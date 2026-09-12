Οκτώ ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης αναζητούν ολοκλήρωση μέσω ΕΠΑ

Μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης επιχειρεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να κλείσει τις εκκρεμότητες οκτώ ήδη συμβασιοποιημένων ψηφιακών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν εντός της περιόδου επιλεξιμότητάς του.

Για τη συνέχιση της υλοποίησής τους διατίθενται 11,185 εκατ. ευρώ από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Η νέα πρόσκληση αποτυπώνει τα έργα που χρειάζονται πλήρη ή μερική μεταφορά σε άλλη πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να ολοκληρωθούν.

Μεταξύ αυτών είναι το Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με δικαιούχο την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Η πρόσκληση αφορά την ενεργοποίηση δικαιωμάτων προαίρεσης για πρόσθετες υπηρεσίες επέκτασης και βελτίωσης του συστήματος.

Στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας επόμενης γενιάς, με δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προβλέπεται επίσης ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για πρόσθετες υπηρεσίες επέκτασης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στην ίδια διαδικασία εντάσσονται οι Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το συγκεκριμένο αντικείμενο συνδέεται με την υποστήριξη των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (Cloud Services) του Δημοσίου και τη μετάβαση πληροφοριακών συστημάτων στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud).

Πιο σαφής είναι η εικόνα στην περίπτωση της ΗΔΙΚΑ. Οι εκτελεστικές συμβάσεις 7 και 8 του τμήματος που αφορά το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δεν κατάφεραν, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης όπως οι υπόλοιπες και χρειάζεται να μεταφερθούν στο ΕΠΑ. Αφορούν, μεταξύ άλλων, νέες παρεμβάσεις στο σύστημα, υποστήριξη χρηστών και παραγωγή αναφορών.

Στα έργα περιλαμβάνεται και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας, με βασικό αντικείμενο τη δωρεάν παροχή απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσω του δικτύου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Οι συμβάσεις που αναφέρονται στο έγγραφο καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη των χρηστών, τη διαχείριση αιτημάτων και την επέκταση της ισχύος των ψηφιακών υπογραφών και των σχετικών πιστοποιητικών.

Χρηματοδότηση προβλέπεται και για τις Δράσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριών και των συστημάτων του Δημόσιου Τομέα. Το έργο αφορά την επιχειρησιακή συνέχεια της Δημόσιας Διοίκησης και τη δυνατότητα ασφαλούς εξ αποστάσεως εργασίας για τους φορείς που εντάσσονται στη δράση.

Ένα ακόμη έργο είναι η Αναβάθμιση Υπηρεσιών για την Ηλεκτρονική Υποβολή, τον Έλεγχο και την Επεξεργασία Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – Πόθεν Έσχες. Προβλέπει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του πληροφοριακού συστήματος, την ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του και τη διασύνδεσή του με άλλα συστήματα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει υπογράψει προγραμματική συμφωνία με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την υλοποίησή του, ενώ φορέας λειτουργίας του υφιστάμενου ηλεκτρονικού Πόθεν Έσχες (e-Pothen) είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης οι Δράσεις επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Το έργο αφορά την αναβάθμιση κεντρικών κόμβων σε Ηράκλειο, Χανιά, Λάρισα, Πάτρα, Λαμία και Ιωάννινα, όπου πρέπει να συνδεθεί μεγάλος αριθμός δημόσιων φορέων. Στην πρόσκληση επισημαίνονται ιδιαίτερα οι αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η ένταξη νοσοκομείων και των ψηφιακών εφαρμογών τους.

Η επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Η πρόσκληση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν και άλλα έργα που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις μεταφοράς από το Ταμείο Ανάκαμψης.