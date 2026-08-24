Refurbished iPhone αξιόπιστα και οικονομικά σε Cosmote Telekom και Γερμανό

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν Refurbished (ανακατασκευασμένα) iPhone λανσάρουν η COSMOTE TELEKOM και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Με τη νέα κατηγορία των Refurbished iPhone οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν προηγμένα smartphones σε προσιτές τιμές, τόσο στα φυσικά καταστήματα, αλλά και online στα cosmote.gr και germanos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αγοράσουν ακόμα φθηνότερα με σύνδεση ή ανανέωση στα προγράμματα COSMOTE GIGAMAX ή/και με Trade In επιστρέφοντας το παλιό τους smartphone στα φυσικά καταστήματα.

Οι Refurbished συσκευές έχουν περάσει όλους τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν 100% σωστά, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση. Αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ένα premium smartphone σε πιο προσιτή τιμή, ενώ παράλληλα με τον τρόπο αυτό παρατείνεται η διάρκεια χρήσης των συσκευών και οι πρώτες ύλες που έχουν ήδη αξιοποιηθεί για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, έχουν 2 χρόνια εγγύηση, ενώ η υγεία της μπαταρίας τους είναι 85%+ και διακρίνονται, ανάλογα με την εξωτερική τους εμφάνιση, σε Grade A (εξαιρετική κατάσταση, σχεδόν σαν καινούργιο) και Grade B (σε πολύ καλή κατάσταση με μικρά σημάδια χρήσης).

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν το iPhone 13 128GB Refurbished με Grade A στα 339,00€ και με Grade B στα 309,00€, ενώ το iPhone 14 128GB Refurbished με Grade A στα 399,00€ και με Grade B στα 379,00€.