με τις υπηρεσίες Business Travel και Client Travel, προσφέρουμε στις επιχειρήσεις μεγαλύτερο έλεγχο, ευελιξία και νέες δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας, δημιουργώντας αξία σε κάθε επαγγελματική διαδρομή».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις Business Travel και Client Travel, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική σελίδα της Freenow by Lyft και να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας.