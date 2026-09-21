IT Directors: Πώς η EY στέκεται δίπλα στους «αρχιτέκτονες» της επόμενης ημέρας

Για χρόνια, η επιτυχία ενός οργανωμένου τμήματος IT μετριόταν σε διαθεσιμότητα, uptime και έλεγχο κόστους. Σήμερα όμως το ζητούμενο έχει αλλάξει – το ερώτημα δεν είναι «πώς υιοθετείς την τεχνολογία», αλλά «πόσο γρήγορα και πόσο υπεύθυνα μπορεί η τεχνολογία να δημιουργήσει επιχειρηματική αξία». Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο σύγχρονος IT Director εξελίσσεται από διαχειριστής τεχνολογικών υποδομών σε στρατηγικό εταίρο της διοίκησης, με ατζέντα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τεχνητή νοημοσύνη (AI), cloud, data, κυβερνοασφάλεια, αυτοματοποίηση και ψηφιακή ανθεκτικότητα.

Αυτή η μετάβαση δημιουργεί πέρα από ευκαιρίες, και νέες προκλήσεις. Πώς κλιμακώνεις το ΑΙ χωρίς να χάνεις τον έλεγχο; Πώς εξασφαλίζεις συμμόρφωση με το EU AI Act και τον GDPR; Πώς μεταφέρεσαι στο cloud χωρίς να διακόπτεις τη λειτουργία; Πώς επιταχύνεις την ανάπτυξη λογισμικού χωρίς να αυξάνεις το ρίσκο και το κόστος;

Δημιουργώντας αξία για τους IT Directors

Με πάνω από 1.750 επαγγελματίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών -τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα- η EY προσφέρει end-to-end μετασχηματισμό του IT, από τη στρατηγική έως την υλοποίηση και τη λειτουργία, σε ένα εύρος τομέων:

AI & Data

Το AI & Data Center of Excellence της EY στην Αθήνα, με περισσότερους από 460 εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιστήμονες, υποστηρίζει οργανισμούς σε περισσότερες από 35 χώρες στην ασφαλή και υπεύθυνη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης: από στρατηγική και διακυβέρνηση AI, έως advanced analytics, GenAI, Agentic AI και AI factories. Η EY είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ISO/IEC 42001:2023 για σύστημα διαχείρισης AI από την TÜV NORD Hellas, πιστοποίηση που αποτελεί ουσιαστική εγγύηση για την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.

Digital Engineering & Cloud, με το AI στον πυρήνα της ανάπτυξης

Με ομάδα περισσότερων από 240 επαγγελματιών, και αξιοποιώντας το EMEIA Microsoft Azure Center of Excellence της EY στην Αθήνα, η EY Ελλάδος προσφέρει υπηρεσίες στα cloud strategy, migration & modernization και cloud-native engineering. Με AI-accelerated SDLC, το ΑΙ ενσωματώνεται σε κάθε φάση (analysis, build, review, delivery) ως ένα επιτηρούμενο και ελεγχόμενο operating model – όχι ένα μεμονωμένο εργαλείο. Πρόκειται για μία επαναλήψιμη μεθοδολογία (spec-first, test-driven, verify-before-done) που επιταχύνει την παράδοση και εκσυγχρονίζει legacy κώδικα με ασφάλεια και διαφάνεια.

AI & Cloud FinOps, ταχύτητα με έλεγχο κόστους

Καθώς πολλαπλασιάζονται τα cloud και GenAI workloads, το κόστος μπορεί να εκτοξευθεί, χωρίς την απαραίτητη πειθαρχία. Με το EY Cloud FinOps (Apptio Cloudability, IBM Turbonomic) εξασφαλίζεται η ορατότητα και βελτιστοποίηση του cloud spend, ενώ για το ΑΙ οι ομάδες της EY εφαρμόζουν model tiering, token budgets, semantic caching και provisioned-vs-PAYG frameworks, ώστε κάθε use case να έχει προβλέψιμη μοναδιαία οικονομική απόδοση.

Cybersecurity

Περισσότεροι από 80 επαγγελματίες σε Security Strategy & Risk, Identity & Access Management, Cloud & Digital Security και NextGen Security Operations, με έργα σε πάνω από 22 χώρες, βοηθούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας των οργανισμών.

Platforms & SAP

Πάνω από 360 επαγγελματίες σε enterprise platforms και περισσότεροι από 180 πιστοποιημένοι σύμβουλοι SAP, υλοποιούν προγράμματα μετασχηματισμού end-to-end μεγάλης κλίμακας.

Πρακτικά use cases

AI-accelerated modernization

Εκσυγχρονισμός παλαιών (legacy) συστημάτων με τη βοήθεια AI agents σε refactoring, testing και documentation, με μετρήσιμη επιτάχυνση και διατηρούμενη ποιότητα και ασφάλεια.

AI & Cloud FinOps, σε δράση

Πρόβλεψη κόστους GenAI (π.χ. ευρώ ανά επιλυμένη συνομιλία) μέσω model tiering και cost controls, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση του υποκείμενου cloud.

Υπεύθυνο AI σε κλίμακα

Σχεδιασμός AI governance framework, με σαφείς ρόλους και gates συμμόρφωσης με το EU AI Act και τον GDPR, που επιτρέπει ταχεία, αλλά ασφαλή υιοθέτηση AI use cases.

Cloud transformation

End-to-end σχεδιασμός και μετάβαση σε hybrid cloud, με PMO, αρχιτεκτονική και cloud engineering, που διασφαλίζουν συνέχεια και επεκτασιμότητα.

Enterprise platforms & SAP

Υλοποίηση core συστημάτων (ERP, CRM, ITSM) που ενοποιούν διαδικασίες, βελτιώνουν την εμπειρία του τελικού χρήστη, και θέτουν γερά θεμέλια για αυτοματοποίηση και analytics.

Από την πρώτη μέρα μέχρι την κλιμάκωση

Η διαφορά ανάμεσα σε ένα πιλοτικό έργο και στον πραγματικό μετασχηματισμό, βρίσκεται στην εκτέλεση. Οι ομάδες της EY συνεργάζονται με τις ομάδες του πελάτη, μεταφέρουν τεχνογνωσία, και χτίζουν εσωτερικές δυνατότητες και διαδικασίες, με στόχο την μακροπρόθεσμη ευελιξία και ανθεκτικότητα. Έτσι, συνδυάζοντας στρατηγική, engineering και change management, μειώνεται το ρίσκο υλοποίησης και επιταχύνεται η απόδοση της επένδυσης. Για τον IT Director, αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες εκπλήξεις, ταχύτερο time-to-value και μία τεχνολογική βάση έτοιμη για την επόμενη ευκαιρία.

Το διαφοροποιητικό στοιχείο

Αυτό που ξεχωρίζει την EY δεν είναι μόνο η κλίμακα, αλλά ο συνδυασμός ανθρώπων, τεχνολογίας και καινοτομίας, στη βάση της φιλοσοφίας «Humans@center, Technology@speed, Innovation@scale». Ουσιαστικά, συνδυάζουμε διεπιστημονικές ομάδες, τεχνογνωσία πιστοποιημένη με ISO, ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες (μεταξύ άλλων, Microsoft, SAP, Oracle, ServiceNow, IBM) και βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και των επιμέρους κλάδων.

Για τον σύγχρονο IT Director, η συνεργασία με έναν αξιόπιστο σύμβουλο μεταφράζεται ως πρόσβαση σε έναν εταίρο που δεν παραδίδει απλώς τεχνολογία, αλλά μετρήσιμη αξία, με ταχύτητα στην υλοποίηση, έλεγχο στο ρίσκο, βελτιστοποίηση κόστους και εμπιστοσύνη στη συμμόρφωση.

Η επόμενη μέρα

Η επόμενη μέρα της επιχειρησιακής τεχνολογίας δεν θα κριθεί από ποιος έχει τα περισσότερα εργαλεία, αλλά από ποιος τα αξιοποιεί υπεύθυνα και στρατηγικά. Στην EY Ελλάδος, στεκόμαστε δίπλα στους IT Directors που θέλουν να ηγηθούν αυτής της αλλαγής, μετατρέποντας την τεχνολογία σε πραγματικό μοχλό ανάπτυξης για τους οργανισμούς τους, ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν το μέλλον του IT με αυτοπεποίθηση.