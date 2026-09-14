Η Intelli εντάσσεται στο G-Cloud 15 Framework της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Intelli Solutions Α.Ε., κορυφαίος πάροχος λύσεων Digital Identity, Digital Onboarding και Trust Infrastructure, ανακοινώνει την επιλογή της ως approved supplier στο G-Cloud 15 Framework της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, ενισχύοντας σημαντικά τη διεθνή της παρουσία και δημιουργώντας νέες δυνατότητες συνεργασίας με οργανισμούς του βρετανικού δημόσιου τομέα.

Το G-Cloud 15, το οποίο διαχειρίζεται το Crown Commercial Service (CCS), αποτελεί ένα από τα βασικά frameworks του Ηνωμένου Βασιλείου για την προμήθεια cloud τεχνολογιών και digital services από φορείς του Δημοσίου.

Μέσω του G-Cloud 15, κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες, οργανισμοί του NHS, τοπικές αρχές και άλλοι φορείς του UK Public Sector μπορούν να αναζητούν και να προμηθεύονται εγκεκριμένες cloud λύσεις και υπηρεσίες μέσω ενός καθιερωμένου και συμβατού με το βρετανικό κανονιστικό πλαίσιο μηχανισμού προμηθειών.

Πρόσβαση της Intelli Solutions στην αγορά του UK Public Sector

Η ένταξη της Intelli Solutions στο G-Cloud 15 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας και δημιουργεί έναν θεσμικά αναγνωρισμένο δίαυλο πρόσβασης στις ανάγκες ψηφιακού μετασχηματισμού του βρετανικού Δημοσίου.

Μέσω του framework, οι οργανισμοί του UK Public Sector μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις τεχνολογίες και τις λύσεις της Intelli, μεταξύ των οποίων και η πλατφόρμα idbox™ Digital Onboarding, με δυνατότητες:

Digital Identity & Identity Verification

KYC / KYB

AI-powered Document Processing

Biometric Verification & Liveness Detection

Fraud Prevention

Digital Onboarding & Workflow Automation

Trust & Compliance Infrastructure

Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να υποστηρίξουν οργανισμούς του Δημοσίου στην ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών ψηφιακών υπηρεσιών, αυτοματοποιώντας κρίσιμες διαδικασίες και βελτιώνοντας την εμπειρία των πολιτών και των χρηστών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός με επίκεντρο την εμπιστοσύνη

Η σύγχρονη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών απαιτεί όχι μόνο ευκολία και ταχύτητα, αλλά και υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ταυτοποίησης, προστασίας από απάτη και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η πλατφόρμα idbox™ συνδυάζει τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, βιομετρικής ταυτοποίησης, Intelligent Document Processing και Fraud Prevention, επιτρέποντας τη δημιουργία ασφαλών και frictionless ψηφιακών journeys.

Με αυτόν τον τρόπο, η Intelli Solutions υποστηρίζει οργανισμούς που επιδιώκουν να μετασχηματίσουν τις διαδικασίες τους, μειώνοντας τη χειροκίνητη εργασία και την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των ψηφιακών υπηρεσιών τους.

Από την Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα Digital Trust

Η συμμετοχή στο G-Cloud 15 εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της Intelli για την ανάπτυξη της παρουσίας της σε διεθνείς αγορές και την εξέλιξή της σε έναν διεθνή τεχνολογικό συνεργάτη στον χώρο του Digital Identity και Trust Infrastructure.

Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες που συνδυάζουν Artificial Intelligence, Biometrics, Identity Verification, Fraud Prevention και Compliance, με στόχο να προσφέρει ασφαλείς και scalable λύσεις σε οργανισμούς που πραγματοποιούν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Η ένταξη στο G-Cloud 15 έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της Intelli και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μεγάλων οργανισμών και θεσμικών αγορών.

Από την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο και από εκεί στις διεθνείς αγορές, η Intelli Solutions συνεχίζει να χτίζει την επόμενη γενιά του Digital Trust.