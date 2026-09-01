Η Canon παρουσιάζει τον imageFORMULA DR-C360

Η Canon Europe ανακοίνωσε την κυκλοφορία του imageFORMULA DR-C360, ενός συμπαγούς σαρωτή υψηλής παραγωγικότητας, ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, καθώς και για κλάδους όπως ο τραπεζικός, ο χρηματοοικονομικός, υγείας και νομικές υπηρεσίες.

Επεκτείνοντας τη σειρά imageFORMULA DR-C300 της Canon, η οποία παρουσιάστηκε πέρυσι, ο νέος σαρωτής προσφέρει αυξημένη παραγωγικότητα για την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που απαιτούν ταχύτερη επεξεργασία εγγράφων και ψηφιοποίηση μεγαλύτερου όγκου.

Καινοτόμος και εργονομικός σχεδιασμός

Χάρη στον εξαιρετικά συμπαγή και λεπτό σχεδιασμό του, ο imageFORMULA DR-C360 καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο, κάτι που τον καθιστά ιδανικό για περιβάλλοντα όπως μικρά καταστήματα, οικιακά γραφεία απομακρυσμένης εργασίας, σημεία εξυπηρέτησης πελατών, χώρους υποδοχής και κοινόχρηστα επαγγελματικά γραφεία.

Επιπλέον, διαθέτει νέα, βελτιωμένα χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη ευχρηστία, όπως διευρυμένη οθόνη και φυσικά κουμπιά για πιο εύκολο χειρισμό, ενώ η εγκατάσταση γίνεται απλά μέσω σύνδεσης USB Type-C. Ακόμη, ο σαρωτής είναι εξοπλισμένος με το πανίσχυρο λογισμικό CaptureOnTouch Pro της Canon, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες τη γρήγορη ψηφιοποίηση εγγράφων, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να εισάγουν αρχεία και να τα μετατρέπουν σε διάφορες μορφές μέσω έξυπνης τεχνολογίας, όπως η αναγνώριση OCR και η ανάγνωση barcode.

Ταχύτατη και ευέλικτη σάρωση αρχείων

Με ταχύτητα σάρωσης έως και 120 εικόνες ανά λεπτό και εξοπλισμένος με έναν αυτόματο τροφοδότη εγγράφων χωρητικότητας 100 φύλλων, ο imageFORMULA DR-C360 επιτρέπει στους χρήστες να ψηφιοποιούν αποδοτικά μεγαλύτερο όγκο εγγράφων και με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ευελιξία στη διαχείριση αρχείων ενισχύεται ακόμα περισσότερο, καθώς η συσκευή είναι ικανή να σαρώνει μια σειρά από διαφορετικούς τύπους εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των διαβατηρίων, χωρίς να απαιτείται προστατευτικό φύλλο μεταφοράς. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τον imageFORMULA DR-C360 κατάλληλο για τομείς όπως ο δημόσιος τομέας, οι τράπεζες, οι ασφάλειες, οι νομικές υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις ενοικίασης και leasing, όπου τα έγγραφα ταυτοποίησης των πελατών πρέπει να αποτυπώνονται γρήγορα και με ακρίβεια.

Ανώτερη ποιότητα εικόνας

Ο εν λόγω σαρωτής ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας, συμπεριλαμβανομένου του Active Threshold και βελτιωμένων δυνατοτήτων ανάδειξης. Αυτό συμβάλλει στην εξασφάλιση σταθερά υψηλής ποιότητας σαρώσεων, τη βελτίωση ευκρίνειας της εικόνας και την ελαχιστοποίηση ενδεχόμενου επανασάρωσης.

Οφέλη βιωσιμότητας και χαμηλότερο συνολικό κόστος

Σχεδιασμένος με γνώμονα την αποδοτικότητα, ο imageFORMULA DR-C360 συμβάλλει στη μείωση του συνολικού κόστους (TCO) μέσω της ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας, καταναλώνοντας σημαντικά λιγότερη ενέργεια κατά τη σάρωση σε σύγκριση με αντίστοιχα μοντέλα του ανταγωνισμού.

Επίσης, η βιωσιμότητα έχει ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό της συσκευής. Για παράδειγμα, διαθέτει ένα επανασχεδιασμένο κιτ αντικατάστασης κυλίνδρων, που χρησιμοποιεί λιγότερα υλικά και δημιουργεί μειωμένη ποσότητα απορριμμάτων σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις, ενώ η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από επαναχρησιμοποιήσιμα και βιοδιασπώμενα υλικά για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικού.