Η μετάβαση σε Telekom και τα ανοιχτά μέτωπα στην αγορά τηλεπικοινωνιών

Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια για τη μετάβαση του ΟΤΕ από το Cosmote Telekom στο Telekom ξεκινά σήμερα, με τη νέα εμπορική ταυτότητα να περνά σταδιακά στα σημεία επαφής με τους πελάτες, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, στα καταστήματα και στις ψηφιακές εφαρμογές.

Στην Αθήνα θα βρεθούν ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Telekom Tim Höttges και η Dominique Leroy, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα την Ευρώπη. Μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ Κώστα Νεμπή θα συναντηθούν αύριο το πρωί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ανάλογες επαφές πραγματοποιούνται κατά τις επισκέψεις στην Ελλάδα της ανώτατης διοίκησης του γερμανικού ομίλου. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν αυτή τη φορά το ρυθμιστικό περιβάλλον, η διευκόλυνση των επενδύσεων και άλλα ζητήματα που απασχολούν τον τηλεπικοινωνιακό κλάδο.

Όπως εκτιμάται, μεταξύ αυτών θα είναι και οι κινήσεις της ΔΕΗ, η οποία έχει αναπτύξει δίκτυο οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home – FTTH) και έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και για την κινητή.

Στη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις ζώνες των 900 MHz και 1.800 MHz η ΔΕΗ ανέφερε ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην επικείμενη απονομή φάσματος, με στόχο την ανάπτυξη νέας υποδομής 5G μέσω της ΔΕΗ FiberGrid. Στην ίδια τοποθέτηση έκανε ρητή αναφορά στην ενδεχόμενη είσοδο της θυγατρικής της στην αγορά κινητών επικοινωνιών.

Μετά τη διαβούλευση, ωστόσο, η διοίκηση της ΔΕΗ δεν έχει επανέλθει με αντίστοιχα σαφή δημόσια τοποθέτηση για τις προθέσεις της. Το θέμα παραμένει ανοιχτό.

Τα δικαιώματα χρήσης στις δύο ζώνες λήγουν το 2027. Μια ουσιαστική ανακατανομή τους ή, πολύ περισσότερο, μια αναδιανομή του συνόλου του φάσματος θα επηρέαζε τις σημερινές θέσεις του ΟΤΕ, της Vodafone και της Nova και θα είχε σημαντικό κόστος για τους παρόχους.

Για τους υφιστάμενους παρόχους έχει σημασία και το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί συμμετοχή 33,4% στη ΔΕΗ, ιδίως όταν η συζήτηση αφορά την κατανομή ενός περιορισμένου δημόσιου πόρου όπως το ραδιοφάσμα.

Στις σταθερές τηλεπικοινωνίες, η ΔΕΗ έχει επίσης συμφωνήσει με τη Vodafone Ελλάδας ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών όρων (Non-Binding Term Sheet) για την πιθανή δημιουργία κοινής εταιρείας με συμμετοχή 50%-50%, μέσω της συγχώνευσης της ΔΕΗ FiberGrid και της Fiber2All. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Η επίσκεψη των στελεχών της Deutsche Telekom συνδέεται και με το πρώτο T-Style Day σε επίπεδο ολόκληρου του ομίλου, το οποίο πραγματοποιείται αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα.