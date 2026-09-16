Η Sparkle γιορτάζει 30 χρόνια Seabone και συνεχίζει να συνδέει τον κόσμο στην εποχή του cloud και του AI

Η Sparkle, ο πρώτος διεθνής πάροχος υπηρεσιών στην Ιταλία και ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους, γιορτάζει την 30ή επέτειο του Seabone, του παγκόσμιου Tier-1 IP Transit backbone της, το οποίο παρέχει υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Global Internet σε παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), hyperscalers και παρόχους περιεχομένου σε όλο τον κόσμο. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες το δίκτυο έχει επεκταθεί εκθετικά, υποστηρίζοντας την ψηφιακή επανάσταση και διατηρώντας τον κόσμο συνδεδεμένο.

Το Seabone (AS 6762) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1996 – σε μια εποχή που τα αναλογικά modems μόλις άρχιζαν να φέρνουν το Internet στα σπίτια – και ξεκίνησε τη λειτουργία του με τις πρώτες συνδέσεις των 45 Mbps, διασυνδέοντας το Μιλάνο, το Παλέρμο, το Μαϊάμι και το Μόντρεαλ. Έκτοτε, το δίκτυο έχει διευρύνει σημαντικά την κάλυψη, τη χωρητικότητα και τις επιδόσεις του, εξελισσόμενο στο 7ο Tier-1 Internet network παγκοσμίως και στο κορυφαίο IP backbone στη Μεσόγειο, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική.

Σήμερα, το Seabone διαθέτει ένα πλήρως προστατευμένο, ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών μήκους άνω των 600.000 χιλιομέτρων, το οποίο εκτείνεται σε Ευρώπη, Αφρική, Αμερική και Ασία. Παρέχει συνδεσιμότητα χαμηλής καθυστέρησης και υψηλής ανθεκτικότητας σε περισσότερους από 600 πελάτες, μέσω 126 PoPs και Telehouses σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας παράλληλα άμεση πρόσβαση στα μεγαλύτερα οικοσυστήματα OTT, CDN και cloud παγκοσμίως. Η λειτουργία του δικτύου υποστηρίζεται από ένα εξειδικευμένο Global Network Operations Center (GNOC), το οποίο λειτουργεί 24/7, διασφαλίζοντας τη συνεχή παρακολούθηση των επιδόσεων, την άμεση διαχείριση βλαβών και την εξειδικευμένη υποστήριξη των πελατών.

Το Seabone έχει διαχρονικά προβλέψει και προσαρμοστεί στην εξέλιξη της κίνησης στο Internet και των εφαρμογών, από τις πρώτες ημέρες των συνδέσεων μέσω dial-up έως τις σύγχρονες υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud, το video streaming, το gaming, τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI) και άλλες υπηρεσίες με υψηλές απαιτήσεις σε bandwidth. Σήμερα, το Seabone υποστηρίζει ταχύτητες θυρών έως και 400 Gbps σε όλο το edge του δικτύου του, επιτρέποντας στους πελάτες να κλιμακώνουν τη συνδεσιμότητά τους σύμφωνα με τις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξής του, το Seabone εισάγει επίσης μια νέα επιλογή Fast Delivery, διαθέσιμη σε όλα τα σημαντικότερα hubs παγκοσμίως. Το ενισχυμένο μοντέλο ενεργοποίησης υπηρεσιών επιτρέπει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας εντός 24 ωρών, επιταχύνοντας σημαντικά την παραδοσιακή διαδικασία υλοποίησης και προσφέροντας στους πελάτες την ευελιξία να ανταποκρίνονται άμεσα σε επείγουσες ανάγκες συνδεσιμότητας.

Οι πελάτες επωφελούνται επίσης από ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών IP, συμπεριλαμβανομένης της DDoS Protection, για την προστασία των δικτύων από κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και του Virtual NAP, που παρέχει εικονική πρόσβαση σε σημαντικά Internet Exchange Points (IXPs), χωρίς την ανάγκη επένδυσης σε ιδιόκτητη υποδομή.

«Πριν από τριάντα χρόνια, το Seabone δημιουργήθηκε σε μια εποχή που το Internet βρισκόταν ακόμη στα πρώτα του βήματα. Έκτοτε, εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας και προβλέποντας τον μετασχηματισμό του ψηφιακού τοπίου, διευρύνοντας την εμβέλειά του, ενισχύοντας τις επιδόσεις του και προσθέτοντας νέες δυνατότητες, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών. Σήμερα, το Seabone αποτελεί ένα από τα κορυφαία Tier-1 Internet networks παγκοσμίως, συνδέοντας επιχειρήσεις και ψηφιακά οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε υπερήφανοι για την πορεία που έχουμε διανύσει μαζί με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και προσβλέπουμε στη συνέχιση της καινοτομίας και στη διαμόρφωση της συνδεσιμότητας του αύριο», δήλωσε ο Enrico Bagnasco, CEO της Sparkle.

Για να γιορτάσει αυτό το σημαντικό ορόσημο, η Sparkle έχει ξεκινήσει μια ειδική επικοινωνιακή καμπάνια σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ψηφιακά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παράλληλα με προωθητικές ενέργειες για νέους πελάτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Seabone και να απολαύσουν μια νέα εμπειρία Internet. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα.