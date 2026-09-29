Η Bank of America ενισχύει το Ask Global Payments Solutions με νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης

Η Bank of America ανακοίνωσε σήμερα το λανσάρισμα του AskGPS Intelligence Hub, μιας σουίτας εργαλείων που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους εργαζομένους του Global Payments Solutions (GPS) να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν σύνθετες πληροφορίες treasury, παρέχοντας στους πελάτες πιο ουσιαστικά και αξιοποιήσιμα insights.

Το Intelligence Hub βασίζεται στο AskGPS, τη λύση που υποστηρίζεται από παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάστηκε το 2025, υποστηρίζοντας σχεδόν 3.000 εργαζομένους με αξιόπιστη θεσμική γνώση. Αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών της Bank of America και τα ιδιόκτητα δεδομένα της, οι νέες δυνατότητες θα ενοποιούν πληροφορίες που αφορούν πελάτες, λογαριασμούς και σχέσεις, συμβάλλοντας σε πιο τεκμηριωμένες συζητήσεις με τους πελάτες.

«Ενισχύουμε συνεχώς το AskGPS, ώστε να προσφέρουμε στις ομάδες μας πιο έξυπνα και περισσότερο διασυνδεδεμένα εργαλεία που τις βοηθούν να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες», δήλωσε ο Jarrett Bruhn, Head of Data and Artificial Intelligence for GPS στην Bank of America. «Το AskGPS Intelligence Hub αξιοποιεί περαιτέρω την εφαρμογή GenAI που διαθέτουμε, προσθέτοντας νέες δυνατότητες που θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να κατανοούν καλύτερα τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών και να υποστηρίζουν τις προτεραιότητές τους στον τομέα του treasury.»

Δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον πελάτη

Οι τρεις πρώτες δυνατότητες, οι οποίες θα λανσαριστούν σταδιακά, θα ενοποιούν δεδομένα που αφορούν πελάτες, λογαριασμούς και σχέσεις, δημιουργώντας τη βάση για ανάλυση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνουν:

Intelligent Treasury Management Reviews (TMRs): Στην αρχική του φάση, το εργαλείο θα συγκεντρώνει σε μία ενιαία επισκόπηση πληροφορίες πελατών, δραστηριότητα που σχετίζεται με τη σχέση τους με την τράπεζα και τη δομή των λογαριασμών τους. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να προσαρμόζουν το αποτέλεσμα στις ανάγκες κάθε πελάτη, αφιερώνοντας λιγότερο χρόνο στη συγκέντρωση πληροφοριών και περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία ουσιαστικών συζητήσεων.

Στην αρχική του φάση, το εργαλείο θα συγκεντρώνει σε μία ενιαία επισκόπηση πληροφορίες πελατών, δραστηριότητα που σχετίζεται με τη σχέση τους με την τράπεζα και τη δομή των λογαριασμών τους. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να προσαρμόζουν το αποτέλεσμα στις ανάγκες κάθε πελάτη, αφιερώνοντας λιγότερο χρόνο στη συγκέντρωση πληροφοριών και περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία ουσιαστικών συζητήσεων. Digital Account Schematics: Θα απεικονίζουν οπτικά τους λογαριασμούς των πελατών, τις δομές ρευστότητας, τα sweeps, τις σχέσεις με πολλαπλές τράπεζες και τις συναφείς υπηρεσίες. Η συνοδευτική ανάλυση θα βοηθά τους εργαζομένους να εντοπίζουν αλλαγές στη δομή, να κατανοούν τις ροές κεφαλαίων και να αναδεικνύουν θέματα προς συζήτηση με τους πελάτες.

Θα απεικονίζουν οπτικά τους λογαριασμούς των πελατών, τις δομές ρευστότητας, τα sweeps, τις σχέσεις με πολλαπλές τράπεζες και τις συναφείς υπηρεσίες. Η συνοδευτική ανάλυση θα βοηθά τους εργαζομένους να εντοπίζουν αλλαγές στη δομή, να κατανοούν τις ροές κεφαλαίων και να αναδεικνύουν θέματα προς συζήτηση με τους πελάτες. Enhanced Relationship Insights: Θα αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη σε σχετικά δεδομένα πελατών, προϊόντων και δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδεικνύονται μεταβαλλόμενες ανάγκες, πιθανά κενά και ευκαιρίες για την καλύτερη κάλυψη των εξελισσόμενων προτεραιοτήτων των πελατών, ενώ η ευθύνη για τις αποφάσεις και τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες θα παραμένει στους εργαζομένους.

Το AskGPS Intelligence Hub ενισχύει τη στρατηγική της Bank of America για μετάβαση από την απλή πρόσβαση στη γνώση σε πληροφορίες έτοιμες να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων, βοηθώντας τους εργαζομένους να κινούνται ταχύτερα από το ερώτημα στο insight και από το insight στη δράση.