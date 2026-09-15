Η Open Cosmos αντλεί 300 εκατ. ευρώ και ενισχύει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα

Χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Open Cosmos, με μέρος των νέων κεφαλαίων να κατευθύνεται και στην Ελλάδα, όπου η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει τις ομάδες μηχανικών, παραγωγής και λογισμικού.

Η Παλλήνη είναι μία από τις τέσσερις παραγωγικές εγκαταστάσεις που διαθέτει η Open Cosmos στην Ευρώπη, ενώ στον νέο γύρο συμμετέχουν και δύο ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια, η Ireon Ventures και η Sustainable Forward Capital (SFC).

Η Μαρία Καλαμά, διευθύνουσα σύμβουλος της Open Cosmos Aegean, σημειώνει ότι η χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό ορόσημο και για τη δραστηριότητα της εταιρείας στη χώρα.

«Η χώρα μας δεν βρίσκεται σήμερα απλώς στην αγορά διαστημικών υπηρεσιών ως πελάτης, αλλά συμμετέχει πλέον ενεργά στην ανάπτυξη και την παραγωγή ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας», αναφέρει.

Όπως προσθέτει, τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην Open Cosmos να κινηθεί ταχύτερα και να ενισχύσει, μεταξύ άλλων, τις ομάδες μηχανικών, παραγωγής και λογισμικού στην Ελλάδα. Η εταιρεία σχεδιάζει παράλληλα να διευρύνει τη μόνιμη παραγωγική και τεχνολογική της βάση στη χώρα με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται σύντομα.

Η Open Cosmos συμμετέχει στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Ο Hyperion GR-1, ο πρώτος από τους επτά ελληνικούς μικροδορυφόρους που αναπτύσσει στο πλαίσιο του προγράμματος, βρίσκεται σε τροχιά.

Η κ. Καλαμά στέκεται ιδιαίτερα και στη συμμετοχή ελληνικών κεφαλαίων στον νέο γύρο.

«Είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης που υπογραμμίζει ότι με γρήγορα αλλά σταθερά βήματα διαμορφώνεται ένα δυναμικό οικοσύστημα γύρω από το διάστημα στην Ελλάδα, με τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό, παραγωγική δραστηριότητα και πλέον σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον», τονίζει.

Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν ακόμη οι Lightrock, ETF Partners, Institut Català de Finances (ICF), Entrepreneurs First και δύο μεγάλα διεθνή συνταξιοδοτικά ταμεία, μαζί με σειρά άλλων επενδυτών.

Τα 300 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της παραγωγής δορυφόρων, τη διεύρυνση της δορυφορικής υποδομής και την ανάπτυξη των ConnectedCosmos, OpenConstellation και DataCosmos.

Η Open Cosmos ιδρύθηκε το 2015 και δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία δορυφορικών αποστολών. Διαθέτει τέσσερις παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, έχει δυνατότητα συνολικής παραγωγής ενός δορυφόρου την ημέρα.

Τα τελευταία τριάμισι χρόνια έχει εξασφαλίσει νέες συμβάσεις αξίας άνω των 370 εκατ. δολαρίων και καταγράφει πέντε συνεχόμενα έτη κερδοφόρας ανάπτυξης. Στις δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία απασχολούνται συνολικά σχεδόν 400 εργαζόμενοι.

Το OpenConstellation είναι το συνεργατικό δορυφορικό σμήνος που αναπτύσσει η εταιρεία, μέσω του οποίου κυβερνήσεις και οργανισμοί μπορούν να αξιοποιούν κοινές δορυφορικές υποδομές. Με τους δορυφόρους νέας γενιάς που έχουν ήδη εκτοξευθεί, η Open Cosmos επιδιώκει να μειώσει τον χρόνο παροχής αξιοποιήσιμων δεδομένων από την παρατήρηση της Γης από έως 48 ώρες σε έως 30 λεπτά.

Οι δορυφόροι υποστηρίζουν επεξεργασία δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) επί του δορυφόρου και επικοινωνία μεταξύ τους, ώστε οι πληροφορίες να μεταδίδονται ταχύτερα. Το ConnectedCosmos αφορά την ασφαλή σύνδεσή τους μεταξύ τους και με τη Γη, ενώ το DataCosmos μετατρέπει εικόνες και δεδομένα αισθητήρων σε επιχειρησιακή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.