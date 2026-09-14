Η Gartner ξεχωρίζει τρεις τεχνολογικές προκλήσεις για τις κυβερνήσεις

Η Gartner τοποθετεί την αξιοποίηση της agentic AI, την προσαρμοστική κυβερνοασφάλεια και την αναδιοργάνωση των τεχνολογικών υπηρεσιών στις βασικές προκλήσεις των κυβερνήσεων. Η εταιρεία εκτιμά ότι ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την ανάγκη εκσυγχρονισμού των λειτουργιών του, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε κυβερνοαπειλές και την αυξανόμενη απαίτηση των πολιτών για καλύτερες υπηρεσίες.

Οι πιέσεις αυτές εντείνονται μέσα σε συνθήκες οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, σύμφωνα με την Gartner. Η εταιρεία παρουσίασε τις εκτιμήσεις της στο Gartner IT Symposium/Xpo, στο Gold Coast, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία περνά πλέον από μεμονωμένα έργα σε ευρύτερες οργανωτικές αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων φορέων.

Η διακυβέρνηση της agentic AI

Πρώτη τάση αποτελεί η διαχείριση του ευρύτερου αντίκτυπου της agentic AI. Καθώς οι κυβερνήσεις κινούνται πέρα από την πειραματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης προς υιοθέτηση σε κλίμακα, οι AI agents αναμένεται να υποστηρίζουν λειτουργίες του Δημοσίου, να βελτιώνουν την εμπειρία των πολιτών, να επιταχύνουν την ανάπτυξη λογισμικού και να αυτοματοποιούν αποφάσεις ρουτίνας.

Ο Dean Lacheca, VP Analyst της Gartner, ανέφερε ότι η συζήτηση γύρω από την AI χρειάζεται να μετακινηθεί από την τεχνολογική υλοποίηση στον οργανωτικό μετασχηματισμό. Όπως είπε, η αποτελεσματική αξιοποίηση των AI agents προϋποθέτει σύγχρονη διακυβέρνηση, ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, με βάση που θα μπορεί να προσαρμόζεται σε μελλοντικές καινοτομίες.

Η Gartner αναφέρει ότι πολλές κυβερνήσεις ήδη εξετάζουν πλαίσια διακυβέρνησης, ψηφιακές ταυτότητες και λειτουργικά μοντέλα για τη χρήση των AI agents. Συστήνει επίσης οδικούς χάρτες τεχνητής νοημοσύνης που θα βασίζονται στα αποτελέσματα και σαφείς δείκτες για τη μέτρηση της αξίας των σχετικών επενδύσεων.

Κυβερνοασφάλεια με συνεχή προσαρμογή

Η δεύτερη τάση αφορά μια κουλτούρα κυβερνοασφάλειας που εξελίσσεται διαρκώς. Η Gartner συνδέει την αλλαγή αυτή με την πρόοδο της AI, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την εμφάνιση της κβαντικής υπολογιστικής, παράγοντες που μεταβάλλουν το τοπίο των απειλών και τις απαιτήσεις προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών.

Κατά τον Dean Lacheca, η AI μειώνει τον χρόνο που μεσολαβεί από την ανακάλυψη μιας ευπάθειας έως την εκμετάλλευσή της. Η κβαντική υπολογιστική, πρόσθεσε, ωθεί τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν την προστασία των κρίσιμων δεδομένων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Gartner θέτει την ανθεκτικότητα, την αυτοματοποίηση και την κρυπτογραφική ευελιξία στον πυρήνα της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας.

Η εταιρεία προτείνει αυτοματοποίηση των λειτουργιών ασφαλείας όπου αυτό είναι εφικτό, καλύτερη ορατότητα στις ψηφιακές εφοδιαστικές αλυσίδες, σχέδια ετοιμότητας για μετακβαντική κρυπτογραφία και ισχυρότερη διακυβέρνηση για την κυριαρχία των δεδομένων και τον κίνδυνο από τρίτους.

Οι δεξιότητες και το μοντέλο υπηρεσιών

Η τρίτη τάση αφορά τον τρόπο παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών στις κυβερνήσεις. Αναδυόμενες τεχνολογίες, εργαζόμενοι με μεγαλύτερη ψηφιακή εξοικείωση και η ζήτηση για νέες τεχνικές δεξιότητες αναγκάζουν τους δημόσιους οργανισμούς να επανεξετάσουν τα μοντέλα λειτουργίας τους.

Η Gartner εκτιμά ότι οι οργανισμοί που θα προετοιμαστούν για το μέλλον θα στηρίζονται σε εργατικό δυναμικό με ψηφιακό και AI γραμματισμό, καθώς και σε προσαρμοστικά μοντέλα λειτουργίας και διακυβέρνησης. Στόχος παραμένει η ενίσχυση της καινοτομίας, με διατήρηση της λογοδοσίας.

«Η τεχνολογία από μόνη της θα αποτελεί πάντοτε απλώς ένα εργαλείο ή έναν καταλύτη· ο μετασχηματισμός αφορά τελικά τους ανθρώπους», ανέφερε ο Lacheca. Κατά την Gartner, οι τομείς πληροφορικής του Δημοσίου που θα διατηρήσουν τη σημασία τους θα είναι εκείνοι που επενδύουν στις ικανότητες του προσωπικού, επανασχεδιάζουν την εργασία και χτίζουν μοντέλα που ακολουθούν τον ρυθμό της τεχνολογικής αλλαγής.