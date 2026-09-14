Δήμος Νέστου & DOTSOFT: ψηφιακός μετασχηματισμός και έξυπνες υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις

Ο Δήμος Νέστου προχωρά σε ένα σημαντικό έργο ψηφιακού εκσυγχρονισμού, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, ασφαλούς και αποτελεσματικού αστικού περιβάλλοντος.

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα «έξυπνων» υπηρεσιών

Το έργο δεν αφορά μία μεμονωμένη ψηφιακή εφαρμογή, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύνολο συστημάτων που καλύπτει διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας του Δήμου και της καθημερινότητας των δημοτών. Ειδικότερα προβλέπονται:

Έξυπνες διαβάσεις πεζών, φιλικές προς ΑμεΑ , με συστήματα ανίχνευσης και αυτόματης προειδοποίησης των οδηγών.

, με συστήματα ανίχνευσης και αυτόματης προειδοποίησης των οδηγών. Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων , με αισθητήρες πληρότητας και ψηφιακή παρακολούθηση για καλύτερο σχεδιασμό της αποκομιδής.

, με αισθητήρες πληρότητας και ψηφιακή παρακολούθηση για καλύτερο σχεδιασμό της αποκομιδής. Ψηφιακή οργάνωση του Γραφείου Κίνησης και διαχείριση του δημοτικού στόλου , με GPS, τηλεματική και συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

, με GPS, τηλεματική και συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Έξυπνος Οδηγός Πόλης και Δήμου , για την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών, προσφορών, εκδηλώσεων και διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

, για την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών, προσφορών, εκδηλώσεων και διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίησης φακέλων .

. Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών , με δυνατότητες διαχείρισης αιτήσεων, παρουσιών και άμεσης ενημέρωσης των γονέων μέσω έξυπνης εφαρμογής.

, με δυνατότητες διαχείρισης αιτήσεων, παρουσιών και άμεσης ενημέρωσης των γονέων μέσω έξυπνης εφαρμογής. Ψηφιακή πλατφόρμα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες , με στόχο την καλύτερη ενημέρωση, παρακολούθηση προγραμμάτων και παροχή υποστήριξης.

, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση, παρακολούθηση προγραμμάτων και παροχή υποστήριξης. Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης των λαϊκών αγορών .

. Ηλεκτρονικά συστήματα διαβούλευσης για τον Προϋπολογισμό, το Τεχνικό Πρόγραμμα και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.

για τον Προϋπολογισμό, το Τεχνικό Πρόγραμμα και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου. Ηλεκτρονικό σύστημα οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής λειτουργίας του Δήμου , για την καλύτερη οργάνωση και αυτοματοποίηση καθημερινών διαδικασιών.

, για την καλύτερη οργάνωση και αυτοματοποίηση καθημερινών διαδικασιών. Σύστημα δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης , σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37122 και προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες.

, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37122 και προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες. Ολοκληρωμένη υποδομή κυβερνοασφάλειας και τηλεργασίας , για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, των υπολογιστών και των δεδομένων του Δήμου και των πολιτών.

, για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, των υπολογιστών και των δεδομένων του Δήμου και των πολιτών. Κεντρική Ενιαία Πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων , η οποία θα συγκεντρώνει πληροφορίες από τα επιμέρους συστήματα, υπηρεσίες και αισθητήρες.

, η οποία θα συγκεντρώνει πληροφορίες από τα επιμέρους συστήματα, υπηρεσίες και αισθητήρες. Εφαρμογές για κινητές συσκευές και ψηφιακά εργαλεία, ώστε σημαντικές υπηρεσίες να είναι πιο άμεσα προσβάσιμες από τους πολίτες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία της Κεντρικής Ενιαίας Πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης και αξιοποίησης των δεδομένων που παράγονται από τις διαφορετικές ψηφιακές δράσεις. Μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εποπτείας, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα της λειτουργίας του Δήμου και να αξιοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Η προβλεπόμενη πλατφόρμα βασίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων.

Ψηφιακές υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη

Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Νέστου επιδιώκει να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως εργαλείο για την καλύτερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η ψηφιακή μετάβαση θα συμβάλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων και του δημοτικού στόλου, στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, στην καλύτερη οργάνωση των δημοτικών δομών, στην υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και στη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες διαβούλευσης.

Παράλληλα, η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και η κεντρική διαχείριση των πληροφοριών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα πιο ασφαλές και οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον, ικανό να υποστηρίξει και νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο μέλλον. Η τεχνική λύση του έργου προβλέπει συνολικά ζητήματα διαλειτουργικότητας, ασφάλειας, προσβασιμότητας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας δεδομένων, καθώς και δυνατότητες επέκτασης των συστημάτων.

Με το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος Νέστου κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα σύγχρονο μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης, στο οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες, τα δεδομένα και οι έξυπνες εφαρμογές αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών, την καλύτερη αξιοποίηση των δημοτικών πόρων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η πράξη «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», στην Προτεραιότητα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα».