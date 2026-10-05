Airbnb: σχεδιάστε ταξίδια με AI, συνδεθείτε με φίλους και ανακαλύψτε τις νέες υπηρεσίες

Νωρίτερα φέτος, παρουσιάσαμε ακόμη περισσότερους τρόπους ταξιδιού στην Airbnb. Τώρα, το κάνουμε ακόμη πιο εύκολο να βρείτε το ταξίδι που σας ταιριάζει. Από σήμερα, μπορείτε να συνδεθείτε με την οικογένεια, τους φίλους ή παλιούς συνταξιδιώτες σας στο Airbnb, ώστε να βλέπετε τα καταλύματα που εκείνοι επέλεξαν, τις προτάσεις τους, αλλά και τους μελλοντικούς τους προορισμούς. Παρουσιάζουμε επίσης νέες λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που σας επιτρέπουν να αναζητάτε και να φιλτράρετε γράφοντας με τα δικά σας λόγια και να συγκρίνετε καταλύματα με βάση αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς. Επίσης, ολοκαίνουργιες υπηρεσίες[1], από ενοικιάσεις βρεφικού εξοπλισμού και φροντίδα ρούχων μέχρι παράδοση γευμάτων και πολλά περισσότερα, κάνουν το ταξίδι πιο εύκολο από τη στιγμή της άφιξής σας.

Ανακαλύψτε πού να πάτε από ανθρώπους που γνωρίζετε

Κάποιες από τις καλύτερες προτάσεις προέρχονται από άτομα που εμπιστεύεστε. Τώρα, κάνουμε πιο εύκολο το να βλέπετε πού έχουν ταξιδέψει οι φίλοι και οι γνωστοί σας, τι τους ενθουσίασε, αλλά και ποιοι είναι οι επόμενοι προορισμοί τους.

Συνδεθείτε – Προσκαλέστε άτομα από τον κύκλο σας να συνδεθούν μαζί σας στην Airbnb. Μόλις συνδεθείτε, θα μπορείτε να βλέπετε τα ταξίδια τους και αυτοί θα μπορούν να δουν τα δικά σας. Η Airbnb επίσης θα σας προτείνει νέες επαφές με βάση τα προηγούμενα ταξίδια σας.

Προσκαλέστε άτομα από τον κύκλο σας να συνδεθούν μαζί σας στην Airbnb. Μόλις συνδεθείτε, θα μπορείτε να βλέπετε τα ταξίδια τους και αυτοί θα μπορούν να δουν τα δικά σας. Η Airbnb επίσης θα σας προτείνει νέες επαφές με βάση τα προηγούμενα ταξίδια σας. Χάρτης Ταξιδιών – Δείτε σε έναν διαδραστικό χάρτη τους προορισμούς που έχουν επισκεφθεί ή προγραμματίζουν να επισκεφθούν οι επαφές σας. Μπορείτε να εξερευνήσετε τα καταλύματα όπου έμειναν, καθώς και τις Εμπειρίες ή τις Υπηρεσίες για τις οποίες έκαναν κράτηση. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις κριτικές τους, να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στη Λίστα σας ή να τους στείλετε μήνυμα απευθείας μέσω της εφαρμογής. Ο ταξιδιωτικός χάρτης σας θα εμπλουτίζεται όσο προσθέτετε νέες επαφές.

Δείτε σε έναν διαδραστικό χάρτη τους προορισμούς που έχουν επισκεφθεί ή προγραμματίζουν να επισκεφθούν οι επαφές σας. Μπορείτε να εξερευνήσετε τα καταλύματα όπου έμειναν, καθώς και τις Εμπειρίες ή τις Υπηρεσίες για τις οποίες έκαναν κράτηση. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις κριτικές τους, να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στη Λίστα σας ή να τους στείλετε μήνυμα απευθείας μέσω της εφαρμογής. Ο ταξιδιωτικός χάρτης σας θα εμπλουτίζεται όσο προσθέτετε νέες επαφές. Ιδιωτικότητα – Εσείς ορίζετε ποια ταξίδια θα εμφανίζονται στον ταξιδιωτικό σας χάρτη, καθώς και το πόσα θα μοιραστείτε από κάθε ταξίδι σας. Έχετε τη δυνατότητα να αποκρύψετε ή να αφαιρέσετε ένα ταξίδι, καθώς και να αποκλείσετε μια επαφή ανά πάσα στιγμή.

Εσείς ορίζετε ποια ταξίδια θα εμφανίζονται στον ταξιδιωτικό σας χάρτη, καθώς και το πόσα θα μοιραστείτε από κάθε ταξίδι σας. Έχετε τη δυνατότητα να αποκρύψετε ή να αφαιρέσετε ένα ταξίδι, καθώς και να αποκλείσετε μια επαφή ανά πάσα στιγμή. Σελίδες για γειτονιές – Πατήστε πάνω στο χάρτη για μια επισκόπηση μιας περιοχής, η οποία έχει δημιουργηθεί με βάση όσα μας λένε οι επισκέπτες και οι οικοδεσπότες και από άλλες πηγές: πώς είναι, τι μπορείτε να κάνετε, πού μπορείτε να φάτε και πώς να μετακινηθείτε – καθώς και κορυφαίες εμπειρίες από οικοδεσπότες της περιοχής[2].

Καλύτερος σχεδιασμός ταξιδιών με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης

Με αφετηρία τις ΗΠΑ, ενσωματώνουμε το AI σε κάθε βήμα ενός ταξιδιού, για να σας βοηθήσουμε να φτάσετε από τον προγραμματισμό στο check-in πιο γρήγορα.

Αναζήτηση με τεχνητή νοημοσύνη – Αναζητήστε καταλύματα, εμπειρίες και υπηρεσίες γράφοντας με δικά σας λόγια ή χρησιμοποιώντας τη φωνή σας με τη νέα μας γραμμή αναζήτησης, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε το σωστό ταξίδι πιο γρήγορα.

Αναζητήστε καταλύματα, εμπειρίες και υπηρεσίες γράφοντας με δικά σας λόγια ή χρησιμοποιώντας τη φωνή σας με τη νέα μας γραμμή αναζήτησης, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε το σωστό ταξίδι πιο γρήγορα. Φίλτρα τεχνητής νοημοσύνης – Τώρα μπορείτε να πληκτρολογήσετε λέξεις-κλειδιά μέσα στα φίλτρα και να βρείτε αμέσως αυτές που ταιριάζουν καλύτερα στην αναζήτησή σας.. Για παράδειγμα, η λέξη «μωρό» θα εμφανίσει σχετικά φίλτρα όπως κούνιες, παιδικές χαρές ή παιδικά βιβλία και παιχνίδια. Δεν χρειάζεται να κάνετε scroll στα φίλτρα ή να τα επιλέξετε μόνοι σας.

Τώρα μπορείτε να πληκτρολογήσετε λέξεις-κλειδιά μέσα στα φίλτρα και να βρείτε αμέσως αυτές που ταιριάζουν καλύτερα στην αναζήτησή σας.. Για παράδειγμα, η λέξη «μωρό» θα εμφανίσει σχετικά φίλτρα όπως κούνιες, παιδικές χαρές ή παιδικά βιβλία και παιχνίδια. Δεν χρειάζεται να κάνετε scroll στα φίλτρα ή να τα επιλέξετε μόνοι σας. Περιγραφές καταχωρήσεων με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης – Τα αποτελέσματα αναζήτησης περιλαμβάνουν πλέον περιγραφές μέσω AI που αναδεικνύουν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός καταλύματος.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης περιλαμβάνουν πλέον περιγραφές μέσω AI που αναδεικνύουν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός καταλύματος. Σύγκριση με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης – Συγκρίνετε καταλύματα από τη Λίστα σας σε μια ολοκαίνουργια, παράλληλη προβολή που περιλαμβάνει AI συνόψεις των βασικών χαρακτηριστικών τους.

Συγκρίνετε καταλύματα από τη Λίστα σας σε μια ολοκαίνουργια, παράλληλη προβολή που περιλαμβάνει AI συνόψεις των βασικών χαρακτηριστικών τους. Υποστήριξη πελατών με τεχνητή νοημοσύνη – Η υποστήριξη μέσω chat με τη βοήθεια του AI είναι πλέον διαθέσιμη σε περισσότερες από 50 γλώσσες. Η υπηρεσία επεκτείνεται και σε φωνητική υποστήριξη, ώστε οι επισκέπτες να λαμβάνουν γρήγορα απαντήσεις και τηλεφωνικά.

Οι νέες υπηρεσίες κάνουν το ταξίδι σας ακόμα ευκολότερο

Από σήμερα και σταδιακά μέσα στο έτος, οι Υπηρεσίες Airbnb επεκτείνονται με νέες κατηγορίες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να να ταξιδεύετε με λιγότερα πράγματα, να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο σε καθημερινές δουλειές και να απολαμβάνετε στο έπακρο το ταξίδι σας από τη στιγμή της άφιξής σας[3].

Παραγγελία φαγητού στο σπίτι – Παραγγείλετε από τοπικά εστιατόρια απευθείας στο κατάλυμά σας στην Airbnb, όταν προτιμάτε να μείνετε μέσα. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις.

Παραγγείλετε από τοπικά εστιατόρια απευθείας στο κατάλυμά σας στην Airbnb, όταν προτιμάτε να μείνετε μέσα. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις. Διευρυμένη παράδοση ειδών σουπερμάρκετ – Στις αρχές του έτους, ξεκινήσαμε την παράδοση προϊόντων supermarket στις ΗΠΑ. Τώρα, τη φέρνουμε και στην Ευρώπη.

Στις αρχές του έτους, ξεκινήσαμε την παράδοση προϊόντων supermarket στις ΗΠΑ. Τώρα, τη φέρνουμε και στην Ευρώπη. Πλύσιμο ρούχων – Προγραμματίστε την παραλαβή και την παράδοση των ρούχων σας, ώστε να μπορείτε να πακετάρετε λιγότερα, ειδικά σε ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας . Στους επισκέπτες της Airbnb προσφέρεται δωρεάν παραλαβή, παράδοση και express εξυπηρέτηση την επόμενη ημέρα. Είναι διαθέσιμη σε σε επιλεγμένες πόλεις των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τη Rinse.

Προγραμματίστε την παραλαβή και την παράδοση των ρούχων σας, ώστε να μπορείτε να πακετάρετε λιγότερα, ειδικά σε ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας . Στους επισκέπτες της Airbnb προσφέρεται δωρεάν παραλαβή, παράδοση και express εξυπηρέτηση την επόμενη ημέρα. Είναι διαθέσιμη σε σε επιλεγμένες πόλεις των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τη Rinse. Βρεφικός Εξοπλισμός – Νοικιάστε κούνιες, καρότσια, καθίσματα φαγητού, παιχνίδια και περισσότερα , με παράδοση και τοποθέτηση απευθείας στο κατάλυμά σας. Οι επισκέπτες της Airbnb έχουν έκπτωση 10%. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από τον Νοέμβριο σε περισσότερες από 60 πόλεις των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τη BabyQuip.

Νοικιάστε κούνιες, καρότσια, καθίσματα φαγητού, παιχνίδια και περισσότερα , με παράδοση και τοποθέτηση απευθείας στο κατάλυμά σας. Οι επισκέπτες της Airbnb έχουν έκπτωση 10%. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από τον Νοέμβριο σε περισσότερες από 60 πόλεις των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τη BabyQuip. Νέες τοπικές υπηρεσίες στη Νότια Φλόριντα, τη Ρώμη και τις Γαλλικές Άλπεις – Νοικιάστε εξοπλισμό σκι και snowboard στις Γαλλικές Άλπεις, σκάφη στη Νότια Φλόριντα και πολλά ακόμη μέσω τοπικών συνεργατών. Έτσι, θα είναι πιο εύκολο να πακετάρετε λιγότερα και να περάσετε το χρόνο σας απολαμβάνοντας τον προορισμό.

Νέα, πιο έξυπνα εργαλεία για οικοδεσπότες

Κάνουμε ακόμα πιο εύκολο για εσάς το να καθορίζετε τις τιμές σας , να διαχειρίζεστε τη διαθεσιμότητα και να διατηρείτε ενημερωμένες τις καταχωρήσεις σας. Αργότερα αυτό το φθινόπωρο, οι νέες λειτουργίες AI θα προσφέρουν στους οικοδεσπότες ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο, σαφέστερη εικόνα της απόδοσής τους και περισσότερο χρόνο για να αφοσιωθούν στην παροχή άριστης φιλοξενίας.

Ημερολόγιο Πολλαπλών Καταχωρήσεων – Επιτρέπει στους οικοδεσπότες να ενημερώνουν εύκολα τις τιμές, τη διαθεσιμότητα, τις πολιτικές ακύρωσης ή τις εκπτώσεις σε όλες τις καταχωρήσεις τους ταυτόχρονα ή σε ορισμένες από αυτές.

Επιτρέπει στους οικοδεσπότες να ενημερώνουν εύκολα τις τιμές, τη διαθεσιμότητα, τις πολιτικές ακύρωσης ή τις εκπτώσεις σε όλες τις καταχωρήσεις τους ταυτόχρονα ή σε ορισμένες από αυτές. Τρισδιάστατες Κατόψεις – Βοηθήστε τους επισκέπτες να καταλάβουν καλύτερα τη διαρρύθμιση ενός καταλύματος πριν κάνουν κράτηση, μέσα από διαδραστικές 3D κατόψεις.

Βοηθήστε τους επισκέπτες να καταλάβουν καλύτερα τη διαρρύθμιση ενός καταλύματος πριν κάνουν κράτηση, μέσα από διαδραστικές 3D κατόψεις. Δυναμική Τιμολόγηση – Η πλατφόρμα θα προτείνει ένα εύρος τιμών και, με ένα μόνο κλικ, η τιμή ανά διανυκτέρευση προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την καθημερινή προσφορά και ζήτηση. Οι οικοδεσπότες μπορούν να αλλάξουν το εύρος τιμών ανά πάσα στιγμή για να παραμένουν ανταγωνιστικοί ως προς παρόμοιες καταχωρίσεις, καθώς και να βλέπουν ή να προσαρμόζουν τις τιμές απευθείας μέσα από το ημερολόγιο.

Πληροφορίες τεχνητής νοημοσύνης στον πίνακα εσόδων – Θα εμφανίζουμε περιλήψεις AI σχετικά με την απόδοση του οικοδεσπότη, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, μαζί με προτεινόμενες ενέργειες που μπορεί να αναλάβει χωρίς να βγει από την σελίδα του Πίνακα Ελέγχου.