Η Philips Monitors παρουσιάζει την 34B2U5900C με Dual Mode

Η βραβευμένη νέα οθόνη της Philips Monitors συνδυάζει εξαιρετική απόδοση χρωμάτων, προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ένα ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών που αναβαθμίζουν κάθε επαγγελματικό χώρο εργασίας.

Η νέα Philips 34B2U5900C είναι μια κυρτή επαγγελματική οθόνη 34-ιντσών με λειτουργία Dual Mode, η οποία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα εύκολης εναλλαγής μεταξύ WUHD 5120 x 2160 στα 120 Hz και WFHD 2560 x 1080 στα 240 Hz, μέσω του ειδικού πλήκτρου ελέγχου OSD. Η ανάλυση WUHD υποστηρίζει εργασίες που απαιτούν λεπτομερή απεικόνιση, ενώ η ανάλυση WFHD εξυπηρετεί ταχύτερες και πιο ευέλικτες ροές εργασίας. Με σύνδεση USB-C, παροχή ισχύος έως 140 W και ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων παραγωγικότητας, έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που χρειάζονται μια οθόνη με ευκρίνεια, ταχύτητα και συνδεσιμότητα σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας.

“Η σειρά Β2Β οθονών Philips B Series προσφέρει κορυφαία ποιότητα εικόνας και συναρπαστική εμπειρία θέασης, χάρη στον σχεδιασμό τριών πλευρών χωρίς bezels και την εξαιρετικά λεπτή κατασκευή… Η προσέγγιση αυτή ενισχύει τη δέσμευση της Philips στην καινοτομία, μέσα από τις υψηλές επιδόσεις της τεχνολογίας απεικόνισης και της ευελιξίας που προσφέρει στον χρήστη, σε ένα σχεδιασμό 360 μοιρών που ταιριάζει στο περιβάλλον του γραφείου.”

Ευελιξία μεταξύ Οπτικής Ευκρίνειας και Υψηλών Επιδόσεων

Οι επαγγελματίες με δυναμικές ροές εργασίας χρειάζονται μια οθόνη που να μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικές απαιτήσεις. Η Philips 34B2U5900C διαθέτει τη λειτουργία Dual Mode, επιτρέποντας στους χρήστες να εναλλάσσονται μεταξύ δύο ρυθμίσεων απόδοσης. Η ανάλυση WUHD 5120 x 2160 στα 120 Hz προσφέρεται για λεπτομερή οπτική εργασία, μεγάλα υπολογιστικά φύλλα, multitasking και έλεγχο περιεχομένου, ενώ η ανάλυση WFHD 2560 x 1080 στα 240 Hz υποστηρίζει ταχύτερη κίνηση και πιο άμεση αλληλεπίδραση για λειτουργίες όπως ζωντανά dashboards, παρακολούθηση, προσομοιώσεις εκπαίδευσης, αλλά και περιστασιακό gaming.

Προσεγμένη Ποιότητα Εικόνας

Για τους επαγγελματίες που θέλουν να αναβαθμίσουν την καθημερινή τους εργασία με καθαρή και ευκρινή εικόνα, χωρίς πρόσθετη καταπόνηση των ματιών, η Philips 34B2U5900C αποτελεί ιδανική επιλογή. Το κυρτό πάνελ VA 34-ιντσών διαθέτει ευρείες γωνίες θέασης 178 μοιρών, ανάλυση WUHD και φέρει πιστοποίηση VESA DisplayHDR 400. Σε συνδυασμό με τις πιστοποιήσεις TÜV Rheinland Low Blue Light (σε επίπεδο υλικού) και eyesafe® CERTIFIED 2.0, οι χρήστες απολαμβάνουν κορυφαία ποιότητα εικόνας με μειωμένο κίνδυνο κοπώσεως των ματιών.

Η οθόνη αποτελεί ιδανική επιλογή για τον σύγχρονο επαγγελματία που διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση απαιτητικές ψηφιακές ροές εργασίας.

Σχεδιασμένη για Ευέλικτη Συνδεσιμότητα στο Σύγχρονο Χώρο Εργασίας

Η οθόνη έχει σχεδιαστεί για σύγχρονα docking setups. Η θύρα USB-C upstream υποστηρίζει την προβολή εικόνας, τη μεταφορά δεδομένων και την παροχή ισχύος έως 140 W μέσω ενός μόνο καλωδίου. Το ενσωματωμένο USB hub προσθέτει θύρες USB 3.2 για μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας, ενώ οι επιπλέον θύρες USB-C downstream υποστηρίζουν τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών, μία εκ των οποίων παρέχει τροφοδοσία ισχύος έως 15 W για τη φόρτιση συμβατών συσκευών. Επιπλέον, η οθόνη περιλαμβάνει θύρα Ethernet RJ45 για σταθερή ενσύρματη σύνδεση δικτύου, με υποστήριξη για MAPT, PXE και WOL.

Χρωματική Ακρίβεια Calman Ready για Επαγγελματίες Δημιουργούς

Για τους επαγγελματίες του δημιουργικού κλάδου, η Philips 34B2U5900C διαθέτει τεχνολογία Calman Ready, η οποία επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με το λογισμικό βαθμονόμησης της Portrait Displays για αυτόματη βαθμονόμηση. Η λειτουργία Calman Ready υποστηρίζει επαγγελματική ακρίβεια χρωμάτων, βοηθώντας τους χρήστες να επιτύχουν ακριβή και συνεπή χρωματική απόδοση.

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά για ευκολία και εξοικονόμηση ενέργειας

Η Philips 34B2U5900C περιλαμβάνει λειτουργίες σχεδιασμένες για την υποστήριξη ενός ευρέος φάσματος επαγγελματικών ροών εργασίας. Η λειτουργία SmartKVM επιτρέπει στους χρήστες να εναλλάσσονται μεταξύ των συνδεδεμένων πηγών πατώντας τρεις φορές

το πλήκτρο «Ctrl» στο πληκτρολόγιο. Επιπλέον, οι λειτουργίες PowerSensor και LightSensor βοηθούν στη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, προσαρμόζοντας αυτόματα την οθόνη με βάση την παρουσία του χρήστη και τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.

Για τη μείωση της σωματικής καταπόνησης που προκαλεί η παρατεταμένη εργασία στον υπολογιστή, η βάση της οθόνης είναι ρυθμιζόμενη σε ύψος, ενώ μπορεί να γέρνει και να περιστρέφεται ώστε να προσαρμόζεται στις προτιμήσεις του κάθε χρήστη για μέγιστη άνεση. Ακόμα, ένας ενσωματωμένος γάντζος ακουστικών επιτρέπει την τοποθέτηση των ακουστικών απευθείας πάνω στην οθόνη.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Συνδυάζοντας τη λειτουργία Dual Mode, τη σύνδεση USB-C, την ισχυρή οπτική απόδοση και τις λειτουργίες που εστιάζουν στη βελτιστοποίηση του χώρου εργασίας, η Philips 34B2U5900C προσφέρει μια ευέλικτη και ολοκληρωμένη λύση οθόνης για σύγχρονα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Η οθόνη θα είναι διαθέσιμη τον Σεπτέμβριο με προτεινόμενη τιμή λιανικής 559 €.