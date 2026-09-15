1o Βραβείο «Καλύτερη Νέα Ιδέα» η HellasQCI από το ΕΔΥΤΕ στα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μια σημαντική διάκριση για την Ελλάδα και την ανάπτυξη των κβαντικών επικοινωνιών αποτελεί το 1ο Βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Νέα Ιδέα», που απέσπασε η Εθνική Υποδομή Κβαντικών Επικοινωνιών HellasQCI που υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ στα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις 8 Σεπτεμβρίου. Το βραβείο αφορά στην κατηγορία για δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του.

Το έργο HellasQCI συντονίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και αποτελεί την εθνική συνιστώσα της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EuroQCI, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υποδομής κβαντικών επικοινωνιών για την ασφαλή μεταφορά και προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και δεδομένων την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών.

Το βραβείο απένειμε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Χρήστος Δερμετζόπουλος, στην ομάδα του έργου εκπροσωπούμενη από τους Η. Παπασταματίου, Senior Project Manager, ΕΔΥΤΕ και Συντονιστής του HellasQCI, Γ. Κανέλλος, Τεχνικός Συντονιστής του HellasQCI και εκπρόσωπος του ΕΚΠΑ, Σ. Παπαθανασοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρυζωνικότητας, Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας & Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και παρουσία του Αναπληρωτή Προέδρου της ΕΔΥΤΕ και Επίκουρου Καθηγητή ΕΚΠΑ, Δ. Κατσιάνη.

Η διάκριση αναδεικνύει τα σπουδαία βήματα που έχουν γίνει στην χώρα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και την ανθεκτικότητα και θωράκιση των κρίσιμων και κυβερνητικών υποδομών μέσω του στρατηγικού έργου HellasQCI, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική της Ελλάδας στον αναδυόμενο τομέα των κβαντικών τεχνολογιών.

Δηλώσεις :

Ο Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης δήλωσε:

«Η ανάπτυξη του HellasQCI αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και της τεχνολογικής κυριαρχίας της χώρας. Η Ελλάδα έχει πλέον δημιουργήσει σημαντικές εθνικές δυνατότητες στον τομέα των κβαντικών επικοινωνιών και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της πανευρωπαϊκής υποδομής EuroQCI. Η αξιοποίηση αυτών των υποδομών, σε συνδυασμό με τη συνεργασία της Πολιτείας, της ερευνητικής κοινότητας και της βιομηχανίας, δημιουργεί ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας και ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και ασφαλών επικοινωνιών. Η διάκριση του HellasQCI στα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί σημαντική αναγνώριση αυτής της συλλογικής προσπάθειας και της στρατηγικής σημασίας των κβαντικών τεχνολογιών για το μέλλον της χώρας. Συγχαίρω θερμά τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την ομάδα της ΕΔΥΤΕ και όλους τους εταίρους του HellasQCI για την αφοσίωση και την ουσιαστική συμβολή τους στην ανάπτυξη της εθνικής υποδομής. Η διάκριση αυτή δικαιώνει τη συλλογική τους προσπάθεια και αποδεικνύει τι μπορούμε να πετύχουμε με κοινό όραμα και στενή συνεργασία».

Ο Δημήτρης Κατσιάνης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΕΔΥΤΕ και Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, δήλωσε:

«Η διάκριση που έλαβε η ΕΔΥΤΕ για τη συμβολή της, μέσω του έργου HellasQCI, στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών για την Ελλάδα, αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης σε τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον των ασφαλών ψηφιακών επικοινωνιών. Θέλω να συγχαρώ θερμά την ομάδα έργου της ΕΔΥΤΕ και όλους τους εταίρους του HellasQCI, που με τεχνογνωσία, επιμονή και ουσιαστική συνεργασία μετέτρεψαν ένα φιλόδοξο όραμα σε εθνική υποδομή. Η διάκριση αυτή ανήκει πρωτίστως στους ανθρώπους που εργάστηκαν για την υλοποίησή της. Η ΕΔΥΤΕ, μέσα από το HellasQCI ένα έργο που βρίσκεται στην ολοκλήρωσή του, καθώς και τη συμμετοχή της ως συντονιστής στο νέο ευρωπαϊκό έργο SEEWQCI (South-East Europe to Western Europe Quantum Communication Infrastructure) και TransEuroOGS (Trans-European Optical Ground Stations), συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού οικοσυστήματος κβαντικών επικοινωνιών και στην υλοποίηση του οράματος του EuroQCI. Η βράβευση του HellasQCI αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση αυτής της συλλογικής προσπάθειας και της κατεύθυνσης που έχει χαράξει η Ελλάδα στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών και νιώθουμε περήφανοι στην ΕΔΥΤΕ που μπορούμε και συνεισφέρουμε με αυτό τον τρόπο στην εξέλιξη και την καινοτομία της χώρας».

Ο Ηλίας Παπασταματίου, Senior Project Manager της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και Συντονιστής της Εθνικής Υποδομής Κβαντικών Επικοινωνιών HellasQCI, δήλωσε:

«Η βράβευση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Κβαντικών Επικοινωνιών HellasQCI. Ευχαριστώ θερμά την ομάδα έργου και όλους τους εταίρους για την άριστη συνεργασία και την αφοσίωσή τους στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Σε τρία χρόνια, δημιουργήσαμε από το μηδέν ένα κβαντικά ασφαλές δίκτυο επικοινωνιών περίπου 700 χιλιομέτρων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, υλοποιήσαμε 17 εφαρμογές στη δημόσια διοίκηση, την υγεία, την έρευνα και τις κρίσιμες υποδομές και εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους. Δημιουργήσαμε ένα πεδίο ανάπτυξης και δοκιμής ελληνικών τεχνολογικών λύσεων, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων εταίρων μας και συνεχίζουμε συντονίζοντας το SEEWQCI και συμμετέχοντας στο TransEuroOGS, για την επέκταση της υποδομής και τη διασύνδεσή της με τις εθνικές υποδομές κβαντικών επικοινωνιών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μέσω επίγειων και δορυφορικών συνδέσεων».

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση των βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το έργο HellasQCI ( Εθνική Κβαντική Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή της Ελλάδας )

Το HellasQCI, έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσει την Εθνική Υποδομή Κβαντικής Επικοινωνίας της Ελλάδας στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής υποδομής EuroQCI. Το έργο που συντονίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και με την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τοποθετεί την Ελλάδα στην αιχμή της κβαντικής τεχνολογίας, προσφέροντας προηγμένες λύσεις για την ασφάλεια και τη διασύνδεση κρίσιμων επικοινωνιακών υποδομών.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η ενσωμάτωση συστημάτων διανομής κβαντικών κλειδιών (Quantum Key Distribution – QKD) που αποτελεί θεμέλιο λίθο για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων, διασφαλίζει την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών της χώρας, και δημιουργεί τις βάσεις για νέες εφαρμογές στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία.

Tο HellasQCI διασυνδέει τρία ελληνικά αστεροσκοπεία – του Χελμού στην Πελοπόννησο, του Χολομώντα στη Θεσσαλονίκη και του Σκίνακα στην Κρήτη – με μητροπολιτικά δίκτυα στην Αθήνα, την Θεσσαλονικη και το Ηράκλειο Κρήτης αντίστοιχα, τα οποία αναβαθμίζονται σε Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς, με δυνατότητες διανομής κβαντικών κλειδιών.

Το έργο HellasQCI αποτελεί κοινοπραξία αποτελούμενη από τους εξής εταίρους: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) (Συντονιστής), Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” (ΕΚΕΦΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), QUBITECH, SPACE HELLAS, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Motor Oil Ελλάς (MOH), Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Université du Luxembourg (Λουξεμβούργο), South East Technological University (Ιρλανδία).

Με όραμα την επιτάχυνση της έρευνας και της καινοτομίας, το HellasQCI αναπτύσσει το κβαντικό διαδίκτυο (quantum internet), προετοιμάζοντας το έδαφος για την επιτυχή και ασφαλή μετάβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες του μέλλοντος.

Περισσότερα: HellasQCI Booklet

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET )

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) είναι τεχνολογικός φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, που παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του Δημόσιου, ευρύτερου Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι υπεύθυνο για την προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών, την σύνταξη και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Κατέχει κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα, αξιοποιώντας εμπειρία λειτουργίας από το 1998 στους τομείς των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους, πληροφορικής. Διαχειρίζεται το Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων για HPC και συμβάλλει στη διαμόρφωση και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση, συντονίζοντας την ανάπτυξη του νέου Εθνικού Υπερυπολογιστή “ΔΑΙΔΑΛΟΣ”, του πρώτου Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης “PHAROS” και τη λειτουργία της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων. Σχεδιάζει τη στρατηγική και υλοποιεί έργα Ανοικτής Επιστήμης και Ευρωπαϊκού Πορτοφολιού Ψηφιακής Ταυτότητας, καθώς και την Εθνική Υποδομή Κβαντικής Επικοινωνίας της Ελλάδας, στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής υποδομής EuroQCI. Εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.

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