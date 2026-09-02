Sparkle & Hellas Sat: 1η δορυφορική σύνδεση κβαντικής ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

H Sparkle, ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας με παγκόσμια παρουσία, και η Hellas Sat, κορυφαίος πάροχος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, με τρεις γεωστατικούς δορυφόρους και δύο τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις (teleports) στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανακοινώνουν ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία την υλοποίηση της πρώτης κβαντικά ασφαλούς δορυφορικής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Μετά την επιτυχημένη δοκιμή μιας ασφαλούς σύνδεσης (γνωστής ως IPsec) ανάμεσα σε δύο κέντρα δεδομένων στην Ελλάδα, η Sparkle και η Hellas Sat πήγαν ένα βήμα παραπέρα: επέκτειναν αυτή την προηγμένη προστασία σε μια ζωντανή δορυφορική γραμμή που συνδέει το κέντρο δεδομένων της Sparkle στη Μεταμόρφωση (Αθήνα) με τις υποδομές της Hellas Sat στην Κύπρο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται τέτοιου τύπου κβαντική προστασία σε δορυφορική σύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συνολική διαδρομή που διανύουν τα δεδομένα μέσω δορυφόρου φτάνει περίπου τα 72.000 χιλιόμετρα, περιλαμβάνοντας τόσο το ανέβασμα (uplink) των δεδομένων από την Κύπρο στον δορυφόρο όσο και το κατέβασμά (downlink) τους στην Ελλάδα.

Η τεχνολογία Quantum Safe Interconnect (QSI) της Sparkle προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα από τη μέθοδο «αποθήκευση τώρα, αποκρυπτογράφηση αργότερα» (μια τακτική όπου κακόβουλοι χρήστες κλέβουν τώρα κρυπτογραφημένα δεδομένα για να τα σπάσουν στο μέλλον με ισχυρότερους υπολογιστές), αλλά και από γενικότερες μελλοντικές απειλές της κβαντικής τεχνολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ασφαλούς αποστολής και της αυτόματης εναλλαγής κλειδιών κρυπτογράφησης. Επειδή το QSI λειτουργεί ως λογισμικό, ενσωματώνεται εύκολα στα υπάρχοντα δίκτυα και συστήματα ασφαλείας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αναβαθμίζουν σταδιακά την ασφάλειά τους σε πολλαπλές τοποθεσίες.

Η Antonella Sanguineti, Head of Networking, Cloud, Security & Identity Solutions της Sparkle, δήλωσε: «Η επέκταση του QSI στις δορυφορικές επικοινωνίες μαζί με την Hellas Sat αποδεικνύει στην πράξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί παντού: σε επίγεια δίκτυα, σε δορυφόρους και σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Έτσι, ανοίγουμε νέες προοπτικές για την προστασία των επικοινωνιών σε οργανισμούς και εταιρείες που χρειάζονται απόλυτα ασφαλή και ανθεκτική συνδεσιμότητα σε απομακρυσμένες περιοχές».

Ο Κωνσταντίνος Κασσιανίδης, Director, Ground Operations της Hellas Sat, δήλωσε: «Αυτό το νέο επίτευγμα αποτελεί σταθμό στη συνεργασία μας με τη Sparkle. Συνδυάζοντας τις δορυφορικές μας υποδομές με τη λύση QSI της Sparkle, είμαστε σε θέση να εξετάσουμε την εμπορική διάθεση κβαντικά ασφαλών δορυφορικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δύσβατα, απομακρυσμένα και κρίσιμης σημασίας σημεία».

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικού κόμβου δοκιμών και ανάπτυξης τεχνολογιών ασφάλειας επόμενης γενιάς. Αυτό το επίτευγμα βασίζεται στις προηγούμενες επιτυχημένες δοκιμές που έγιναν στην Ελλάδα στις αρχές του 2026, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή της χώρας μας στην ευρωπαϊκή καινοτομία των τηλεπικοινωνιών.