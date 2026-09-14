CBS: 35 έργα RRF που μετατρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε πράξη

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών προς όφελος της Δημόσιας Διοίκησης, της οικονομίας και των πολιτών.

Στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0, η Cosmos Business Systems έχει αναλάβει 35 έργα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών παρεμβάσεων σε τομείς όπως η Υγεία, η Δικαιοσύνη, η Δημόσια Διοίκηση, η Έρευνα, η ψηφιοποίηση, η διαλειτουργικότητα, τα Big Data και οι προηγμένες υπολογιστικές υποδομές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έργα όπως το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το e–Justice, η ψηφιοποίηση του Ελληνικού Κτηματολογίου, έργα για την ΑΑΔΕ, υποδομές High Performance Computing (HPC), καθώς και έργα ψηφιοποίησης, Web Services και διαλειτουργικότητας για σημαντικούς δημόσιους και ερευνητικούς οργανισμούς.

Το αποτύπωμα αυτών των παρεμβάσεων ξεπερνά την τεχνολογική αναβάθμιση. Μεταφράζεται σε ταχύτερες διαδικασίες, καλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, αποτελεσματικότερη λειτουργία των φορέων και νέες δυνατότητες για πολίτες, επαγγελματίες και την ερευνητική κοινότητα.

Με εξειδικευμένες ομάδες έργου, ισχυρή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων Πληροφορικής, η Cosmos Business Systems προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση και παράδοση των έργων που έχει αναλάβει, ανταποκρινόμενη στις τεχνικές απαιτήσεις και στα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Business Systems, δήλωσε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να επιταχύνουμε τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας και να δημιουργήσουμε υποδομές και υπηρεσίες με πραγματική αξία για τον πολίτη και την οικονομία. Για την Cosmos Business Systems, η συμμετοχή μας σε 35 έργα RRF αποτελεί ταυτόχρονα ευθύνη και ψήφο εμπιστοσύνης στην εμπειρία, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους μας. Στόχος μας είναι κάθε έργο που αναλαμβάνουμε να μετατρέπεται σε ένα λειτουργικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα που συμβάλλει στην επόμενη ημέρα της χώρας.»

Η συμμετοχή της Cosmos Business Systems στα έργα του RRF εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και αποδοτικών ψηφιακών υποδομών, με στόχο μια περισσότερο διασυνδεδεμένη, λειτουργική και τεχνολογικά ώριμη Ελλάδα.