Η Deutsche Telekom φέρνει στην Αθήνα το πρώτο πανομιλικό T-Style Day

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη το πρώτο T-Style Day σε επίπεδο ολόκληρου του ομίλου Deutsche Telekom. Η κεντρική εκδήλωση, στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι, θα συγκεντρώσει στελέχη και εργαζομένους από διαφορετικές χώρες και θα μεταδοθεί διεθνώς στους εργαζομένους του ομίλου.

Η διοργάνωση συνδυάζεται χρονικά με τη μετάβαση του εμπορικού ονόματος του ΟΤΕ από Cosmote Telekom σε Telekom, με τη νέα επικοινωνιακή καμπάνια στην ελληνική αγορά να ξεκινά σήμερα. Το T-Style Day, όμως, έχει διαφορετικό αντικείμενο και αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Deutsche Telekom επιχειρεί να αλλάξει τη λειτουργία και τη συνεργασία στο εσωτερικό του ομίλου.

Η Deutsche Telekom εισήγαγε το T-Style το 2026 ως εξέλιξη της υφιστάμενης εταιρικής της κουλτούρας. Στον επίσημο εξαμηνιαίο απολογισμό της αναφέρει ότι προσαρμόστηκαν ορισμένες από τις βασικές αρχές λειτουργίας της, χωρίς να αλλάξουν οι θεμελιώδεις εταιρικές αξίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το «Μία ομάδα, μαζί» (One team, together) και το «Είμαι το T, μπορείς να βασιστείς πάνω μου» (I am T – count on me).

Το T-Style δεν παρουσιάζεται από τη διοίκηση ως ένα πρόγραμμα που αφορά αποκλειστικά το ανθρώπινο δυναμικό. Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Telekom Tim Höttges το έχει συνδέσει με την επιχειρηματική λειτουργία της Telekom, δίνοντας έμφαση στον περιορισμό των στεγανών μεταξύ των επιμέρους μονάδων, στην πιο άμεση συνεργασία και στις αλλαγές στον τρόπο δουλειάς.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις προτεραιότητες: απόδοση (Performance), απλούστερη και λιγότερο γραφειοκρατική λειτουργία (Uncorporate) και συνεργασία (Collaboration). Σύμφωνα με την Birgit Bohle, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Deutsche Telekom με αρμοδιότητα το ανθρώπινο δυναμικό και τις νομικές υποθέσεις, η απόδοση συνδέεται με μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα, ενώ το Uncorporate αφορά την επανεξέταση διαδικασιών, συστημάτων και ιεραρχιών που επιβαρύνουν τη λειτουργία της εταιρείας. Η συνεργασία αφορά κυρίως τη λειτουργία πέρα από τα όρια επιμέρους ομάδων, τομέων και χωρών.

Στην εκδήλωση της Αθήνας εργαζόμενοι από διαφορετικές χώρες θα παρουσιάσουν πώς εφαρμόζουν το T-Style στις ομάδες και στα έργα τους, μεταφέροντας παραδείγματα από τις αγορές όπου δραστηριοποιούνται. Το ζητούμενο είναι οι βασικές αρχές να περάσουν στην καθημερινή λειτουργία των διαφορετικών εταιρειών του ομίλου και να μην παραμείνουν σε επίπεδο κεντρικών κατευθύνσεων.

Η εφαρμογή του T-Style έχει ήδη ξεκινήσει στις επιμέρους εταιρείες της Deutsche Telekom, μέσω εσωτερικών συναντήσεων και T-Style Roadshows, όπου παρουσιάζονται παραδείγματα από την καθημερινή λειτουργία των ομάδων.

Η διοργάνωση φέρνει στην Αθήνα στελέχη της ανώτατης διοίκησης της Deutsche Telekom. Στις συμμετοχές που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνονται ο Tim Höttges, η Birgit Bohle, η Dominique Leroy, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα την Ευρώπη, και ο επικεφαλής εμπορικού σήματος (Chief Brand Officer) Ulrich Klenke.