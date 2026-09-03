Quest: διψήφια ανάπτυξη στην πληροφορική με ανεκτέλεστο πάνω από 650 εκατ. ευρώ

Διψήφια αύξηση πωλήσεων και ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της κερδοφορίας κατέγραψε ο τομέας της πληροφορικής του Ομίλου Quest στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Uni Systems, Intelli Solutions και Team Candi, εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων κατά 21,1%, στα 160,21 εκατ. ευρώ, από 132,65 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 32,9%, στα 12,64 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 15,43 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,2%.

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου στηρίζεται τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στη δραστηριότητα εκτός συνόρων. Περίπου το 50% των εσόδων προέρχεται από το εξωτερικό, ενώ η διοίκηση επισημαίνει ότι η ζήτηση για υπηρεσίες πληροφορικής διατηρείται αυξημένη, λόγω των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η εικόνα αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2026 η Quest προβλέπει διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στις Υπηρεσίες Πληροφορικής, με ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog) από υπογεγραμμένες συμβάσεις υπερβαίνει τα 650 εκατ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική ορατότητα για την εξέλιξη της δραστηριότητας.

Σε επίπεδο ομίλου, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο σε 750,17 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,8%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 52,86 εκατ. ευρώ, με άνοδο 11,2%, και τα κέρδη προ φόρων σε 39,17 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,2%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 28,01 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 25,2%, ενώ μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 25,56 εκατ. ευρώ.

Ανοδική ήταν και η πορεία των εμπορικών δραστηριοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Info Quest Technologies, Quest On Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος και Μπενρουμπή. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,8%, στα 582,93 εκατ. ευρώ, τα EBITDA κατά 10,8%, στα 20,77 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη προ φόρων κατά 15,4%, στα 11,36 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, στην άνοδο συνέβαλαν οι περισσότερες επιμέρους δραστηριότητες.

Για το σύνολο του έτους στον εμπορικό τομέα αναμένεται ήπια αύξηση των πωλήσεων, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται περίπου στα επίπεδα του 2025 ή ελαφρώς υψηλότερα.

Θετική ήταν και η επίδοση της ACS. Οι πωλήσεις των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,4%, στα 83,55 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 19%, στα 15,91 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 12,27 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 13,4%. Η εταιρεία αποδίδει την εξέλιξη στη διεύρυνση του πελατολογίου και στη βελτίωση της παραγωγικότητας, μετά τις επενδύσεις σε υποδομές και αυτοματισμούς.

Στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τον Δεκέμβριο του 2025 η Quest Energy ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών της σταθμών, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, έναντι 36 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού. Για το 2026 προβλέπονται πωλήσεις περίπου 1 εκατ. ευρώ από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η διοίκηση εκτιμά συνολικά για το 2026 υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων και μικρή ενίσχυση των EBITDA και των κερδών προ φόρων, παρά τη σημαντική μείωση του μεγέθους της ενεργειακής δραστηριότητας.

Στο τέλος Ιουνίου ο όμιλος διέθετε καθαρά ταμειακά διαθέσιμα 31,3 εκατ. ευρώ, έναντι 107,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η μεταβολή συνδέεται με τη διανομή μερίσματος 42,3 εκατ. ευρώ, τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και την επένδυση περίπου 28,2 εκατ. ευρώ για την απόκτηση συμμετοχής 12,56% στη Fourlis.