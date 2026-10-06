Η Search Magic χαρτογραφεί το νέο τοπίο του Fashion SEO στην εποχή του AI Search

Η Search Magic παρουσιάζει το νέο Global Fashion SEO Trends Report 2026, αποτυπώνοντας τις σημαντικότερες αλλαγές που επηρεάζουν σήμερα την online αναζήτηση και ανακάλυψη προϊόντων στον χώρο της μόδας.

Το report εξετάζει πώς η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης, η οπτική αναζήτηση, τα social trends και τα ολοένα πιο αναλυτικά δεδομένα προϊόντων δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον για fashion και e-commerce brands. Η βασική αλλαγή είναι ότι η αναζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στο να πληκτρολογήσει κάποιος ένα keyword στη Google. Ένα προϊόν μπορεί να ανακαλυφθεί μέσα από μια εικόνα, ένα AI recommendation, ένα άρθρο, ένα social trend ή μια παραδοσιακή αναζήτηση.

Παρά την ταχεία ανάπτυξη των AI εργαλείων, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι μηχανές αναζήτησης εξακολουθούν να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαδρομή του καταναλωτή. Παγκοσμίως, το 45,8% των online καταναλωτών χρησιμοποιεί search engines για product research, έναντι 22,1% που χρησιμοποιεί AI tools. Η τεχνητή νοημοσύνη, επομένως, δεν αντικαθιστά την αναζήτηση, αλλά προσθέτει ένα νέο επίπεδο στην αναζήτηση και κυρίως στο στάδιο όπου οι καταναλωτές συγκρίνουν και αξιολογούν επιλογές.

Η αλλαγή, ωστόσο, εξελίσσεται γρήγορα. Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο report, η επισκεψιμότητα προς fashion websites από AI εργαλεία αυξήθηκε κατά 278,2% σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή, η οπτική αναζήτηση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Το Google Lens διαχειρίζεται περίπου 20 δισ. visual searches κάθε μήνα, με το 20% να σχετίζεται με αγορές. Αυτό σημαίνει ότι μια φωτογραφία ενός outfit μπορεί πλέον να αποτελέσει την αρχή μιας αγοραστικής διαδρομής, χωρίς ο χρήστης να έχει πληκτρολογήσει ούτε μία λέξη.

“Αυτό που βλέπουμε σταθερά μέσα από τις αναλύσεις και τις έρευνές μας είναι ότι η αναζήτηση δεν εξαφανίζεται, γίνεται πιο σύνθετη και πολυδιάστατη. Σήμερα, ο καταναλωτής μπορεί να ανακαλύψει ένα προϊόν στα social media, να το αναζητήσει μέσω εικόνας, να ζητήσει από ένα AI εργαλείο να του προτείνει εναλλακτικές και τελικά να καταλήξει σε ένα e–shop. Για τα brands, αυτό σημαίνει ότι η ορατότητα δεν καθορίζεται πλέον μόνο από τη θέση τους στη Google, αλλά από το πόσο εύκολα μπορούν οι μηχανές αναζήτησης και τα συστήματα AI να κατανοήσουν τα προϊόντα τους, αλλά και από το πόσο ισχυρή και συνεπής είναι η παρουσία τους σε ολόκληρο το ψηφιακό οικοσύστημα”, αναφέρει η Άννα Μοραγλή, Founder & CEO της Search Magic.

Το report αναδεικνύει επίσης τη σημασία που αποκτούν πλέον πληροφορίες όπως τα μεγέθη, το χρώμα, το υλικό, η διαθεσιμότητα και οι σωστές εικόνες ενός προϊόντος. Τα στοιχεία αυτά δεν λειτουργούν μόνο ως πληροφορίες για τον καταναλωτή, αλλά βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης και τα συστήματα AI να κατανοήσουν ποιο προϊόν είναι κατάλληλο για κάθε αναζήτηση. Παράλληλα, η παρουσία ενός brand σε αξιόπιστα μέσα, reviews και ανεξάρτητα άρθρα αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι πηγές αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν από τα συστήματα AI όταν διαμορφώνουν τις προτάσεις τους προς τους χρήστες.

Μέσα από το Global Fashion SEO Trends Report 2026, η Search Magic καταλήγει ότι η επόμενη φάση του Fashion SEO δεν αφορά απλώς τη δημιουργία περισσότερου περιεχομένου. Αφορά την ταχύτερη κατανόηση νέων τάσεων, την καλύτερη οργάνωση των δεδομένων προϊόντων, την αξιοποίηση του visual search και την ενίσχυση της παρουσίας στα σημεία που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές και τα συστήματα AI για να ανακαλύπτουν και να αξιολογούν brands και προϊόντα.