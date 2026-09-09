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Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου

Στο 35% το νέο δίκτυο της Lancom προς τα σύνορα με τη Βουλγαρία

Τέτη ΗγουμενίδηBy 2 Mins Read Focus - Ελληνική Αγορά IT
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Αύξηση 23,8% στον κύκλο εργασιών κατέγραψε η Lancom το 2025, με τα έσοδά της να διαμορφώνονται σε 8,36 εκατ. ευρώ, έναντι 6,75 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Την ίδια περίοδο η εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα, με την επέκταση του κέντρου δεδομένων (data center) Balkan Gate Thessaloniki και την κατασκευή νέου τηλεπικοινωνιακού δικτύου προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 5,14 εκατ. ευρώ, από 4,60 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,64%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,16 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 1,68 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 2,17 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν τα 2,81 εκατ. ευρώ.

Στο επενδυτικό σκέλος βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση (Phase II) επέκτασης του Balkan Gate Thessaloniki, η οποία προβλέπει περαιτέρω αύξηση της δυναμικότητας του κέντρου δεδομένων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή του ιδιόκτητου τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Lancom προς τον Προμαχώνα και τα σύνορα με τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με την εταιρεία, έχει ήδη υλοποιηθεί περισσότερο από το 35% του έργου.

Το συγκεκριμένο δίκτυο εντάσσεται στον σχεδιασμό της Lancom για ισχυρότερη διασύνδεση της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, συμπληρώνοντας την παρουσία της εταιρείας σε κέντρα δεδομένων (data centers), υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud), τηλεπικοινωνίες και κυβερνοασφάλεια.

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Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

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