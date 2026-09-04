Το ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην 90η ΔΕΘ

Δυναμική παρουσία θα έχει και φέτος το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 5-13 Σεπτεμβρίου 2026, με ομιλίες, panels συζητήσεων και εκθέματα στην αιχμή της καινοτομίας, στο περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ομιλίες & Πάνελ

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου

16:20-16:40, «ΙΤΕ: Μετατρέποντας την επιστημονική αριστεία σε εθνική αναπτυξιακή δύναμη»,

Καθ. Βασίλης Χαρμανδάρης, Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου

20:30-20:50, «Ποιότητα Εσωτερικού Αέρα (ΙΑQ) και Φωτοκατάλυση»

Δρ. Βασίλης Μπίνας, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)/ΙΤΕ

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου

17:00-18:30, «Διάστημα για την Κοινωνία: Επιστήμη, Καινοτομία και Ανθεκτικότητα» (πάνελ)

Συμμετέχουν: καθ. Βάιος Λάππας (ΕΚΠΑ), Αλεξία Τσούνη (ΕΑΑ), καθ. Μένιος Τσιγάνης (ΑΠΘ), Μπέττυ Χαραλαμποπούλου (GEOSYSTEMS HELLAS S.A.)

Συντονισμός: Καθ. Παναγιώτης Τσακαλίδης, Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΙΤΕ

(πάνελ) καθ. Βάιος Λάππας (ΕΚΠΑ), Αλεξία Τσούνη (ΕΑΑ), καθ. Μένιος Τσιγάνης (ΑΠΘ), Μπέττυ Χαραλαμποπούλου (GEOSYSTEMS HELLAS S.A.) Καθ. Παναγιώτης Τσακαλίδης, Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΙΤΕ 18:30-18:45, Σύνδεση με Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, Παρουσίαση ρομποτικού τηλεσκοπίου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου

17:00-17:30, «Το όχημα για ανταγωνιστικά ελληνικά chips Εφαρμογών RADAR & Connectivity, διττής χρήσης»

Δρ. Εμμανουήλ Τριχάς, Υπεύθυνος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Πιλοτικής Γραμμής Νανοηλεκτρονικής SMARTEC, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ)

20:00-20:30, «Νέας γενιάς έξυπνη συσκευασία τροφίμων με αισθητήρες χαμηλού κόστους», Δρ. Βασίλης Μπίνας, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, ΙΤΕ-ΙΗΔΛ

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου

19:30-20:00, «Εξελιγμένες Τεχνολογίες Φωτονικών Αισθητήρων για Εφαρμογές στην Άμυνα και την Κοινωνία», Δρ. Σταύρος Πισσαδάκης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ-ΙΗΔΛ

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου

17:30-18:30, «Spin offs από ερευνητικά κέντρα με τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας ως κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας»

Συμμετέχουν: Καθ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης (ΕΙΕ), Δρ. Αθανάσιος Ράγκος, Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), Δρ. Διονύσης Πατήρης, Επικεφαλής ΓΜΤ (ΕΛΚΕΘΕ), Δρ. Κωνσταντίνος Βαβέκης (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ)

Συντονιστής: Μανώλης Βεργετάκης, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

18:30-19:30, «Οι προκλήσεις των ESG κριτηρίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η λειτουργία τους ως παράγοντας επιτυχίας»

Συμμετέχουν: Δήμητρα Γιορδαμλή (PRISMA Electronics S.A.), Νικόλας Κακκογιάννης (Resnovae), Εμμανουήλ Βλαχογιάννης (ΕΒΕΘ), Δρ. Κωνσταντίνος Βαβέκης, ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Συντονιστής: Δρ. Αχιλλέας Μπάρλας, Συντονιστής EEN-Hellas & Innovation in SMEs Unit, ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Εκθέματα

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ)

Ομάδα Μικρο-Νανοηλεκτρονικής

Κυκλώματα εκπομπής και λήψης ραδιοκυμάτων μικρών διαστάσεων σχεδιασμένα για μικρο-δορυφόρους και δημιουργία ραδιοφάρων ταυτοποίησης (European Space Agency, ARTES) (https://sidloc.org/).

Πολυφασματική επιφάνεια καμουφλάζ για Ραντάρ και υπέρυθρες με ικανότητα αλλαγής συμπεριφοράς https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/himmoda-factsheet-eda.pdf

Wafers-δισκία μικροκυματικών νανοκυκλωμάτων Νιτριδίου του Γαλλίου (GaN) για εφαρμογές σε συστήματα ανίχνευσης, εντοπισμού & συνδεσιμότητας (Radar & Connectivity).

Νιτριδίου του Γαλλίου (GaN) για εφαρμογές σε συστήματα ανίχνευσης, εντοπισμού & συνδεσιμότητας (Radar & Connectivity). Εύκαμπτες Μεμβράνες Νανοκυκλωμάτων Ενισχυτών Νιτριδίου του Γαλλίου (GaN) για εφαρμογές σε συστήματα κεραιών, που δύνανται να τοποθετηθούν σε καμπύλες επιφάνειες αεροσκαφών, σκαφών επιφανείας ή επίγειων οχημάτων.

Ινστιτούτο Πληροφορικής

SPACE-Crete: Νέο Κέντρο ΑριστείαςΚρήτης σε Αναδυόμενες Διαστημικές Τεχνολογίες: ένα πλήρως ολοκληρωμένο διαστημικό οικοσύστημα που δημιουργείται για πρώτη φορά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας με έμφαση στις διαστημικές επικοινωνίες, την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος, καθώς και την παρατήρηση της Γης. Θα καλύπτει όλο το φάσμα της καινοτομίας, από τη βασική έρευνα έως την τεχνολογική ωρίμανση και την αξιοποίηση των τεχνολογιών από τη βιομηχανία, ενισχύοντας τη στρατηγική διαστημική κατεύθυνση της Ελλάδας. Ιδιαίτερα για την Κρήτη, θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων υψηλής εξειδίκευσης και στην προσέλκυση νεοφυών επιχειρήσεων βαθιάς τεχνολογίας. Προϋπολογισμός: 35 εκατ. €. Συντονιστής: Καθ. Παναγιώτης Τσακαλίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. (https://space-crete.eu/)

Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Κυβερνοασφάλειας

Cretan Security Operations Center (C–SOC): Σύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας στην Κρήτη, που επιτρέπει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να μειώσουν τον κυβερνοκίνδυνο χωρίς επένδυση σε εσωτερικές υποδομές, παρέχοντας αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις. Παρέχει συνεχή παρακολούθηση απειλών, αξιολόγηση ευπαθειών, έγκαιρη ανίχνευση και απόκριση σε περιστατικά, συμβάλλοντας στη μείωση λειτουργικών απωλειών, διακοπών λειτουργίας και οικονομικών επιπτώσεων (https://c-soc.eu/ )

Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή

Διασυνδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0. Μια κεντρική, διαλειτουργική πλατφόρμα διαχείρισης Έξυπνων Πόλεων, που περιέχει πλήθος ενοποιημένων υπηρεσιών, από επτά ελληνικές πόλεις (Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Τρίκαλα, Κοζάνη, Καστοριά, Ηράκλειο). Η πλατφόρμα επιτρέπει την απευθείας άντληση και οπτικοποίηση ετερογενών δεδομένων, καθιστώντας εφικτή την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Θα παρουσιαστούν 3 πιλοτικές εφαρμογές ως demos: Walk&Snap: παιχνίδι γεωεντοπισμού για κινητά, που μετατρέπει τον περίπατο σε βιώσιμη κινητικότητα, Green App : έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων με ΑΙ, IoT και σύστημα επιβραβεύσεων, Διαδραστικός Πίνακας Ελέγχου : σύστημα από πολλαπλές πλατφόρμες που οπτικοποιεί περιβαλλοντικά δεδομένα (ποιότητα αέρα, θόρυβο κ.α.) για αξιοποίηση από πολίτες και αρχές. (https://www.smartcitiesecosystem.gr/)

Μια κεντρική, διαλειτουργική πλατφόρμα διαχείρισης Έξυπνων Πόλεων, που περιέχει πλήθος ενοποιημένων υπηρεσιών, από επτά ελληνικές πόλεις (Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Τρίκαλα, Κοζάνη, Καστοριά, Ηράκλειο). Η πλατφόρμα επιτρέπει την απευθείας άντληση και οπτικοποίηση ετερογενών δεδομένων, καθιστώντας εφικτή την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Θα παρουσιαστούν 3 πιλοτικές εφαρμογές ως demos: παιχνίδι γεωεντοπισμού για κινητά, που μετατρέπει τον περίπατο σε βιώσιμη κινητικότητα, : έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων με ΑΙ, IoT και σύστημα επιβραβεύσεων, : σύστημα από πολλαπλές πλατφόρμες που οπτικοποιεί περιβαλλοντικά δεδομένα (ποιότητα αέρα, θόρυβο κ.α.) για αξιοποίηση από πολίτες και αρχές. (https://www.smartcitiesecosystem.gr/) WeaveXR: Ένα σύστημα επαυξημένης/μικτής Πραγματικότητας (XR) που επιτρέπει τη δημιουργία και προσαρμογή ψηφιακού περιεχομένου απευθείας στον φυσικό χώρο, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις ανάπτυξης λογισμικού. Το WeaveXR επιτρέπει στον χρήστη να τοποθετεί, να μετακινεί και να προσαρμόζει το περιεχόμενο απευθείας στο φυσικό περιβάλλον, φορώντας τη συσκευή και βλέποντας το αποτέλεσμα σε πραγματικό χρόνο και κλίμακα.

Οι επισκέπτες θα δουν τη χρήση της εφαρμογής όπως έχει σχεδιαστεί για υποστήριξη επαγγελματιών που εργάζονται σε εξωτερικούς ή υπό κατασκευή χώρους (μηχανικούς, αρχιτέκτονες), αλλά και επιμελητών μουσειακών εκθέσεων.

PotteryXR: Εκμάθηση Κεραμικής με Τεχνολογίες Εκτεταμένης Πραγματικότητας Διαδραστική εμπειρία μικτής πραγματικότητας. Απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και επιτρέπει τη δημιουργία, διαμόρφωση και διακόσμηση εικονικών αγγείων, με χάραξη πηλού σε πραγματικό χρόνο και ψηφιακά πινέλα διακόσμησης. Προσομοιώνοντας την παραδοσιακή αγγειοπλαστική, το σύστημα ενισχύει τη δημιουργικότητα, τις κινητικές δεξιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από καινοτόμο ψηφιακή παιδαγωγική.

Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος

ARC — Πλατφόρμα Εναέριων Επιχειρήσεων με Υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης– μια πλατφόρμα διττής χρήσης για εναέρια επιτήρηση και επιχειρησιακή υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης. Μετατρέπει ζωντανές ροές από drones και κάμερες σε αξιοποιήσιμη επιχειρησιακή πληροφορία, μέσω ανίχνευσης αντικειμένων, έξυπνων ειδοποιήσεων, παρακολούθησης ζωνών ενδιαφέροντος και δημιουργίας δομημένων αναφορών. Σχεδιασμένο για εφαρμογές πολιτικής προστασίας και άμυνας, υποστηρίζει έρευνα-διάσωση, επιτήρηση πυρκαγιών, διαχείριση καταστροφών, θαλάσσια επιτήρηση, προστασία υποδομών, ασφάλεια συνόρων και στρατιωτικές επιχειρήσεις πεδίου. Παραμένει ανθρωποκεντρικό, ενισχύοντας την επίγνωση κατάστασης του χειριστή χωρίς να τον υποκαθιστά στη λήψη αποφάσεων. https://arcagent.eu/

Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης & Ρομποτικής

Πολυτροπικός αισθητήρας ανίχνευσης ελαττωμάτων που βασίζεται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης με στόχο να υποστηρίζει εφαρμογές βιομηχανικού ποιοτικού ελέγχου . https://www.magician-project.eu/

που βασίζεται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης με στόχο να υποστηρίζει εφαρμογές βιομηχανικού ποιοτικού ελέγχου https://www.magician-project.eu/ Μέθοδος εκτίμησης της τρισδιάστατης στάσης και του σχήματος του ανθρώπινου σώματος, η οποία λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και εφαρμόζεται στην οπτική πληροφορία που προσλαμβάνεται από μία συμβατική κάμερα.

η οποία λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και εφαρμόζεται στην οπτική πληροφορία που προσλαμβάνεται από μία συμβατική κάμερα. Υπολογιστική μέθοδος για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών (εκτίμηση βάθους, προσανατολισμό επιφανειών, κατάτμηση αντικειμένων και απλή λεκτική περιγραφή) της σκηνής που παρατηρείται από μια συμβατική κάμερα.

Τμήμα Συστημάτων και Δικτύων

e-ROE: μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή που αυτοματοποιεί τη διαδικασία προμηθειών και διαχείρισης δαπανών έως 30.000€, συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας και την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών. Αποτελεί μια ώριμη GovTech λύση, με δυνατότητες όπως ψηφιακές υπογραφές, αυτόματες αναρτήσεις σε Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ και διασύνδεση με SAP.

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)

Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και προηγμένων ενεργειακών συστημάτων

Ηλεκτρισμός από την κίνηση του ανθρώπινου σώματος: έξυπνα υφάσματα και εύκαμπτα ηλεκτρονικά – Διαδραστικό έκθεμα που παρουσιάζει πώς η απλή αφή σε ένα ειδικά σχεδιασμένο ύφασμα μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και να ενεργοποιήσει ένα LED. Στο ύφασμα έχουν ενσωματωθεί τριβοηλεκτρικές νανογεννήτριες, μια τεχνολογία που ανοίγει τον δρόμο για έξυπνα υφάσματα και φορετά ηλεκτρονικά χωρίς ανάγκη μπαταρίας. (https://graphergia.eu/)

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μοριακής Φασματοσκοπίας

Tεχνολογία ανάπτυξης τεχνικών υφασμάτων βέλτιστης απόδοσης έναντι βάρους, για θώρακες ατομικής προστασίας (THORAX–D). Προηγμένα υφάσματα που χρησιμοποιούνται σε λύσεις προστασίας σε εύκαμπτα και μη-εύκαμπτα πάνελ με ελαφρύ βάρος. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε ίνες, υφάσματα και σύνθετα υλικά εξασφαλίζει βελτιωμένες, βαλλιστικές και απέναντι στο μαχαίρι, αντοχές με σχετικά χαμηλότερο βάρος. http://thorax.iceht.forth.gr/index.php/en/

Παρουσία θα έχουν επίσης:

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και το Αστεροσκοπείο Σκίνακα τα οποία, με νέα τηλεσκόπια και εξοπλισμό, διεθνείς συνεργασίες, και επέκταση σε νέους τομείς, εδραιώνουν τον ρόλο τους ως διεθνές κέντρο πολωσιμετρίας, και εισέρχονται σε τομείς αιχμής όπως η ραδιοαστρονομία, οι κβαντικές επικοινωνίες και η διαστημική τεχνολογία. (https://www.ia.forth.gr)

και τα οποία, με νέα τηλεσκόπια και εξοπλισμό, διεθνείς συνεργασίες, και επέκταση σε νέους τομείς, εδραιώνουν τον ρόλο τους ως διεθνές κέντρο πολωσιμετρίας, και εισέρχονται σε τομείς αιχμής όπως η ραδιοαστρονομία, οι κβαντικές επικοινωνίες και η διαστημική τεχνολογία. (https://www.ia.forth.gr) Το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ). Πανελλήνιο δίκτυο που συντονίζεται από το ΙΤΕ, και ενώνει ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και νοσοκομεία που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής στη μοριακή ογκολογία και την ιατρική ακριβείας. Προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες γενετικής / μοριακής ογκολογίας, συντονίζει ερευνητικές δραστηριότητες και συλλέγει πολύτιμα δεδομένα που συμβάλλουν σε νέες θεραπείες, διαγνωστικά εργαλεία και την ανάπτυξη της «εξατομικευμένης ιατρικής» (https://edimo.gr/)

(ΕΔΙΜΟ). Πανελλήνιο δίκτυο που συντονίζεται από το ΙΤΕ, και ενώνει ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και νοσοκομεία που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής στη μοριακή ογκολογία και την ιατρική ακριβείας. Προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες γενετικής / μοριακής ογκολογίας, συντονίζει ερευνητικές δραστηριότητες και συλλέγει πολύτιμα δεδομένα που συμβάλλουν σε νέες θεραπείες, διαγνωστικά εργαλεία και την ανάπτυξη της «εξατομικευμένης ιατρικής» (https://edimo.gr/) Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, με παρουσία σε 7 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλος, Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά), συνδέει την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Ως συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas και Εθνικό Σημείο Επαφής για το Horizon Europe, παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς όπως μεταφορά τεχνολογίας, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, διεθνοποίηση, στρατηγικές συνεργασίες και υποστήριξη νεοφυών/καινοτόμων επιχειρήσεων. (https://praxinetwork.gr/)

Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, με παρουσία σε 7 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλος, Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά), συνδέει την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Ως συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas και Εθνικό Σημείο Επαφής για το Horizon Europe, παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς όπως μεταφορά τεχνολογίας, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, διεθνοποίηση, στρατηγικές συνεργασίες και υποστήριξη νεοφυών/καινοτόμων επιχειρήσεων. (https://praxinetwork.gr/) Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, βασική δομή του ΙΤΕ με σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης και στη διασύνδεσή τους με την αγορά. Διαθέτει χώρους γραφείων και εργαστηρίων 4.000 τ.μ., που φιλοξενούν καινοτόμες εταιρείες με τεχνολογικό κυρίως προσανατολισμό ενώ παρέχει και την υπηρεσία Virtual Incubation με υπηρεσίες εικονικού γραφείου (https://stepc.gr).

Spin-off /Spin-out Εταιρίες

PCN Materials: αναπτύσσει καινοτόμα φωτοκαταλυτικά υλικά για κτίρια και υποδομές που εφαρμόζονται ως πρόσθετα δομικών υλικών για βιομηχανική και οικιακή χρήση. Τα υλικά της, ενεργοποιούμενα με το ορατό φως, συμβάλλουν στην αποδόμηση ρύπων και παθογόνων μικροοργανισμών, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και την υγιεινή των επιφανειών. Έχουν πιστοποιηθεί διεθνώς αποσπώντας βραβεία και διακρίσεις, και εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα χώρων, από κτίρια και νοσοκομεία έως δημόσιους χώρους και υποδομές.

Kymatonics : Πρωτοποριακή τεχνολογία οπτικής μικροσκοπίας WAVELENS που συνδυάζει φωτονικές δομές, ψηφιακό έλεγχο φωτός και υπολογιστική οπτική για δυναμική διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης, προσφέροντας υψηλότερη ανάλυση, μεγαλύτερο βάθος απεικόνισης και προσαρμοστικότητα σε διάφορες τεχνικές μικροσκοπίας. Απευθύνεται σε βιοεπιστήμες, βιοϊατρική έρευνα, φαρμακοβιομηχανία και νανοτεχνολογία, ενισχύοντας την ελληνική καινοτομία και ανταγωνιστικότητα στη φωτονική.

Biomimetic: εξειδικεύεται στην προηγμένη κατεργασία επιφανειών με χρήση λέιζερ. Εμπνευσμένη από τη φύση, αναπτύσσει καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογίες για τη δημιουργία λειτουργικών επιφανειών υψηλών επιδόσεων με βιομηχανικές εφαρμογές.

Traqbeat’s Technologies PC (Traqbeat): αναπτύσσει προηγμένες φορετές λύσεις συνεχούς παρακολούθησης υγείας για εφαρμογές Υγείας και Αμυντικών Τεχνολογιών, σε μορφή βραχιολιού καρπού, επιθέματος θώρακα ή έξυπνου γιλέκου (vest).