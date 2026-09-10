ΕΕΤΤ: σε διαβούλευση αυξήσεις στα διοικητικά τέλη των παρόχων

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ετήσιων διοικητικών τελών που καταβάλλουν οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών προτείνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με στόχο τα σχετικά έσοδα να καλύπτουν το διοικητικό κόστος λειτουργίας της. Η πρόταση έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται στις 9 Οκτωβρίου 2026, στις 15.00.

Η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι ο σημερινός αλγόριθμος υπολογισμού των τελών έχει καθοριστεί από το 2006 και παραμένει έκτοτε αμετάβλητος, παρότι η αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει αλλάξει σημαντικά. Την ίδια περίοδο έχουν αυξηθεί και οι διοικητικές δαπάνες της Αρχής, λόγω νέων αρμοδιοτήτων και προσθήκης προσωπικού, χωρίς αντίστοιχη εξέλιξη στα έσοδα από τα τέλη.

Με το ισχύον σύστημα, τα ετήσια διοικητικά τέλη υπολογίζονται στα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή δημόσιων δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων διεθνούς περιαγωγής. Από τη βάση υπολογισμού αφαιρούνται σήμερα οι δαπάνες για τέλη τερματισμού κλήσεων που αποδίδονται σε τρίτους. Η ΕΕΤΤ αναφέρει ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει δημιουργήσει δυσκολίες στην εφαρμογή του μηχανισμού, με παρόχους να ζητούν διευκρινίσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υποβάλλουν διορθωτικές δηλώσεις.

Η πρόταση προβλέπει να μην αφαιρούνται πλέον αυτές οι δαπάνες, ώστε ο υπολογισμός να γίνεται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους παρόχους. Θα εξακολουθούν, ωστόσο, να εξαιρούνται από τα έσοδα οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα.

Δεν αλλάζει το όριο των 150.000 ευρώ ετήσιων εσόδων, κάτω από το οποίο τα διοικητικά τέλη παραμένουν μηδενικά. Για τις επιχειρήσεις που ξεπερνούν το συγκεκριμένο επίπεδο, η ΕΕΤΤ προτείνει το τέλος να αποτελείται από ένα σταθερό και ένα μεταβλητό μέρος. Για τη ζώνη εσόδων από 150.000 έως 750 εκατ. ευρώ προβλέπεται σταθερό ποσό 500 ευρώ και συντελεστής 0,004, ενώ για τη ζώνη άνω των 750 εκατ. ευρώ ο συντελεστής είναι 0,0025.

Στόχος της ΕΕΤΤ είναι, όπως αναφέρει στο κείμενο της διαβούλευσης, να υπάρξει «πιο ουσιαστική συμμετοχή» στα ετήσια διοικητικά τέλη των επιχειρήσεων με έσοδα άνω των 150.000 ευρώ. Σήμερα, για έσοδα έως 250 εκατ. ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 0,0025. Η Αρχή αναφέρει ως παράδειγμα ότι επιχείρηση με έσοδα 1 εκατ. ευρώ καταβάλλει ετήσιο διοικητικό τέλος 2.125 ευρώ. Με τη νέα πρόταση καταργείται ο μειωμένος συντελεστής για αυτή την κατηγορία εσόδων, ενώ αυξάνεται και ο συντελεστής που εφαρμόζεται πάνω από τα 750 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά στοιχεία που παραθέτει η ΕΕΤΤ δείχνουν ότι η διαφορά μεταξύ διοικητικών εσόδων και δαπανών έχει διευρυνθεί. Το 2023 τα έσοδα από τα τέλη ήταν 11,8 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες 12 εκατ. ευρώ. Το 2024 οι διοικητικές δαπάνες του τομέα τηλεπικοινωνιών, χωρίς εκείνες που αφορούν τη διαχείριση των ονομάτων χώρου .gr, ανήλθαν σε περίπου 14,1 εκατ. ευρώ, έναντι εσόδων 11,7 εκατ. ευρώ. Το 2025 τα έσοδα περιορίστηκαν στα 10 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες έφθασαν τα 14,3 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των εσόδων από διοικητικά τέλη μεταξύ 2024 και 2025 δεν αποδίδεται από την ΕΕΤΤ σε πτώση των εσόδων των εταιρειών του κλάδου, αλλά στις αλλαγές που σημειώθηκαν στην αγορά και ειδικότερα σε απορροφήσεις επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου. Με τον υφιστάμενο αλγόριθμο, για συνολικά έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ ο συντελεστής υπολογισμού μειώνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα μετά τις απορροφήσεις να περιορίζονται τα τέλη που προκύπτουν.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΕΤΤ, εάν οι προτεινόμενες αλλαγές είχαν εφαρμοστεί για τον υπολογισμό των διοικητικών τελών του 2025, θα είχε επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των σχετικών εσόδων και των διοικητικών δαπανών.