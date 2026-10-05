Microsoft Digital Defense Report 2026: το AI αλλάζει τη «Φυσική» της κυβερνοασφάλειας

Οι μεγαλύτερες κυβερνοαπειλές του 2026 δεν είναι απαραίτητα καινούργιες. Αυτό που αλλάζει δραματικά είναι η ταχύτητα, η κλίμακα, το κόστος και η ευκολία με την οποία γνωστές αδυναμίες μπορούν πλέον να εντοπιστούν και να αξιοποιηθούν.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα του Microsoft Digital Defense Report 2026, που καταγράφει μια σημαντική αλλαγή στη σημερινή κυβερνοασφάλεια: η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει τον χρόνο, την εξειδίκευση και το κόστος που απαιτούνται για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση αδυναμιών, επιτρέποντας σε επιτιθέμενους να κινούνται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και κλίμακα.

Την ίδια στιγμή, οι βασικές πύλες εισόδου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό γνώριμες: άνθρωποι, ταυτότητες, εκτεθειμένα συστήματα και σχέσεις εμπιστοσύνης. Αυτή ακριβώς είναι και η εικόνα που αποτυπώνει το επίσημο Microsoft Security Blog: η AI αλλάζει την ταχύτητα και την κλίμακα της δραστηριότητας, ενώ οι υποκείμενες μέθοδοι παραμένουν συχνά γνώριμες.

Το κρίσιμο ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσο γρήγορα μπορεί να εντοπιστεί μια αδυναμία, αλλά πόσο γρήγορα μπορεί να διορθωθεί. Το AI μπορεί να επιταχύνει τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αξιοποίηση ευπαθειών. Η αποκατάστασή τους όμως συνεχίζει να απαιτεί δοκιμές, συντονισμό και ασφαλή εφαρμογή αλλαγών σε σύνθετα εταιρικά περιβάλλοντα. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα ασυμμετρία στην κυβερνοασφάλεια: η ανακάλυψη και αξιοποίηση μιας αδυναμίας μπορεί να επιταχυνθεί δραματικά, ενώ η αποκατάσταση εξακολουθεί να κινείται στους ρυθμούς που απαιτούν οι σύνθετες εταιρικές υποδομές. Η ταχύτητα απόκρισης μετατρέπεται έτσι σε κρίσιμο παράγοντα άμυνας.

Και η πρόκληση δεν σταματά στην τεχνολογία. Η εμπιστοσύνη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Σύμφωνα με το MDDR, οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύονται νόμιμους λογαριασμούς και υπηρεσίες, οικεία επιχειρησιακά workflows, cloud identities και ανθρώπινη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα η κακόβουλη δραστηριότητα να μπορεί να μοιάζει όλο και περισσότερο με κανονική επιχειρησιακή δραστηριότητα. Η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο ότι ένας επιτιθέμενος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν οργανισμό. Είναι ότι, όταν την αποκτήσει, η δραστηριότητά του μπορεί να μοιάζει νόμιμη. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον στο οποίο ο κίνδυνος γίνεται ταυτόχρονα ταχύτερος και περισσότερο διασυνδεδεμένος. Μία παραβιασμένη ταυτότητα, μία ευπάθεια, ένας προμηθευτής ή ένα σημείο πρόσβασης μπορούν να ανοίξουν δρόμο προς πολλαπλά συστήματα και δεδομένα. Αυτός είναι και ο λόγος που το MDDR μετακινεί το κέντρο βάρους από την απλή πρόληψη προς την ταχύτητα απόκρισης και την ανθεκτικότητα.

Οι αριθμοί πίσω από τη νέα πραγματικότητα

Στα incident-response findings που παραθέτει το υλικό του MDDR, το phishing αντιστοιχούσε στο 23% της αρχικής πρόσβασης το 2026, έναντι 7% το 2025.

της αρχικής πρόσβασης το 2026, έναντι 7% το 2025. Σε περιστατικά πρόσβασης μέσω έγκυρων λογαριασμών, το 52,2% περιλάμβανε στη συνέχεια κλοπή επιπλέον credentials , δείχνοντας πόσο γρήγορα μία παραβιασμένη ταυτότητα μπορεί να διευρύνει την πρόσβαση.

, δείχνοντας πόσο γρήγορα μία παραβιασμένη ταυτότητα μπορεί να διευρύνει την πρόσβαση. Σχεδόν 85% των phishing emails που αναφέρθηκαν στη Microsoft μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2026 έφεραν κάποιο στοιχείο impersonation.

που αναφέρθηκαν στη Microsoft μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2026 έφεραν κάποιο στοιχείο impersonation. Η Microsoft εντόπισε περισσότερες από 46 εκατομμύρια επιθέσεις business contact impersonation σε διάστημα 12 μηνών.

σε διάστημα 12 μηνών. Περισσότερες από 145 εκατομμύρια QR – code phishing attacks εντοπίστηκαν από το Microsoft Defender for Office 365 μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιουνίου 2026.

εντοπίστηκαν από το Microsoft Defender for Office 365 μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιουνίου 2026. Το MDDR αναφέρει ότι ο διάμεσος χρόνος από την ανακάλυψη μιας ευπάθειας in the wild έως το weaponization έχει πέσει αρκετά κάτω από τις 24 ώρες .

. Σε εκτεθειμένα container workloads, η πρώτη απόπειρα εκμετάλλευσης καταγράφεται κατά διάμεσο όρο μόλις 5,3 ώρες μετά την εκκίνησή τους.

Το μήνυμα για τις επιχειρήσεις

Το Microsoft Digital Defense Report καταλήγει σε τρεις άμεσες προτεραιότητες: προστασία των ταυτοτήτων, ταχύτερη απόκριση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Καθώς ανθρώπινες και μη ανθρώπινες ταυτότητες, AI agents, δεδομένα, εφαρμογές και cloud υπηρεσίες συνδέονται όλο και περισσότερο, η αποτελεσματική άμυνα απαιτεί πλέον ορατότητα και συσχέτιση σημάτων σε ολόκληρο το ψηφιακό περιβάλλον ενός οργανισμού.

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