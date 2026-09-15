Η Performance Technologies δημοσίευσε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2026 και την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου.

Τα θετικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική της διοίκησης για συνεχή επένδυση σε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και ενίσχυση της τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες αιχμής.

Παράλληλα, επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει ο Όμιλος στην αγορά και τη δυνατότητά του να διευρύνει τη συνεργασία με υφιστάμενους πελάτες, αυξάνοντας το μερίδιο των υπηρεσιών και λύσεων που τους παρέχει, αλλά και να διεκδικεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, οι μεταβολές των βασικών οικονομικών μεγεθών παρουσιάζονται παρακάτω:

Όμιλος Εταιρεία Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ α’ εξαμ 2026 α’ εξαμ 2025 Μετ/λή α’ εξαμ 2026 α’ εξαμ 2025 Μετ/λή Κύκλος εργασιών 45.814 40.699 12,57% 42.427 37.294 13,76% Κόστος πωλήσεων -29.599 -28.546 3,69% -27.430 -26.457 3,68% Μικτά κέρδη 16.214 12.153 33,42% 14.997 10.837 38,39% EBITDA (προσαρμοσμένο) 6.618 4.835 36,87% 6.067 4.170 45,51% EBIT 3.916 3.675 6,56% 3.399 3.048 11,53% Κέρδη προ φόρων – EBT 3.674 3.450 6,50% 3.161 2.839 11,35% Κέρδη μετά από φόρους – EAT 2.372 2.603 -8,85% 1.939 2.012 -3,64% EBIT (προσαρμοσμένο) 5.882 4.280 37,43% 5.365 3.653 46,88% Κέρδη προ φόρων – EBT (προσαρμοσμένο) 5.640 4.055 39,09% 5.127 3.444 48,87%

Όμιλος Εταιρεία Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 30.06.2026 31.12.2025 Μετ/λή 30.06.2026 31.12.2025 Μετ/λή Κυκλοφορούν ενεργητικό 60.841 66.039 -7,87% 54.534 60.018 -9,14% Σύνολο Ενεργητικού 69.644 73.252 -4,93% 62.992 66.956 -5,92% Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 24.340 17.638 38,00% 20.355 14.289 42,46% Καθαρός δανεισμός -18.078 -10.519 71,85% -14.060 -7.350 91,28% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 37.529 35.571 5,50% 32.328 30.804 4,95%

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 45,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 12,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 33,4%, στα 16,2 εκατ. Ευρώ. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 6,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 36,9%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 39,1%.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών και σημαντική ενίσχυση της μικτής και λειτουργικής κερδοφορίας. Η σημαντικά υψηλότερη αύξηση των μικτών κερδών σε σχέση με την αύξηση των πωλήσεων, καθώς και η ισχυρή ενίσχυση του προσαρμοσμένου EBITDA, αντανακλούν την υψηλότερη προστιθέμενη αξία των έργων, τη σταδιακή ωρίμανση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, καθώς και την ισχυρή ζήτηση για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, cloud, cybersecurity, data, AI και managed services. Ιδιαίτερα τα managed services συμβάλλουν σημαντικά στην κερδοφορία του Ομίλου, καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλότερα περιθώρια κέρδους και παράλληλα δημιουργούν επαναλαμβανόμενα έσοδα μέσω πολυετών συμβολαίων. Η ενίσχυση της συμμετοχής τους στο μείγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών βελτιώνει το συνολικό περιθώριο κέρδους και προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα εσόδων και αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των απαιτούμενων πόρων. Παράλληλα, ο Όμιλος διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα και καθαρή ταμειακή θέση, στοιχεία που στηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη και την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου.

Σημαντικά έργα και επιχειρηματικά ορόσημα

Κατά το α’ εξάμηνο του 2026, η Performance Technologies συνέχισε να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο σύνθετων και πολυετών έργων της, αναλαμβάνοντας ή ξεκινώντας την υλοποίηση σημαντικών έργων στους τομείς των υποδομών, του cloud, της κυβερνοασφάλειας, του Enterprise Service Management, του observability και των managed services.

Ενδεικτικά, ο Όμιλος ανέλαβε:

τετραετές έργο ενιαίας συντήρησης και υποστήριξης αδειών λογισμικού Oracle για οργανισμό του ενεργειακού κλάδου,

στρατηγικό τριετές πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας Zero Trust για μεγάλο ενεργειακό όμιλο,

τριετές έργο υλοποίησης πλατφόρμας ServiceNow για εταιρεία του ναυτιλιακού κλάδου,

τριετές έργο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης IBM για μεγάλο τραπεζικό οργανισμό στην Κύπρο,

πενταετές έργο Backup as a Service για εταιρεία του ενεργειακού κλάδου,

καθώς και τριετές έργο παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και συμβουλευτικών υπηρεσιών αρχιτεκτονικής σε μεγάλο οργανισμό του ενεργειακού κλάδου.

Στον Δημόσιο Τομέα, η Εταιρεία προχώρησε επίσης στην υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, κατά την περίοδο ολοκληρώθηκε έργο εκσυγχρονισμού του επιχειρησιακού δικτύου FBCC του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες IT και OT.

Ιδιαίτερα σημαντικά ορόσημα της περιόδου αποτέλεσαν ακόμη η σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με το European Patent Office, η οποία διευρύνει τις δυνατότητες συμμετοχής της Performance Technologies σε ευρωπαϊκές διαγωνιστικές διαδικασίες, καθώς και η έγκριση του έργου RADAR στο πλαίσιο του Horizon Europe. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και επεκτάθηκε το έργο Health Monitoring της ΗΔΥΚΑ, ενώ η Εταιρεία ανέλαβε έργο για τον υπερυπολογιστή «Αρχιμήδης» του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Επενδύσεις σε Τεχνητή Νοημοσύνη, γεωγραφική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό

Κατά το α’ εξάμηνο, η Performance Technologies συνέχισε να επενδύει στην οργανωμένη και υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και πιστοποιήθηκε κατά ISO/IEC 42001, το διεθνές πρότυπο για Συστήματα Διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Management Systems). Η πιστοποίηση ενισχύει το πλαίσιο διακυβέρνησης, ελέγχου και υπεύθυνης εφαρμογής τεχνολογιών AI τόσο στις εσωτερικές λειτουργίες της Εταιρείας όσο και στις λύσεις που αναπτύσσει για τους πελάτες της.

Παράλληλα, η Κύπρος αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής γεωγραφικής ανάπτυξης του Ομίλου. Κατά το α’ εξάμηνο του 2026 ενισχύθηκε περαιτέρω η παρουσία της Performance Technologies στην κυπριακή αγορά, με στόχο τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία ενίσχυσε τη διοικητική και εμπορική της παρουσία στην περιοχή με την πρόσληψη έμπειρου στελέχους ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Κύπρο και τη Μάλτα.

Ο Όμιλος αύξησε το έμψυχο δυναμικό του κατά 58 άτομα, απασχολώντας 18,7% περισσότερους εργαζομένους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως για την ενδυνάμωση των τμημάτων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του υπολογιστικού νέφους, της διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και των υπηρεσιών παρατηρησιμότητας (observability), της ψηφιοποίησης επιχειρηματικών ροών εργασίας (business workflows) και της κυβερνοασφάλειας.

Η επιλογή και ανάπτυξη νέων στελεχών υποστηρίζεται από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Εταιρεία για την οργάνωση εκπαιδευτικών κύκλων για νέους επιστήμονες και μηχανικούς πληροφορικής («Performance Academies»), καθώς και από τις σχέσεις που διατηρεί με τα Πανεπιστήμια.

Ήδη, η εικόνα που έχει διαμορφωθεί για το εννεάμηνο του 2026 δείχνει σημαντική αύξηση των εσόδων και των μικτών κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η Διοίκηση αναμένει περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου κατά το υπόλοιπο του έτους.

Η Performance Technologies διαθέτει υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που στηρίζει τις λειτουργίες και τις προοπτικές ανάπτυξής της και συμβάλλει στην ενίσχυση της κερδοφορίας της. Στρατηγικός στόχος του Ομίλου είναι να εδραιωθεί ως ο κατεξοχήν έμπιστος συνεργάτης των επιχειρήσεων και η πρώτη επιλογή τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Η μελλοντική ανάπτυξη βασίζεται τόσο στην οργανική ενίσχυση, με επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες και περαιτέρω ενδυνάμωση υφιστάμενων τομέων, όσο και στην αξιολόγηση ευκαιριών στρατηγικών συνεργασιών, συμμετοχών, εξαγορών και συγχωνεύσεων. Για το υπόλοιπο του 2026, οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, την επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Κύπρο και της διεθνοποίησης, την ενίσχυση της δραστηριότητας στον Δημόσιο Τομέα και σε ευρωπαϊκά έργα και την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών και λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ευχαριστούμε τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που παρέχουν στην Εταιρεία και έχουμε κάθε προσδοκία να συνεχίσουμε τη θετική πορεία των τελευταίων ετών. Δείτε αναλυτικά τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις εδώ.