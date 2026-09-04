Τι φέρνει το Telekom στον ΟΤΕ και ποια νέα υπηρεσία AI έρχεται στην Ελλάδα

Η μετάβαση του ΟΤΕ στο Telekom συνδέεται με μεγαλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών, των διεθνών συνεργασιών και των οικονομιών κλίμακας του γερμανικού ομίλου, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να βρίσκεται ήδη ψηλά στις νέες υπηρεσίες που σχεδιάζονται για την ελληνική αγορά. Η εφαρμογή της νέας εμπορικής ταυτότητας, όπως ανακοινώθηκε χθες, έχει ξεκινήσει και κορυφώνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, με την παρουσίαση της νέας επικοινωνιακής καμπάνιας.

Για την ελληνική αγορά ξεχωρίζει ο Magenta AI Assistant, τον οποίο αναπτύσσει η Telekom μαζί με την ElevenLabs. Η χώρα μας εκτιμάται ότι θα είναι μεταξύ των πρώτων αγορών όπου θα διατεθεί, στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Ο νέος βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης θα λειτουργεί απευθείας στο δίκτυο κινητής, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή εφαρμογή ή ειδικός εξοπλισμός. Θα μπορεί να πραγματοποιεί ζωντανή μετάφραση στη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων μεταξύ χρηστών διαφορετικών γλωσσών, να δημιουργεί περιλήψεις συνομιλιών και να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα μέσα στην ίδια την κλήση. Σε επόμενη φάση σχεδιάζεται να αναλαμβάνει και ενέργειες όπως η πραγματοποίηση μιας κράτησης.

Η Telekom έχει τοποθετήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) στο επίκεντρο της στρατηγικής της, αξιοποιώντας την ήδη σε δίκτυα, προϊόντα, υπηρεσίες και υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud), με στόχο να εξελιχθεί σε κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο (Digital Telco) έως το 2030.

Αναπτύσσει επίσης μαζί με την OpenAI νέες υπηρεσίες AI με έμφαση στην ασφαλή, προσωπική και πολυγλωσσική χρήση, ενώ έχει διαθέσει το ChatGPT Enterprise στους εργαζομένους της για εφαρμογές που φτάνουν από την εξυπηρέτηση πελατών έως τη λειτουργία των δικτύων.

Στην ελληνική αγορά είναι ήδη διαθέσιμο το Magenta AI, το οποίο συγκεντρώνει λύσεις των Perplexity, PicsArt και ElevenLabs. Μεταξύ άλλων, προσφέρει εργαλεία αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και εικόνων, καθώς και μετατροπή κειμένων, διαδικτυακών συνδέσμων (URL) και εγγράφων σε ηχητικές εκπομπές (podcasts).

Ποια είναι η Telekom

Η κλίμακα της Deutsche Telekom (κατέχει το 55% του ΟΤΕ) αποτελεί ένα ακόμη από τα πλεονεκτήματα που επιχειρεί να αξιοποιήσει ο ΟΤΕ. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες, διαθέτει πάνω από 273 εκατ. πελάτες κινητής τηλεφωνίας και απασχολεί περίπου 200.000 εργαζομένους.

Μεταξύ των θυγατρικών της Telekom στην Ευρώπη, ο ΟΤΕ έχει σήμερα τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις οικονομικές της επιδόσεις. Στον γερμανικό όμιλο εντάχθηκε το 2008.

Μόνο το 2025 η Deutsche Telekom πραγματοποίησε επενδύσεις 16,9 δισ. ευρώ, κυρίως για την ανάπτυξη των υποδομών της διεθνώς. Η παγκόσμια παρουσία της επιτρέπει επενδύσεις σε δίκτυα, τεχνολογίες αιχμής και ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιμέρους αγορές.

Η Dominique Leroy, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Deutsche Telekom με αρμοδιότητα την Ευρώπη, χαρακτηρίζει την Ελλάδα σημαντική αγορά για την ευρωπαϊκή στρατηγική του ομίλου και συνδέει την ενοποίηση των εμπορικών σημάτων με τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογικής ισχύος και των διεθνών συνεργασιών του.

Ο επικεφαλής εμπορικού σήματος (Chief Brand Officer) της Telekom, Ulrich Klenke, σημειώνει ότι η μετάβαση επιτρέπει αποτελεσματικότερη συγκέντρωση πόρων και πιο στοχευμένη αξιοποίηση συνεργειών.

Στο Μόναχο λειτουργεί το εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Factory) της Telekom, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Nvidia. Πρόκειται, κατά τον όμιλο, για μία από τις μεγαλύτερες σχετικές υποδομές στην Ευρώπη, η οποία παρέχει υπολογιστική ισχύ υψηλών επιδόσεων σε επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς. Φιλοξενείται σε κέντρο δεδομένων συνολικής επιφάνειας περίπου 10.700 τετραγωνικών μέτρων.

Η αξία της μάρκας Telekom ανέρχεται, σύμφωνα με την Brand Finance, σε 96,2 δισ. δολάρια, αυξημένη κατά 12,8% σε έναν χρόνο και κατά 141% από το 2020. Είναι η πολυτιμότερη τηλεπικοινωνιακή μάρκα παγκοσμίως, η κορυφαία στην Ευρώπη και κατατάσσεται στην 11η θέση μεταξύ όλων των εμπορικών σημάτων διεθνώς.

Telekom και Magenta στην ελληνική αγορά

Η αλλαγή γίνεται πλέον ορατή σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο του ΟΤΕ. Μεταξύ άλλων το Cosmote 5G μετονομάζεται σε Telekom 5G και το Cosmote Fiber σε Telekom Fiber, τα καταστήματα περνούν στην ονομασία Telekom και η ένδειξη δικτύου στα κινητά τηλέφωνα αλλάζει σε Telekom.gr. Το cosmote.gr γίνεται telekom.gr, το Cosmote App μετονομάζεται σε Telekom App και το What’s Up by Cosmote σε What’s Up by Telekom.

Το Magenta αποκτά μεγαλύτερη παρουσία στην ονοματοδοσία υπηρεσιών. Η Cosmote TV γίνεται MagentaTV, το payzy μετονομάζεται σε Magenta Pay, ενώ το Cosmote Insurance έχει ήδη περάσει στην ονομασία Magenta Insurance.