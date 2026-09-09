Στο 35% το νέο δίκτυο της Lancom προς τα σύνορα με τη Βουλγαρία

Αύξηση 23,8% στον κύκλο εργασιών κατέγραψε η Lancom το 2025, με τα έσοδά της να διαμορφώνονται σε 8,36 εκατ. ευρώ, έναντι 6,75 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Την ίδια περίοδο η εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα, με την επέκταση του κέντρου δεδομένων (data center) Balkan Gate Thessaloniki και την κατασκευή νέου τηλεπικοινωνιακού δικτύου προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 5,14 εκατ. ευρώ, από 4,60 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,64%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,16 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 1,68 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 2,17 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν τα 2,81 εκατ. ευρώ.

Στο επενδυτικό σκέλος βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση (Phase II) επέκτασης του Balkan Gate Thessaloniki, η οποία προβλέπει περαιτέρω αύξηση της δυναμικότητας του κέντρου δεδομένων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή του ιδιόκτητου τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Lancom προς τον Προμαχώνα και τα σύνορα με τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με την εταιρεία, έχει ήδη υλοποιηθεί περισσότερο από το 35% του έργου.

Το συγκεκριμένο δίκτυο εντάσσεται στον σχεδιασμό της Lancom για ισχυρότερη διασύνδεση της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, συμπληρώνοντας την παρουσία της εταιρείας σε κέντρα δεδομένων (data centers), υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud), τηλεπικοινωνίες και κυβερνοασφάλεια.