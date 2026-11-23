Η Canon Europe ανακοίνωσε την ανάπτυξη της τεχνολογίας Printer EDR, επεκτείνοντας τη φιλοσοφία του Endpoint Detection and Response (εντοπισμός και απόκριση τελικών σημείων), η οποία χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε υπολογιστές, servers και άλλες συσκευές του κλάδου της εκτύπωσης.

Η τεχνολογία αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια της γκάμας εκτυπωτών γραφείου της Canon εντοπίζοντας ύποπτη δραστηριότητα, καθώς και απειλές κυβερνοασφάλειας γενικά αλλά και ειδικά για εκτυπωτές. Είναι συμβατή με επιλεγμένες συσκευές των σειρών imageFORCE, imageRUNNER και imageRUNNER ADVANCE DX της Canon1 και θα είναι διαθέσιμη από τον Δεκέμβριο του 2026 και έπειτα ως firmware update.

Η αποκλειστική τεχνολογία Printer EDR της Canon παρακολουθεί συνεχώς τη δραστηριότητα του εκτυπωτή, συμβάλλοντας στον περιορισμό των επιπτώσεων μέσω του εντοπισμού και της έγκαιρης απόκρισης σε άγνωστες απειλές. Αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα κενών ασφαλείας μέσω σεναρίων ανίχνευσης, αξιοποιώντας το MITRE ATT&CK2, ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται ευρέως για τον εντοπισμό απειλών και την ανάλυση σε προϊόντα ασφάλειας. Επιπλέον, η Canon θα ενημερώνει συνεχώς τα σενάρια ανίχνευσης, ενισχύοντας την ικανότητα αντιμετώπισης νέων επιθέσεων.

Το λανσάρισμα της τεχνολογίας Printer EDR αποτελεί βασικό στοιχείο του Canon Business Security, ενός συνδεδεμένου οικοσυστήματος ασφάλειας που βασίζεται σε τεχνολογίες με βασική φιλοσοφία την ασφάλεια εκ σχεδιασμού, ελέγχους πρόσβασης βάσει ταυτότητας και αρχές Zero Trust, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως κορυφαίο από αναλυτές του κλάδου. Μέσω μιας πολυεπίπεδης προσέγγισης, που περιλαμβάνει ασφαλείς συσκευές, έξυπνο λογισμικό και lifecycle services, η Canon βοηθά τους οργανισμούς να προστατεύουν τις πληροφορίες, να ελέγχουν την πρόσβαση και να αναβαθμίζουν την ψηφιακή ανθεκτικότητα σε συσκευές, έγγραφα, ροές εργασίας και δεδομένα. Το Printer EDR επεκτείνει αυτές τις δυνατότητες, ενισχύοντας τον εντοπισμό απειλών και την αντιμετώπισή τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενσωμάτωση της υποδομής εκτύπωσης στις ευρύτερες επιχειρησιακές λειτουργίες ασφάλειας.

Ο Quentyn Taylor, Senior Director of Product Information Security στην Canon Europe, αναφέρει:

«Οι εκτυπωτές συνδέονται όλο και περισσότερο με υπηρεσίες cloud και εταιρικά δίκτυα, διαχειρίζονται συχνά ευαίσθητες πληροφορίες και μπορούν να αποτελέσουν δίαυλο εισόδου σε ευρύτερα επιχειρησιακά συστήματα εάν δεν διασφαλιστούν κατάλληλα. Με τις κυβερνοεπιθέσεις να αυξάνονται τόσο σε συχνότητα όσο και σε πολυπλοκότητα, είναι κρίσιμο οι οργανισμοί να διαθέτουν μια ισχυρή δικλείδα ασφάλειας που προστατεύει κάθε τελικό σημείο μίας διαδικασίας. Η νέα μας τεχνολογία Printer EDR αποδεικνύει τη βαθιά κατανόηση της ασφάλειας στην εκτύπωση και έχει αναπτυχθεί για να βοηθά τους πελάτες μας να παρακολουθούν προληπτικά, να εντοπίζουν ταχύτατα, να αντιμετωπίζουν κατάλληλα και να περιορίζουν πιθανές απειλές.»

Βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Printer EDR

Εντοπισμός προηγμένων απειλών

Μέσω της αποκλειστικής τεχνολογίας της Canon, το Printer EDR επιτρέπει τον εντοπισμό εσωτερικών απειλών και ενδείξεων προηγμένων κυβερνοεπιθέσεων, τις οποίες οι παραδοσιακές μέθοδοι δυσκολεύονταν να εντοπίσουν. Ακόμη και όταν μεμονωμένες ενέργειες φαίνονται θεμιτές, η ανάλυση της συνολικής ακολουθίας των δραστηριοτήτων και του πλαισίου χρήσης συμβάλλει στον εντοπισμό ύποπτων συμπεριφορών και στην έγκαιρη ανίχνευση απειλών.

Αυτόματη αντιμετώπιση και ειδοποίηση διαχειριστή εκτυπωτικού στόλου

Όταν εντοπίζεται μια απειλή, η τεχνολογία Printer EDR υποστηρίζει τα πολυμηχανήματα της Canon ώστε να προβαίνουν αυτόματα σε κατάλληλη ενέργεια, όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός ύποπτων επικοινωνιών ή η επαναφορά ρυθμίσεων που έχουν παραβιαστεί. Οι λεπτομέρειες ανίχνευσης μπορούν να ελεγχθούν από τους χρήστες στον πίνακα ελέγχου της συσκευής, ενώ οι διαχειριστές ειδοποιούνται επίσης μέσω email ή ενός συστήματος διαχείρισης καταγραφών. Με τον τρόπο αυτό, η εν λόγω τεχνολογία συμβάλλει στον περιορισμό της ζημίας προτού οι χρήστες αναλάβουν δράση, και συντελεί στη μείωση κινδύνων όπως η διαρροή πληροφοριών και η διακοπή της επιχειρησιακής λειτουργίας.

Λίστα συμβατών μοντέλων

imageFORCE C7165

imageFORCE C5100 Series

imageFORCE 6100 Series

imageFORCE C611 Series

imageFORCE 8100 Series

imageFORCE 710 Series

imageFORCE C3100 Series

imageFORCE 4100 Series

imageFORCE C3026

imageFORCE 4000 Series

imagePRESS C270

imagePRESS C265

imageRUNNER ADVANCE C5800 Series

imageRUNNER ADVANCE DX C3900 Series

imageRUNNER ADVANCE DX 8900 Series

imageRUNNER ADVANCE DX 6900 Series

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Series

imageRUNNER ADVANCE DX 4900 Series

imageRUNNER ADVANCE DX C478

imageRUNNER ADVANCE C359/C259

imageRUNNER ADVANCE DX 719/619/529

imageRUNNER C3300 Series

imageRUNNER 2900 Series

imageRUNNER 2224

imageRUNNER 2224 II/2425 II